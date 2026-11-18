Πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Πουέρτα, επιστρέφει το νέο έτος - Τα ματς που θα χάσει σε Ελλάδα και Ευρώπη
Πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Πουέρτα, επιστρέφει το νέο έτος - Τα ματς που θα χάσει σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ο Κολομβιανός μέσος υπέστη τραυματισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμπατριωτών του
Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς ο Κολομβιανός μέσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τη Χιλή και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο μηνών. Η ακριβής κατάσταση του 23χρονου χαφ θα ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί με την επιστροφή του και την αξιολόγησή του από το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών. Ο Κολομβιανός αναμένεται στην Ελλάδα την Πέμπτη (19/11) για να τον δει και ο γιατρος του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Πουέρτα αποτελεί μία σημαντική επιλογή στη μεσαία γραμμή, σε μια περίοδο όπου υπάρχει ήδη το πρόβλημα με τον Σαντιάγκο Έσε. Το θετικό με τον Αργεντινό μέσο είναι ότι η αποθεραπεία του εξελίσσεται πολύ καλά και υπάρχει αισιοδοξία μήπως προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Με βάση το χειρότερο σενάριο των αρχικών εκτιμήσεων, ο Κολομβιανός μέσος ενδέχεται να απουσιάσει από οκτώ αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικά παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει:
22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (Stoiximan Super League)
26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (Europa League)
29/11: Άρης – Ολυμπιακός (Stoiximan Super League)
02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)
05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Stoiximan Super League)
10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (Europa League)
13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (Stoiximan Super League)
20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο μηνών. Η ακριβής κατάσταση του 23χρονου χαφ θα ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί με την επιστροφή του και την αξιολόγησή του από το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών. Ο Κολομβιανός αναμένεται στην Ελλάδα την Πέμπτη (19/11) για να τον δει και ο γιατρος του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Πουέρτα αποτελεί μία σημαντική επιλογή στη μεσαία γραμμή, σε μια περίοδο όπου υπάρχει ήδη το πρόβλημα με τον Σαντιάγκο Έσε. Το θετικό με τον Αργεντινό μέσο είναι ότι η αποθεραπεία του εξελίσσεται πολύ καλά και υπάρχει αισιοδοξία μήπως προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Με βάση το χειρότερο σενάριο των αρχικών εκτιμήσεων, ο Κολομβιανός μέσος ενδέχεται να απουσιάσει από οκτώ αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικά παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει:
22/11: Ολυμπιακός – Ηρακλής (Stoiximan Super League)
26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν (Europa League)
29/11: Άρης – Ολυμπιακός (Stoiximan Super League)
02/12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)
05/12: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Stoiximan Super League)
10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός (Europa League)
13/12: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (Stoiximan Super League)
20/12: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)
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