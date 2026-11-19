Ο 63χρονος στο Θησείο στραγγάλισε την 61χρονη σύζυγό του, χτυπήματα σε όλο το σώμα της γυναίκας έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ο 63χρονος στο Θησείο στραγγάλισε την 61χρονη σύζυγό του, χτυπήματα σε όλο το σώμα της γυναίκας έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Η γυναίκα έφερε τραύματα στο κεφάλι, τον θώρακα, τα χέρια και τα πόδια – «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου», είπε ο 63χρονος σύζυγός της στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις τους
Ο στραγγαλισμός ήταν η αιτία θανάτου της 61χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στο Θησείο, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία ολοκληρώθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από την ιατροδικαστική εξέταση, ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης εντόπισε στραγγαλισμό και κακώσεις στον θώρακα. Όπως φαίνεται ο 63χρονος έκλεισε το στόμα της γυναίκας με το χέρι και την πίεσε στον θώρακα. Παράλληλα, το σώμα της γυναίκας έφερε κακώσεις στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που ερευνούν τη γυναικοκτονία προσπαθούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, καθώς ο 63χρονος σύζυγος του θύματος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία, εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις τους.
Η 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην κατοικία της, επί της οδού Αίθρας στο Θησείο, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11). Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του ίδιου του 63χρονου στις Αρχές, κατά το οποίο φέρεται να ανέφερε: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα νεκρή και προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και στο παρελθόν είχε λάβει σχετική φαρμακευτική αγωγή.
Γειτόνισσα του ζευγαριού, μιλώντας για το θύμα, περιέγραψε μια γυναίκα που τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές της επαφές.
«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου και τον ρωτούσα πολλές φορές "τι κάνει η μικρή". Είχα χρόνια να τη δω γιατί δεν έβγαινε έξω. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω να βλέπει κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από την ιατροδικαστική εξέταση, ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης εντόπισε στραγγαλισμό και κακώσεις στον θώρακα. Όπως φαίνεται ο 63χρονος έκλεισε το στόμα της γυναίκας με το χέρι και την πίεσε στον θώρακα. Παράλληλα, το σώμα της γυναίκας έφερε κακώσεις στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που ερευνούν τη γυναικοκτονία προσπαθούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, καθώς ο 63χρονος σύζυγος του θύματος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία, εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις τους.
Η 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην κατοικία της, επί της οδού Αίθρας στο Θησείο, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11). Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του ίδιου του 63χρονου στις Αρχές, κατά το οποίο φέρεται να ανέφερε: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα νεκρή και προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και στο παρελθόν είχε λάβει σχετική φαρμακευτική αγωγή.
Γειτόνισσα του ζευγαριού, μιλώντας για το θύμα, περιέγραψε μια γυναίκα που τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές της επαφές.
«Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου και τον ρωτούσα πολλές φορές "τι κάνει η μικρή". Είχα χρόνια να τη δω γιατί δεν έβγαινε έξω. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω να βλέπει κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν τα κίνητρα της δολοφονίας και να εξετάζουν όσα προηγήθηκαν του θανάτου της 61χρονης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα