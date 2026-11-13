«Τζόλης και Τσιμίκας πάνω από όλους στην Εθνική» – Η έκπληξη με Φορτούνη και η μάχη της κορυφής
SPORTS

«Τζόλης και Τσιμίκας πάνω από όλους στην Εθνική» – Η έκπληξη με Φορτούνη και η μάχη της κορυφής

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την αξιολόγηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών παρουσιάζει το Football Ranked, δημοσιεύοντας τη λίστα με τους κορυφαίους βάσει του συστήματος βαθμολόγησης Elo

«Τζόλης και Τσιμίκας πάνω από όλους στην Εθνική» – Η έκπληξη με Φορτούνη και η μάχη της κορυφής
Πρόκειται για μια μέθοδο αξιολόγησης που επιχειρεί να αποτυπώσει την αγωνιστική δυναμική των παικτών μέσα από αριθμητικά δεδομένα, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση πέρα από τα γκολ, τις ασίστ και τις συμμετοχές.

Η συγκεκριμένη κατάταξη έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει τόσο την τρέχουσα βαθμολογία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών όσο και την υψηλότερη επίδοση που έχουν καταγράψει στην καριέρα τους.


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