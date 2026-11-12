Ο Τεντ Τέρνερ άφησε την Τζέιν Φόντα εκτός της διαθήκης του - Η περιουσία του ιδρυτή του CNN εκτιμάται σε $2,5 δισεκατομμύρια

Παρά το γεγονός ότι ο μεγιστάνας και η ηθοποιός είχαν διατηρήσει στενή φιλική σχέση μετά το διαζύγιό τους





Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η διάσημη ηθοποιός δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους της κληρονομιάς του Αμερικανού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, η περιουσία του οποίου εκτιμάται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους είχαν διατηρήσει στενή φιλική σχέση μετά το διαζύγιό τους.







Ο Τέρνερ είχε συντάξει για πρώτη φορά το καταπίστευμα που ρύθμιζε τη διαχείριση της περιουσίας του το 2003, όταν ήταν 64 ετών, και στη συνέχεια προχώρησε σε περισσότερες από δώδεκα τροποποιήσεις. Η τελευταία αλλαγή έγινε το 2025, έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο επιχειρηματίας είχε δώσει οδηγίες στους κληρονόμους του να εξοφλήσουν τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις του και να διευθετήσουν τις επιχειρηματικές του υποθέσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία εφόσον το έκριναν αναγκαίο.







Κλείσιμο Ο γάμος τους και η σχέση που διατήρησαν μετά το διαζύγιο Η Τζέιν Φόντα υπήρξε η τρίτη και τελευταία σύζυγος του Τεντ Τέρνερ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1991 και χώρισαν το 2001, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Παρά το τέλος της κοινής τους ζωής, παρέμειναν φίλοι, με την ηθοποιό να μιλά συχνά με ιδιαίτερη αγάπη για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα τον «αγαπημένο της πρώην σύζυγο».



Ο Τέρνερ είχε παντρευτεί συνολικά τρεις φορές. Ο πρώτος του γάμος, με την Τζούντι Νάι, έληξε το 1964, ενώ ο δεύτερος, με την Τζέιν Τέρνερ, ολοκληρώθηκε το 1988.



«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, ένας πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής, και από τότε δεν ήμουν ποτέ ξανά η ίδια», είχε γράψει. Η ηθοποιός περιέγραψε έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, εξαιρετική ευφυΐα και ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, ο οποίος της πρόσφερε κάτι που, όπως είχε εξομολογηθεί, δεν είχε ξαναζήσει στις προηγούμενες σχέσεις της.



«Με είχε ανάγκη. Κανείς δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι με χρειαζόταν. Και δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος αυτός που με είχε ανάγκη. Ήταν ο δημιουργός του CNN και του Turner Classic Movies, ένας άνθρωπος που είχε κερδίσει το America's Cup ως κορυφαίος ιστιοπλόος στον κόσμο. Είχε ζήσει μια μεγάλη ζωή, διέθετε λαμπρό μυαλό και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ», είχε αναφέρει.





Εκτός διαθήκης άφησε την Τζέιν Φόντα ο πρώην σύζυγός της και δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ , ο οποίος πέθανε στις 6 Μαΐου 2026, σε ηλικία 87 ετών.Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η διάσημη ηθοποιός δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους της κληρονομιάς του Αμερικανού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, η περιουσία του οποίου εκτιμάται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους είχαν διατηρήσει στενή φιλική σχέση μετά το διαζύγιό τους.Όπως αποκαλύπτει το TMZ, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, τα πέντε παιδιά του Τέρνερ, Λόρα, Ρόμπερτ, Ρετ, Ριντ και Σάρα, κατέθεσαν αίτηση προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση της κληρονομιάς του. Είναι τα μοναδικά πρόσωπα που αναφέρονται ως κληρονόμοι στα σχετικά έγγραφα, ενώ το όνομα της Τζέιν Φόντα απουσιάζει από τον κατάλογο των δικαιούχων.Ο Τέρνερ είχε συντάξει για πρώτη φορά το καταπίστευμα που ρύθμιζε τη διαχείριση της περιουσίας του το 2003, όταν ήταν 64 ετών, και στη συνέχεια προχώρησε σε περισσότερες από δώδεκα τροποποιήσεις. Η τελευταία αλλαγή έγινε το 2025, έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο επιχειρηματίας είχε δώσει οδηγίες στους κληρονόμους του να εξοφλήσουν τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις του και να διευθετήσουν τις επιχειρηματικές του υποθέσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία εφόσον το έκριναν αναγκαίο.Η απουσία της Φόντα από τη διαθήκη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σχέσης που διατήρησαν οι δύο πρώην σύζυγοι, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.Η Τζέιν Φόντα υπήρξε η τρίτη και τελευταία σύζυγος του Τεντ Τέρνερ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1991 και χώρισαν το 2001, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Παρά το τέλος της κοινής τους ζωής, παρέμειναν φίλοι, με την ηθοποιό να μιλά συχνά με ιδιαίτερη αγάπη για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα τον «αγαπημένο της πρώην σύζυγο».Ο Τέρνερ είχε παντρευτεί συνολικά τρεις φορές. Ο πρώτος του γάμος, με την Τζούντι Νάι, έληξε το 1964, ενώ ο δεύτερος, με την Τζέιν Τέρνερ, ολοκληρώθηκε το 1988. Μετά τον θάνατό του, η Φόντα δημοσίευσε μια δήλωση , στην οποία είχε αναφερθεί στην προσωπικότητα του επιχειρηματία και στον τρόπο με τον οποίο είχε επηρεάσει τη ζωή της.«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, ένας πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής, και από τότε δεν ήμουν ποτέ ξανά η ίδια», είχε γράψει. Η ηθοποιός περιέγραψε έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, εξαιρετική ευφυΐα και ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, ο οποίος της πρόσφερε κάτι που, όπως είχε εξομολογηθεί, δεν είχε ξαναζήσει στις προηγούμενες σχέσεις της.«Με είχε ανάγκη. Κανείς δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι με χρειαζόταν. Και δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος αυτός που με είχε ανάγκη. Ήταν ο δημιουργός του CNN και του Turner Classic Movies, ένας άνθρωπος που είχε κερδίσει το America's Cup ως κορυφαίος ιστιοπλόος στον κόσμο. Είχε ζήσει μια μεγάλη ζωή, διέθετε λαμπρό μυαλό και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ», είχε αναφέρει.

Στην ίδια δήλωση, η Φόντα είχε σταθεί ιδιαίτερα στη συναισθηματική πλευρά του πρώην συζύγου της, επισημαίνοντας ότι, παρά τη δημόσια εικόνα ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού επιχειρηματία, ο Τέρνερ δεν φοβόταν να δείξει την ευάλωτη πλευρά του. «Μπορούσε επίσης να με φροντίζει. Κι αυτό ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Το να αισθάνεσαι ταυτόχρονα ότι κάποιος σε χρειάζεται και σε φροντίζει είναι μια εμπειρία που σε μεταμορφώνει», είχε εξηγήσει.



«Ο Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου, μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι έκανα κι εγώ το ίδιο γι' αυτόν, αλλά αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μεγαλώνουμε μαθαίνοντας να κάνουμε. Άνδρες όπως ο Τεντ δεν υποτίθεται ότι εκφράζουν τις ανάγκες και την ευαλωτότητά τους. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη δύναμή του», είχε προσθέσει.



Παρά τα θερμά λόγια της, η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες της σχέσης τους. Είχε χαρακτηρίσει τον Τέρνερ «τον πιο ανταγωνιστικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ» και είχε εξομολογηθεί ότι η συμβίωση μαζί του αποτελούσε συχνά πρόκληση. «Αλλά πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις και, με τον Τεντ, σχεδόν πάντα άξιζε τον κόπο», είχε σημειώσει.



Κλείνοντας το μήνυμά της, είχε εκφράσει την αγάπη που εξακολουθούσε να τρέφει για εκείνον. «Αγάπησα τον Τεντ με όλη μου την καρδιά. Τον φαντάζομαι τώρα στον παράδεισο, μαζί με όλα τα άγρια ζώα που βοήθησε να σωθούν από την εξαφάνιση».



Ο άνθρωπος που δημιούργησε το CNN και άλλαξε την τηλεοπτική ενημέρωση Ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της τηλεόρασης.



Γνωστός με το προσωνύμιο «Mouth of the South», εξαιτίας του ευθύ και συχνά προκλητικού τρόπου με τον οποίο εκφραζόταν δημόσια, δημιούργησε το 1980 το CNN, το πρώτο καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο που μετέδιδε ειδήσεις σε 24ωρη βάση.



Η επιτυχία του CNN άλλαξε το τοπίο της τηλεοπτικής ενημέρωσης διεθνώς και άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία αντίστοιχων ενημερωτικών δικτύων, μεταξύ των οποίων και το Fox News. Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε Πρόσωπο της Χρονιάς, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του CNN στην κάλυψη μεγάλων διεθνών γεγονότων και ιδιαίτερα του Πολέμου του Κόλπου.



Η επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στην ενημέρωση. Δημιούργησε και ανέπτυξε τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα TBS, TNT, Turner Classic Movies και Cartoon Network, ενώ για δεκαετίες είχε στην ιδιοκτησία του και την ομάδα μπέιζμπολ Atlanta Braves.



Παράλληλα, διακρίθηκε για τη φιλανθρωπική του δράση και τις πρωτοβουλίες του για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Ο θάνατός του, τον Μάιο του 2026, σηματοδότησε το τέλος μιας πορείας που συνέδεσε το όνομά του με τη σύγχρονη τηλεοπτική βιομηχανία.