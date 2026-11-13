Εβελίνα Σκίτσκο: Διαγνώστηκα με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, με τον σύντροφό μου γνωριστήκαμε στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας
Εβελίνα Σκίτσκο: Διαγνώστηκα με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, με τον σύντροφό μου γνωριστήκαμε στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας
Είμαι πάρα πολύ καλά, τελείωσα τις χημειοθεραπείες πέρυσι τον Νοέμβριο, είναι λες και ξαναγεννιέσαι, είπε το μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM
Στη διάγνωση με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024 και στη γνωριμία με τον σύντροφό της τον πρώτο μήνα των χημειοθεραπειών της, αναφέρθηκε η Εβελίνα Σκίτσκο.
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Σόλωνα Μιχαήλ, αλλά και τα σχέδια για τον γάμο τους.
Αρχικά, η Εβελίνα Σκίτσκο αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της σήμερα, επισημαίνοντας πως είναι καλά και ότι συνεχίζει να υποβάλλεται στους απαραίτητους ελέγχους: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Εννοείται, κάνω και τους ελέγχους που χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνο όλο, πάντα, αλλά σίγουρα η πρόληψη, το να κάνουμε συχνούς ελέγχους, να προσέχουμε το σώμα μας, την υγεία μας είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά». Στη συνέχεια, περιέγραψε την περίοδο της διάγνωσης και της θεραπείας, εξηγώντας πως η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή: «Διαγνώστηκα τον Μάρτιο του 2024 και τελείωσα τις χημειοθεραπείες πέρυσι τον Νοέμβριο. Είναι λες και ξαναγεννιέσαι. Θα το πω έτσι. Είναι μια διαδικασία που σε αλλάζει πάρα πολύ, κυρίως εσωτερικά. Άλλαξαν πολλά. Νιώθω ότι πλέον καταλαβαίνεις ποια πράγματα έχουν αξία, ποια όχι. Καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου, ποιοι φίλοι σου είναι εκεί να σε στηρίξουν».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο μίλησε ακόμη για τη γνωριμία με τον σύντροφό της, η οποία έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και για τους δύο, καθώς εκείνη υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, ενώ εκείνος είχε βιώσει την απώλεια ενός κοντινού του ανθρώπου. Όπως αποκάλυψε, η σύνδεσή τους ήταν άμεση και βρήκαν ο ένας στον άλλον στήριγμα.
Όπως είπε η ίδια: «Με τον Σόλωνα γνωριστήκαμε όσο ήμουν, νομίζω, στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας. Ήταν και μια δύσκολη στιγμή και για τον Σόλωνα επειδή είχε χάσει ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο εκείνο το διάστημα. Οπότε ήταν έτσι ο πιο δύσκολος χρόνος και για τους δύο μας και ήρθε από το πουθενά η συνάντηση. Δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλον πραγματικά».
Τέλος, η Εβελίνα Σκίτσκο επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει με τον σύντροφό της τις προετοιμασίες για τον γάμο τους, ο οποίος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το 2028 στην Κύπρο: «Παντρευόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Βέβαια στην Κύπρο είναι λίγο πιο χρονοβόρο, επειδή έχουμε και πιο λίγα κέντρα, οπότε πρέπει να κλείσεις τις ημερομηνίες αρκετά πιο πριν. Θα είναι το 2028».
Το μοντέλο είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της στις 16 Νοεμβρίου του 2025 μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Πιο συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη νοσηλεία της στο Ογκολογικό. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Δεκέμβριο στην εκπομπή «Buongiorno» είχε δηλώσει ότι είχε καρκίνο του παχέος εντέρου, πραγματοποιώντας χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου τον Απρίλιο.
Η πρόταση γάμου αποκαλύφθηκε με άλλη ανάρτηση στα social media, στις 17 Ιουλίου. Η Εβελίνα Σκίτσκο δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον σύντροφό της αγκαλιά της, δείχνοντας παράλληλα το χέρι της και το δαχτυλίδι που της προσέφερε, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Απ’ ό,τι φαίνεται, δεσμευτήκαμε».
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Σόλωνα Μιχαήλ, αλλά και τα σχέδια για τον γάμο τους.
Αρχικά, η Εβελίνα Σκίτσκο αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της σήμερα, επισημαίνοντας πως είναι καλά και ότι συνεχίζει να υποβάλλεται στους απαραίτητους ελέγχους: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Εννοείται, κάνω και τους ελέγχους που χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνο όλο, πάντα, αλλά σίγουρα η πρόληψη, το να κάνουμε συχνούς ελέγχους, να προσέχουμε το σώμα μας, την υγεία μας είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά». Στη συνέχεια, περιέγραψε την περίοδο της διάγνωσης και της θεραπείας, εξηγώντας πως η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή: «Διαγνώστηκα τον Μάρτιο του 2024 και τελείωσα τις χημειοθεραπείες πέρυσι τον Νοέμβριο. Είναι λες και ξαναγεννιέσαι. Θα το πω έτσι. Είναι μια διαδικασία που σε αλλάζει πάρα πολύ, κυρίως εσωτερικά. Άλλαξαν πολλά. Νιώθω ότι πλέον καταλαβαίνεις ποια πράγματα έχουν αξία, ποια όχι. Καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου, ποιοι φίλοι σου είναι εκεί να σε στηρίξουν».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο μίλησε ακόμη για τη γνωριμία με τον σύντροφό της, η οποία έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και για τους δύο, καθώς εκείνη υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, ενώ εκείνος είχε βιώσει την απώλεια ενός κοντινού του ανθρώπου. Όπως αποκάλυψε, η σύνδεσή τους ήταν άμεση και βρήκαν ο ένας στον άλλον στήριγμα.
Όπως είπε η ίδια: «Με τον Σόλωνα γνωριστήκαμε όσο ήμουν, νομίζω, στον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας. Ήταν και μια δύσκολη στιγμή και για τον Σόλωνα επειδή είχε χάσει ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο εκείνο το διάστημα. Οπότε ήταν έτσι ο πιο δύσκολος χρόνος και για τους δύο μας και ήρθε από το πουθενά η συνάντηση. Δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλον πραγματικά».
Τέλος, η Εβελίνα Σκίτσκο επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει με τον σύντροφό της τις προετοιμασίες για τον γάμο τους, ο οποίος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το 2028 στην Κύπρο: «Παντρευόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Βέβαια στην Κύπρο είναι λίγο πιο χρονοβόρο, επειδή έχουμε και πιο λίγα κέντρα, οπότε πρέπει να κλείσεις τις ημερομηνίες αρκετά πιο πριν. Θα είναι το 2028».
Το μοντέλο είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της στις 16 Νοεμβρίου του 2025 μέσα από μία ανάρτηση στα social media. Πιο συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη νοσηλεία της στο Ογκολογικό. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Δεκέμβριο στην εκπομπή «Buongiorno» είχε δηλώσει ότι είχε καρκίνο του παχέος εντέρου, πραγματοποιώντας χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου τον Απρίλιο.
Η πρόταση γάμου αποκαλύφθηκε με άλλη ανάρτηση στα social media, στις 17 Ιουλίου. Η Εβελίνα Σκίτσκο δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον σύντροφό της αγκαλιά της, δείχνοντας παράλληλα το χέρι της και το δαχτυλίδι που της προσέφερε, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Απ’ ό,τι φαίνεται, δεσμευτήκαμε».
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