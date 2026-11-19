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Η Σάντος κέρδισε την Κοριτίμπα και ο Νεϊμάρ «ζάλισε» τους αντιπάλους με τις ντρίμπλες του, βίντεο
Η Σάντος κέρδισε την Κοριτίμπα και ο Νεϊμάρ «ζάλισε» τους αντιπάλους με τις ντρίμπλες του, βίντεο
Ο Βραζιλιάνος διεθνής απέδειξε γι' ακόμα μία φορά γιατί αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος
Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους εκπροσώπους της ποδοσφαιρικής μαγείας και φροντίζει να το θυμίζει στο φίλαθλο κοινό, σε κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί.
Στην εκτός έδρας νίκη της Σάντος με 1-0 απέναντι στην Κοριτίμπα, ο Βραζιλιάνος διεθνής πρόσφερε ξανά στιγμές υψηλής ποδοσφαιρικής τέχνης, ξεδιπλώνοντας το πλούσιο ταλέντο του με εντυπωσιακές ντρίμπλες, περίτεχνες ενέργειες και κινήσεις που μόνο εκείνος ξέρει να κάνει να μοιάζουν τόσο απλές.
Με την μπάλα στα πόδια, ο Νειμάρ συνεχίζει να ξεχωρίζει, να ξεσηκώνει το κοινό και να αποδεικνύει πως η τεχνική και η φαντασία παραμένουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.
Στην εκτός έδρας νίκη της Σάντος με 1-0 απέναντι στην Κοριτίμπα, ο Βραζιλιάνος διεθνής πρόσφερε ξανά στιγμές υψηλής ποδοσφαιρικής τέχνης, ξεδιπλώνοντας το πλούσιο ταλέντο του με εντυπωσιακές ντρίμπλες, περίτεχνες ενέργειες και κινήσεις που μόνο εκείνος ξέρει να κάνει να μοιάζουν τόσο απλές.
Με την μπάλα στα πόδια, ο Νειμάρ συνεχίζει να ξεχωρίζει, να ξεσηκώνει το κοινό και να αποδεικνύει πως η τεχνική και η φαντασία παραμένουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.
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