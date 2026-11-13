Εβελίνα Σκίτσκο: Διαγνώστηκα με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, με τον σύντροφό μου γνωριστήκαμε στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας

αναφέρθηκε

πρώην παίκτρια του GNTM

Το μοντέλο μίλησε ακόμη για τη γνωριμία με τον σύντροφό της, η οποία έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και για τους δύο, καθώς εκείνη υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, ενώ εκείνος είχε βιώσει την απώλεια ενός κοντινού του ανθρώπου. Όπως αποκάλυψε, η σύνδεσή τους ήταν άμεση και βρήκαν ο ένας στον άλλον στήριγμα.

Όπως είπε η ίδια: «

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Τέλος, η Εβελίνα Σκίτσκο επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει με τον σύντροφό της τις προετοιμασίες για τον γάμο τους, ο οποίος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το 2028 στην Κύπρο:





Το μοντέλο είχε







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«Παντρευόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Βέβαια στην Κύπρο είναι λίγο πιο χρονοβόρο, επειδή έχουμε και πιο λίγα κέντρα, οπότε πρέπει να κλείσεις τις ημερομηνίες αρκετά πιο πριν. Θα είναι το 2028».Το μοντέλο είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της στις 16 Νοεμβρίου του 2025 μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Πιο συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη νοσηλεία της στο Ογκολογικό. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Δεκέμβριο στην εκπομπή «Buongiorno» είχε δηλώσει ότι είχε καρκίνο του παχέος εντέρου , πραγματοποιώντας χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου τον Απρίλιο. Η πρόταση γάμου αποκαλύφθηκε με άλλη ανάρτηση στα social media, στις 17 Ιουλίου. Η Εβελίνα Σκίτσκο δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον σύντροφό της αγκαλιά της, δείχνοντας παράλληλα το χέρι της και το δαχτυλίδι που της προσέφερε, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Απ’ ό,τι φαίνεται, δεσμευτήκαμε».

Με τον Σόλωνα γνωριστήκαμε όσο ήμουν, νομίζω, στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας. Ήταν και μια δύσκολη στιγμή και για τον Σόλωνα επειδή είχε χάσει ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο εκείνο το διάστημα. Οπότε ήταν έτσι ο πιο δύσκολος χρόνος και για τους δύο μας και ήρθε από το πουθενά η συνάντηση. Δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλον πραγματικά