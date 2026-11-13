Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
«Τζόλης και Τσιμίκας πάνω από όλους στην Εθνική» – Η έκπληξη με Φορτούνη και η μάχη της κορυφής
«Τζόλης και Τσιμίκας πάνω από όλους στην Εθνική» – Η έκπληξη με Φορτούνη και η μάχη της κορυφής
Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για την αξιολόγηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών παρουσιάζει το Football Ranked, δημοσιεύοντας τη λίστα με τους κορυφαίους βάσει του συστήματος βαθμολόγησης Elo
Πρόκειται για μια μέθοδο αξιολόγησης που επιχειρεί να αποτυπώσει την αγωνιστική δυναμική των παικτών μέσα από αριθμητικά δεδομένα, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση πέρα από τα γκολ, τις ασίστ και τις συμμετοχές.
Η συγκεκριμένη κατάταξη έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει τόσο την τρέχουσα βαθμολογία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών όσο και την υψηλότερη επίδοση που έχουν καταγράψει στην καριέρα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η συγκεκριμένη κατάταξη έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει τόσο την τρέχουσα βαθμολογία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών όσο και την υψηλότερη επίδοση που έχουν καταγράψει στην καριέρα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα