Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Τροχαίο με φορτηγό και μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Τροχαίο με φορτηγό και μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Κοσμά, στο ρεύμα προς Πειραιά
Τροχαίο με την εμπλοκή ενός φορτηγού και μίας μοτοσικλέτα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αγίου Κοσμά, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και μία μοτοσικλέτα, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του αναβάτη.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και μία μοτοσικλέτα, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του αναβάτη.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο.
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