Η Χέιλι Μπίμπερ αναβίωσε εμβληματική εμφάνιση της Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι από το παρελθόν, δείτε φωτογραφίες
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβίωσε εμβληματική εμφάνιση της Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι από το παρελθόν, δείτε φωτογραφίες
Το μοντέλο εμπνεύστηκε από το look που είχε φορέσει η σύζυγος του Τζον Φ. Κένεντι σε εκδήλωση του Robin Hood Foundation τον Ιούνιο του 1998
Μία από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι αναβίωσε η Χέιλι Μπίμπερ στη σύνοδο DealBook της «New York Times».
Το 29χρονο μοντέλο έφτασε στην εκδήλωση την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου φορώντας ένα σύνολο που θύμιζε το εμβληματικό σακάκι του Γιόχι Γιαμαμότο χωρίς γιακά και την κρεμ φούστα που είχε φορέσει η Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι σε εκδήλωση του Robin Hood Foundation τον Ιούνιο του 1998.
Η Μπίμπερ, η οποία μίλησε στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εκδήλωση για την εταιρεία καλλυντικών της, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες. Παράλληλα, είχε τα μαλλιά της λυτά, ενώ τα διακόσμησε με μια στέκα που παρέπεμπε στο χαρακτηριστικό στιλ της συζύγου του Τζον Φ. Κένεντι.
Δείτε την εμφάνιση της Χέιλι Μπίμπερ
Η Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι είχε επιλέξει να φορέσει το συγκεκριμένο σύνολο με διαφορετικό τρόπο, χτενίζοντας τα μαλλιά της πίσω σε μια κομψή αλογοουρά και συνδυάζοντας το look με μπεζ γόβες με μυτερή μύτη.
Το αυθεντικό σύνολο της Μπεσέτ Κένεντι είχε συμπεριληφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε δημοπρασία με κάποια ακόμη ρούχα της και πωλήθηκε έναντι 12.500 δολαρίων.
Εκπρόσωπος της Μπίμπερ ξεκαθάρισε στη Vogue ότι το σύνολο που φόρεσε η ίδια δεν προερχόταν από την γκαρνταρόμπα της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Το 29χρονο μοντέλο έφτασε στην εκδήλωση την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου φορώντας ένα σύνολο που θύμιζε το εμβληματικό σακάκι του Γιόχι Γιαμαμότο χωρίς γιακά και την κρεμ φούστα που είχε φορέσει η Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι σε εκδήλωση του Robin Hood Foundation τον Ιούνιο του 1998.
Η Μπίμπερ, η οποία μίλησε στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εκδήλωση για την εταιρεία καλλυντικών της, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες. Παράλληλα, είχε τα μαλλιά της λυτά, ενώ τα διακόσμησε με μια στέκα που παρέπεμπε στο χαρακτηριστικό στιλ της συζύγου του Τζον Φ. Κένεντι.
Δείτε την εμφάνιση της Χέιλι Μπίμπερ
Η Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι είχε επιλέξει να φορέσει το συγκεκριμένο σύνολο με διαφορετικό τρόπο, χτενίζοντας τα μαλλιά της πίσω σε μια κομψή αλογοουρά και συνδυάζοντας το look με μπεζ γόβες με μυτερή μύτη.
Το αυθεντικό σύνολο της Μπεσέτ Κένεντι είχε συμπεριληφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε δημοπρασία με κάποια ακόμη ρούχα της και πωλήθηκε έναντι 12.500 δολαρίων.
Εκπρόσωπος της Μπίμπερ ξεκαθάρισε στη Vogue ότι το σύνολο που φόρεσε η ίδια δεν προερχόταν από την γκαρνταρόμπα της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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