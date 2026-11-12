Από την αγωνιστική αλιεία έως την υποβρύχια σκοποβολή: H μοριοδότηση από γνωστά και απίθανα αθλήματα που ανοίγει την πόρτα των ΑΕΙ ακόμη και χωρίς Πανελλαδικές
Από την αγωνιστική αλιεία έως την υποβρύχια σκοποβολή: H μοριοδότηση από γνωστά και απίθανα αθλήματα που ανοίγει την πόρτα των ΑΕΙ ακόμη και χωρίς Πανελλαδικές
Τι προβλέπεται για τα Ολυμπιακά και τα μη Ολυμπιακά αθλήματα, τα ποσοστά προσαύξησης και οι προϋποθέσεις
Από τον στίβο, την κολύμβηση και την ενόργανη γυμναστική μέχρι την αγωνιστική αλιεία, την υποβρύχια σκοποβολή, το παγκράτιο, το σάμπο και το ζίου ζίτσου. Ο κατάλογος των αθλημάτων που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συνδεθούν με την ειδική διαδικασία εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι πολύ ευρύτερος από εκείνον που έχει συνήθως κατά νου η κοινή γνώμη.
Η παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στις 12 Νοεμβρίου, με αφορμή καταγγελίες σχετικά με την αθλητική ιδιότητα της κόρης του και τη δυνατότητα αξιοποίησης της σχετικής μοριοδότησης, έφερε στην επικαιρότητα το θεσμικό πλαίσιο. Ο ίδιος αρνήθηκε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του διέθετε νόμιμο δελτίο και δεν έκανε χρήση της αθλητικής μοριοδότησης. Η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εξέλιξή της, αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα: με ποιους όρους μια αθλητική διάκριση μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα;
Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο άρθρο 34 του νόμου 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί, και στην ετήσια εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι σχετικές προϋποθέσεις περιγράφονται στην εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026. Το πλαίσιο δεν περιορίζεται στα Ολυμπιακά αθλήματα, ούτε όμως σημαίνει ότι κάθε διάκριση σε οποιαδήποτε διοργάνωση ή κάθε αθλητική δραστηριότητα εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ), η οποία περιλαμβάνεται στο μητρώο αθλητικών ομοσπονδιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται διαφορετικές μορφές αγωνιστικής αλιείας, όπως η αλιεία από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό, η αλιεία με φελλό, η αλιεία σε εσωτερικά νερά και άλλες τεχνικές. Η ομοσπονδία καλλιεργεί επίσης αθλήματα όπως η υποβρύχια αλιεία, η υποβρύχια σκοποβολή και τα αγωνίσματα άπνοιας.
Αντίστοιχα, στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων υπάρχουν ομοσπονδίες που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και καλλιεργούν αθλήματα, τα οποία δεν ανήκουν όλα στο ολυμπιακό πρόγραμμα. Ενδεικτικά, πρόκειται για το παγκράτιο, το γουσού κουνγκ φου, το σάμπο, το ζίου ζίτσου, το kickboxing και το μάι τάι. Στον σχετικό κατάλογο των αθλητικών φορέων της ΓΓΑ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η ομοσπονδία θαλάσσιου σκι.
Η παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στις 12 Νοεμβρίου, με αφορμή καταγγελίες σχετικά με την αθλητική ιδιότητα της κόρης του και τη δυνατότητα αξιοποίησης της σχετικής μοριοδότησης, έφερε στην επικαιρότητα το θεσμικό πλαίσιο. Ο ίδιος αρνήθηκε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του διέθετε νόμιμο δελτίο και δεν έκανε χρήση της αθλητικής μοριοδότησης. Η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εξέλιξή της, αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα: με ποιους όρους μια αθλητική διάκριση μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα;
Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο άρθρο 34 του νόμου 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί, και στην ετήσια εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι σχετικές προϋποθέσεις περιγράφονται στην εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026. Το πλαίσιο δεν περιορίζεται στα Ολυμπιακά αθλήματα, ούτε όμως σημαίνει ότι κάθε διάκριση σε οποιαδήποτε διοργάνωση ή κάθε αθλητική δραστηριότητα εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα.
Η αγωνιστική αλιεία και τα αθλήματα που δεν φαντάζεται κανείςΈνα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγωνιστική αλιεία. Δεν πρόκειται απλώς για το γνωστό ερασιτεχνικό ψάρεμα, αλλά για οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα, με κανονισμούς, συλλόγους, πανελλήνιες διοργανώσεις και διεθνείς αγώνες.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ), η οποία περιλαμβάνεται στο μητρώο αθλητικών ομοσπονδιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται διαφορετικές μορφές αγωνιστικής αλιείας, όπως η αλιεία από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό, η αλιεία με φελλό, η αλιεία σε εσωτερικά νερά και άλλες τεχνικές. Η ομοσπονδία καλλιεργεί επίσης αθλήματα όπως η υποβρύχια αλιεία, η υποβρύχια σκοποβολή και τα αγωνίσματα άπνοιας.
Αντίστοιχα, στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων υπάρχουν ομοσπονδίες που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και καλλιεργούν αθλήματα, τα οποία δεν ανήκουν όλα στο ολυμπιακό πρόγραμμα. Ενδεικτικά, πρόκειται για το παγκράτιο, το γουσού κουνγκ φου, το σάμπο, το ζίου ζίτσου, το kickboxing και το μάι τάι. Στον σχετικό κατάλογο των αθλητικών φορέων της ΓΓΑ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η ομοσπονδία θαλάσσιου σκι.
Αυτές είναι μόνο ορισμένες από τις λιγότερο προβεβλημένες αθλητικές δραστηριότητες που αξίζει να εξεταστούν. Στον ευρύτερο χώρο του μη Ολυμπιακού αθλητισμού συναντά κανείς ακόμη το σκάκι, το μπριτζ, το σούμο, το σαβάτ, το τέκμπολ, το κρίκετ, το μπέιζμπολ και το σόφτμπολ, καθώς και άλλες μορφές αγωνιστικής δραστηριότητας.
Ωστόσο, εδώ αξίζει να διευκρινιστεί ότι η ύπαρξη ενός αθλήματος ή μιας ομοσπονδίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει ένας αθλητής αναγνωρίζεται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Απαιτείται να πληρούνται οι ειδικοί όροι του νόμου για την ομοσπονδία, τη διοργάνωση, την ηλικιακή κατηγορία και το είδος της διάκρισης. Επομένως, ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός των αθλημάτων που υπάρχουν και οργανώνονται θεσμικά στην Ελλάδα, όχι ένας κατάλογος στον οποίο κάθε συμμετοχή εξασφαλίζει εκπαιδευτικό προνόμιο.
Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται, για συγκεκριμένες θέσεις και διοργανώσεις, εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα αφορά οποιοδήποτε τμήμα ΑΕΙ, ενώ σε άλλες περιορίζεται στα ΤΕΦΑΑ.
Ειδικότερα:
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Η κατάκτηση της 1ης έως και της 6ης θέσης δίνει δικαίωμα εισαγωγής σε οποιοδήποτε τμήμα της επιλογής του αθλητή, χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Για την 7η και την 8η θέση προβλέπεται εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ενώ για άλλα τμήματα προβλέπεται προσαύξηση μορίων.
- Παγκόσμια Πρωταθλήματα: Για αθλητές και αθλήτριες στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων και εφήβων, η 1η έως και η 6η θέση μπορεί να οδηγήσει σε εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Η 7η και η 8η θέση προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση, με δικαίωμα εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ χωρίς περιορισμό και προσαύξηση για άλλα τμήματα. Για τις κατηγορίες παίδων και κορασίδων ισχύουν ειδικότερες προϋποθέσεις.
- Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: Η 1η έως και η 3η θέση στις προβλεπόμενες ηλικιακές κατηγορίες μπορεί να δώσει δικαίωμα εισαγωγής σε οποιοδήποτε τμήμα χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Για ορισμένες επόμενες θέσεις προβλέπεται εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή προσαύξηση μορίων.
- Παγκόσμιοι Σχολικοί Αγώνες και Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας: Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, κυρίως για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό ή για προσαύξηση μορίων σε άλλα τμήματα.
- Παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση: Η επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης στην κατηγορία ανδρών-γυναικών, σε άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, μπορεί επίσης να θεμελιώσει δικαίωμα εισαγωγής σε οποιοδήποτε ΑΕΙ χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά τα αθλήματα που εμφανίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εάν το άθλημα και η συγκεκριμένη διεθνής διοργάνωση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, όπως προαναφέρθηκε.
Για τις πανελλήνιες διακρίσεις προβλέπονται οι ακόλουθες προσαυξήσεις:
Για τις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις προβλέπονται επίσης προσαυξήσεις:
Σε περίπτωση συνδυασμού πρώτης θέσης σε Πανελλήνιους Αγώνες και πρώτης θέσης σε σχολικούς αγώνες προβλέπεται προσαύξηση 11% για άλλα τμήματα και 21% για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι προσαυξήσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι ο αθλητής εισάγεται αυτομάτως στη σχολή που επιθυμεί. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται ειδικό ποσοστό θέσεων: 3% για τα υπόλοιπα τμήματα και 20% για τα ΤΕΦΑΑ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Η επιλογή γίνεται με βάση το μηχανογραφικό και τη βαθμολογία, αφού συνυπολογιστεί η προβλεπόμενη προσαύξηση.
Για την τεκμηρίωση της διαδικασίας, μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας, στοιχεία ταυτοποίησης του αθλητή, η κατηγορία στην οποία αγωνίστηκε, η ακριβής διάκριση, τα επίσημα φύλλα αγώνα και τα στοιχεία της τελικής κατάταξης. Η διοργάνωση και το αποτέλεσμα πρέπει να μπορούν να πιστοποιηθούν με βάση τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.
Στη συνέχεια, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται αίτηση στο υπουργείο Παιδείας και η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται για την αντίστοιχη κατηγορία. Βασική προϋπόθεση είναι ο αθλητής να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών που του επιτρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για τις διακρίσεις της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, δεν απαιτείται υποχρεωτικά συμμετοχή στις Πανελλαδικές ούτε η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, δεν είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου και της εγκυκλίου. Για τις κατηγορίες στις οποίες προβλέπεται προσαύξηση μορίων, η συμμετοχή στις Πανελλαδικές και η υποβολή μηχανογραφικού αποτελούν μέρος της διαδικασίας.
Υπάρχει, επίσης, χρονικός περιορισμός: για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι διακρίσεις που λαμβάνονται υπόψη πρέπει, κατά κανόνα, να έχουν επιτευχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η ίδια διάκριση μπορεί να αξιοποιηθεί και στα δύο αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από εκείνο της πρώτης αίτησης, εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι.
Η αγωνιστική αλιεία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ένα άθλημα που δεν συνδέεται στη συνείδηση του περισσότερου κόσμου με την πανεπιστημιακή εισαγωγή διαθέτει οργανωμένη ομοσπονδιακή δομή, κανονισμούς και διεθνείς αγωνιστικές διαδρομές. Αντίστοιχα, αθλήματα όπως το παγκράτιο, το σάμπο, το ζίου ζίτσου, το kickboxing και το γουσού κουνγκ φου διαθέτουν θεσμική εκπροσώπηση στην Ελλάδα.
Πόσοι εισάγονται και από ποια αθλήματα;
Ένα ακόμη κενό στην εικόνα του συστήματος είναι η απουσία δημόσιας, συγκεντρωτικής στατιστικής καταγραφής που να δείχνει πόσοι υποψήφιοι εισάγονται κάθε χρόνο μέσω της ειδικής κατηγορίας και, κυρίως, από ποια αθλήματα προέρχονται. Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εισαγωγών διακριθέντων αθλητών, χωρίς να δημοσιοποιεί στην ίδια ανακοίνωση αναλυτική κατανομή ανά άθλημα, ομοσπονδία και είδος διάκρισης.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 5 Νοεμβρίου. Δεν προκύπτει, ωστόσο, από τη δημόσια ανακοίνωση ένας αναλυτικός πίνακας που να επιτρέπει να διαπιστωθεί πόσοι εισήχθησαν, για παράδειγμα, από την αγωνιστική αλιεία, το ζίου ζίτσου, το σάμπο ή άλλα λιγότερο γνωστά αθλήματα.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαφάνεια του συστήματος: όχι μόνο ο αριθμός των εισακτέων μέσω της ειδικής κατηγορίας, αλλά και η αναλυτική εικόνα των αθλημάτων, των διοργανώσεων και των διακρίσεων που αξιοποιήθηκαν. Διότι άλλο είναι να γνωρίζει κανείς ότι η νομοθεσία αναγνωρίζει μια κατηγορία αθλητικών επιτυχιών και άλλο να μπορεί να παρακολουθεί με σαφήνεια πώς εφαρμόζεται στην πράξη.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό ζητούμενο, δεν είναι η δημοφιλία του αθλήματος αλλά το εάν πρόκειται για μία διάκριση πραγματική, επίσημα πιστοποιημένη και σύμφωνη με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Ωστόσο, εδώ αξίζει να διευκρινιστεί ότι η ύπαρξη ενός αθλήματος ή μιας ομοσπονδίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει ένας αθλητής αναγνωρίζεται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Απαιτείται να πληρούνται οι ειδικοί όροι του νόμου για την ομοσπονδία, τη διοργάνωση, την ηλικιακή κατηγορία και το είδος της διάκρισης. Επομένως, ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός των αθλημάτων που υπάρχουν και οργανώνονται θεσμικά στην Ελλάδα, όχι ένας κατάλογος στον οποίο κάθε συμμετοχή εξασφαλίζει εκπαιδευτικό προνόμιο.
Πότε μια διάκριση δίνει δικαίωμα εισαγωγήςΤο θεσμικό πλαίσιο διακρίνει διαφορετικές κατηγορίες αθλητών και διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας. Η σημαντικότερη διάκριση αφορά τους αθλητές που κατακτούν μετάλλια ή υψηλές θέσεις σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και εκείνους που έχουν πανελλήνιες ή σχολικές διακρίσεις.
Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται, για συγκεκριμένες θέσεις και διοργανώσεις, εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα αφορά οποιοδήποτε τμήμα ΑΕΙ, ενώ σε άλλες περιορίζεται στα ΤΕΦΑΑ.
Ειδικότερα:
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Η κατάκτηση της 1ης έως και της 6ης θέσης δίνει δικαίωμα εισαγωγής σε οποιοδήποτε τμήμα της επιλογής του αθλητή, χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Για την 7η και την 8η θέση προβλέπεται εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ενώ για άλλα τμήματα προβλέπεται προσαύξηση μορίων.
- Παγκόσμια Πρωταθλήματα: Για αθλητές και αθλήτριες στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών, νέων και εφήβων, η 1η έως και η 6η θέση μπορεί να οδηγήσει σε εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Η 7η και η 8η θέση προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση, με δικαίωμα εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ χωρίς περιορισμό και προσαύξηση για άλλα τμήματα. Για τις κατηγορίες παίδων και κορασίδων ισχύουν ειδικότερες προϋποθέσεις.
- Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: Η 1η έως και η 3η θέση στις προβλεπόμενες ηλικιακές κατηγορίες μπορεί να δώσει δικαίωμα εισαγωγής σε οποιοδήποτε τμήμα χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Για ορισμένες επόμενες θέσεις προβλέπεται εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή προσαύξηση μορίων.
- Παγκόσμιοι Σχολικοί Αγώνες και Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας: Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, κυρίως για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό ή για προσαύξηση μορίων σε άλλα τμήματα.
- Παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση: Η επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης στην κατηγορία ανδρών-γυναικών, σε άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, μπορεί επίσης να θεμελιώσει δικαίωμα εισαγωγής σε οποιοδήποτε ΑΕΙ χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά τα αθλήματα που εμφανίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εάν το άθλημα και η συγκεκριμένη διεθνής διοργάνωση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, όπως προαναφέρθηκε.
Τα επιπλέον μόρια από πανελλήνιες και σχολικές διακρίσειςΔιαφορετική είναι η διαδικασία για όσους έχουν διακριθεί σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή σε σχολικούς αγώνες. Εδώ δεν προβλέπεται γενικά ελεύθερη εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα χωρίς εξετάσεις. Οι αθλητές συμμετέχουν στις Πανελλαδικές και, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διεκδικούν εισαγωγή με προσαύξηση της βαθμολογίας τους και μέσα σε συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων.
Για τις πανελλήνιες διακρίσεις προβλέπονται οι ακόλουθες προσαυξήσεις:
Για τις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις προβλέπονται επίσης προσαυξήσεις:
Σε περίπτωση συνδυασμού πρώτης θέσης σε Πανελλήνιους Αγώνες και πρώτης θέσης σε σχολικούς αγώνες προβλέπεται προσαύξηση 11% για άλλα τμήματα και 21% για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι προσαυξήσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι ο αθλητής εισάγεται αυτομάτως στη σχολή που επιθυμεί. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται ειδικό ποσοστό θέσεων: 3% για τα υπόλοιπα τμήματα και 20% για τα ΤΕΦΑΑ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Η επιλογή γίνεται με βάση το μηχανογραφικό και τη βαθμολογία, αφού συνυπολογιστεί η προβλεπόμενη προσαύξηση.
Το κρίσιμο βήμα: Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της ΓΓΑΗ κατάκτηση μιας διάκρισης δεν αρκεί από μόνη της. Για να μπορέσει ένας αθλητής να αξιοποιήσει το σχετικό δικαίωμα, πρέπει να έχει εγγραφεί με τη συγκεκριμένη διάκριση στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Για την τεκμηρίωση της διαδικασίας, μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας, στοιχεία ταυτοποίησης του αθλητή, η κατηγορία στην οποία αγωνίστηκε, η ακριβής διάκριση, τα επίσημα φύλλα αγώνα και τα στοιχεία της τελικής κατάταξης. Η διοργάνωση και το αποτέλεσμα πρέπει να μπορούν να πιστοποιηθούν με βάση τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.
Στη συνέχεια, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται αίτηση στο υπουργείο Παιδείας και η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται για την αντίστοιχη κατηγορία. Βασική προϋπόθεση είναι ο αθλητής να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών που του επιτρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για τις διακρίσεις της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, δεν απαιτείται υποχρεωτικά συμμετοχή στις Πανελλαδικές ούτε η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, δεν είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου και της εγκυκλίου. Για τις κατηγορίες στις οποίες προβλέπεται προσαύξηση μορίων, η συμμετοχή στις Πανελλαδικές και η υποβολή μηχανογραφικού αποτελούν μέρος της διαδικασίας.
Υπάρχει, επίσης, χρονικός περιορισμός: για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι διακρίσεις που λαμβάνονται υπόψη πρέπει, κατά κανόνα, να έχουν επιτευχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η ίδια διάκριση μπορεί να αξιοποιηθεί και στα δύο αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από εκείνο της πρώτης αίτησης, εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι.
Σχετικά με τα μη Ολυμπιακά αθλήματαΤο πιο ενδιαφέρον –και λιγότερο γνωστό– σημείο του συστήματος είναι ότι η νομοθεσία δεν περιορίζει το δικαίωμα σε μια κλειστή λίστα Ολυμπιακών αθλημάτων. Αναφέρεται σε αθλήματα και αγωνίσματα που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες. Έτσι, στο πεδίο της εξέτασης μπορούν να βρεθούν και δραστηριότητες που δεν έχουν την προβολή των δημοφιλών ολυμπιακών αθλημάτων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ένας αθλητής μπορεί να εισαχθεί σε ΑΕΙ απλώς επειδή κέρδισε ένα μετάλλιο σε οποιοδήποτε διεθνές τουρνουά. Πρέπει να ελεγχθούν διαδοχικά τέσσερα στοιχεία: εάν η ομοσπονδία είναι αναγνωρισμένη, εάν η συγκεκριμένη διοργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, εάν η διάκριση αφορά την προβλεπόμενη ηλικιακή κατηγορία και θέση και, τέλος, εάν ο αθλητής έχει εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της ΓΓΑ.
Η αγωνιστική αλιεία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ένα άθλημα που δεν συνδέεται στη συνείδηση του περισσότερου κόσμου με την πανεπιστημιακή εισαγωγή διαθέτει οργανωμένη ομοσπονδιακή δομή, κανονισμούς και διεθνείς αγωνιστικές διαδρομές. Αντίστοιχα, αθλήματα όπως το παγκράτιο, το σάμπο, το ζίου ζίτσου, το kickboxing και το γουσού κουνγκ φου διαθέτουν θεσμική εκπροσώπηση στην Ελλάδα.
Πόσοι εισάγονται και από ποια αθλήματα;
Ένα ακόμη κενό στην εικόνα του συστήματος είναι η απουσία δημόσιας, συγκεντρωτικής στατιστικής καταγραφής που να δείχνει πόσοι υποψήφιοι εισάγονται κάθε χρόνο μέσω της ειδικής κατηγορίας και, κυρίως, από ποια αθλήματα προέρχονται. Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εισαγωγών διακριθέντων αθλητών, χωρίς να δημοσιοποιεί στην ίδια ανακοίνωση αναλυτική κατανομή ανά άθλημα, ομοσπονδία και είδος διάκρισης.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 5 Νοεμβρίου. Δεν προκύπτει, ωστόσο, από τη δημόσια ανακοίνωση ένας αναλυτικός πίνακας που να επιτρέπει να διαπιστωθεί πόσοι εισήχθησαν, για παράδειγμα, από την αγωνιστική αλιεία, το ζίου ζίτσου, το σάμπο ή άλλα λιγότερο γνωστά αθλήματα.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαφάνεια του συστήματος: όχι μόνο ο αριθμός των εισακτέων μέσω της ειδικής κατηγορίας, αλλά και η αναλυτική εικόνα των αθλημάτων, των διοργανώσεων και των διακρίσεων που αξιοποιήθηκαν. Διότι άλλο είναι να γνωρίζει κανείς ότι η νομοθεσία αναγνωρίζει μια κατηγορία αθλητικών επιτυχιών και άλλο να μπορεί να παρακολουθεί με σαφήνεια πώς εφαρμόζεται στην πράξη.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό ζητούμενο, δεν είναι η δημοφιλία του αθλήματος αλλά το εάν πρόκειται για μία διάκριση πραγματική, επίσημα πιστοποιημένη και σύμφωνη με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα