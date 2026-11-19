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Ο Ινφαντίνο έχει δύο αντιπάλους στη μάχη για την προεδρία της FIFA
Ο Ινφαντίνο έχει δύο αντιπάλους στη μάχη για την προεδρία της FIFA
Για πρώτη φορά ο νυν πρόεδρος της FIFA θα έχει απέναντί του δύο αντιπάλους στις εκλογές που θα γίνουν τον ερχόμενο Μάρτιο
Τρεις υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου του 2027, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να έχει απέναντί του δύο πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου, τον Φιλίπ Ντιαλό και τον Κόζο Τασίμα.
Τα ονόματα των δύο υποψηφίων που θα επιχειρήσουν να διεκδικήσουν την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απέναντι στον νυν πρόεδρο έγιναν πλέον γνωστά, ενόψει της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2027.
Ο πρώτος είναι ο Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος βρίσκεται στην προεδρία της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 2023. Έχει μακρά παρουσία σε διοικητικές και θεσμικές θέσεις του γαλλικού ποδοσφαίρου, ενώ, φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της UEFA.
Ο δεύτερος υποψήφιος είναι ο Κόζο Τασίμα από την Ιαπωνία. Ο 68χρονος παράγοντας ηγείται της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, ενώ έχει και ποδοσφαιρικό παρελθόν, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του αθλήματος και στις μικρές εθνικές ομάδες.
Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στο τιμόνι της FIFA από τον Ιανουάριο του 2016 και επιδιώκει να συνεχίσει για ακόμη μία θητεία στην προεδρία της ομοσπονδίας.
Η εκλογική διαδικασία του 2027 αναμένεται, επομένως, να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διεκδίκηση θα βρεθούν απέναντί του δύο υποψήφιοι, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στον χώρο του αθλήματος.
Τα ονόματα των δύο υποψηφίων που θα επιχειρήσουν να διεκδικήσουν την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απέναντι στον νυν πρόεδρο έγιναν πλέον γνωστά, ενόψει της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2027.
Gianni Infantino bekommt bei der Wahl am 18. März zwei Herausforderer: Der Franzose Philippe Diallo und der Japaner Kohzo Tashima wollen den Schweizer an der FIFA-Spitze ablösen. 🔥 Infantino gilt trotz heftiger Kritik als klarer Favorit. Diallo wird von der UEFA unterstützt, Tashima geht als Außenseiter ins Rennen. ⚽— Sky Sport (@SkySportDE) November 19, 2026
Ο πρώτος είναι ο Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος βρίσκεται στην προεδρία της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 2023. Έχει μακρά παρουσία σε διοικητικές και θεσμικές θέσεις του γαλλικού ποδοσφαίρου, ενώ, φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της UEFA.
Ο δεύτερος υποψήφιος είναι ο Κόζο Τασίμα από την Ιαπωνία. Ο 68χρονος παράγοντας ηγείται της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, ενώ έχει και ποδοσφαιρικό παρελθόν, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του αθλήματος και στις μικρές εθνικές ομάδες.
Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στο τιμόνι της FIFA από τον Ιανουάριο του 2016 και επιδιώκει να συνεχίσει για ακόμη μία θητεία στην προεδρία της ομοσπονδίας.
Η εκλογική διαδικασία του 2027 αναμένεται, επομένως, να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διεκδίκηση θα βρεθούν απέναντί του δύο υποψήφιοι, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στον χώρο του αθλήματος.
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