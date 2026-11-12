O Βεζένκοβ πήρε το ρεκόρ πόντων του Σπανούλη στη Euroleague και δήλωσε: Θα είναι χαρούμενος για μένα ο Βασίλης
SPORTS
Ολυμπιακός Euroleague Σάσα Βεζένκοβ

O Βεζένκοβ πήρε το ρεκόρ πόντων του Σπανούλη στη Euroleague και δήλωσε: Θα είναι χαρούμενος για μένα ο Βασίλης

Ο άσος του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο γεγονός πως πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου στην Euroleague

O Βεζένκοβ πήρε το ρεκόρ πόντων του Σπανούλη στη Euroleague και δήλωσε: Θα είναι χαρούμενος για μένα ο Βασίλης
Ο Ολυμπιακός πέτυχε άνετη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι για την Euroleague αλλά για τον Σάσα Βεζένκοβ το παιχνίδι αυτό θα μείνει για πάντα στη μνήμη του. 

Ο άσος των ερυθρόλευκων έγινε με τους πόντους που πέτυχε, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου στη Euroleague. 

Ρωτήθηκε για αυτό μετά το ματς και απάντησε: «Αυτό με ρώτησες και πριν 2-3 εβδομάδες όταν πέρασα τον Πρίντεζη και τώρα βάζω το όνομά μου δίπλα στον Σπανούλη, τον μεγαλύτερο παίκτη της Ευρωλίγκας για εμένα, είναι κάτι ξεχωριστό. Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι της ομάδας και όταν ήρθα εδώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει αυτή η μέρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες στον σύλλογο, την οικογένειά μου, τους προέδρους. Είναι καλό για τον εγωισμό, αλλά οι τίτλοι είναι το πιο σημαντικό. Ο Βασίλης θα είναι χαρούμενος για εμένα.

Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο δείξαμε σήμερα, αλλά ούτε τόσο κακοί όσο δείξαμε στο παρελθόν. Είχαμε κάποιους που έλειπαν, κάποιους νέους παίκτες. Είναι δύσκολα, πρέπει να προσαρμοστούμε. Χαρούμενος που βγάλαμε αντίδραση απέναντι σε μία ομάδα που έχει πολύ ταλέντο. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου και συνεχίζουμε» τόνισε στη Euroleague TV.

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