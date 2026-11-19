Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Άνοδος της Εθνικής Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA
Άνοδος της Εθνικής Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA
Χάρη στην καλή της πορεία στη League A του Nations League η «γαλανόλευκη» βελτίωσε τη θέση της στο FIFA ranking
Κατά μία θέση βελτίωσε τη βαθμολογία της η Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του UEFA Nations League.
Η Ελλάδα είναι 40ή μεταξύ των 211 χωρών και κλείνει τη χρονιά με θετικό πρόσημο σε σχέση με τη θέση της τον περασμένο Ιανουάριο. Συγκεκριμένα την προηγούμενη σεζόν βρέθηκε στην 46η θέση.
Υπενθυμίζεται ότι χάρη στην πορεία της στην League A του UEFA Nations League, η Εθνική θα τεθεί επικεφαλής ομίλου την κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διενεργηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.
Η Ελλάδα είναι 40ή μεταξύ των 211 χωρών και κλείνει τη χρονιά με θετικό πρόσημο σε σχέση με τη θέση της τον περασμένο Ιανουάριο. Συγκεκριμένα την προηγούμενη σεζόν βρέθηκε στην 46η θέση.
Υπενθυμίζεται ότι χάρη στην πορεία της στην League A του UEFA Nations League, η Εθνική θα τεθεί επικεφαλής ομίλου την κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διενεργηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.
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