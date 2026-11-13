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Δείτε βίντεο: Ληστής αρπάζει ηλικιωμένη, της κλέβει τη χρυσή αλυσίδα και την πετάει στον δρόμο στο Μαρούσι
Δείτε βίντεο: Ληστής αρπάζει ηλικιωμένη, της κλέβει τη χρυσή αλυσίδα και την πετάει στον δρόμο στο Μαρούσι
Τρεις νεαροί πλησίασαν τη γυναίκα κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ – Ο ένας της επιτέθηκε, την έριξε στο έδαφος και τράπηκε σε φυγή μαζί με τους συνεργούς του, αφήνοντάς την αβοήθητη
Στιγμές τρόμου έζησε χθες το πρωί μια ηλικιωμένη στο Μαρούσι στα χέρια τριών, αδίστακτων ληστών οι οποίοι της επιτέθηκαν και την πέταξαν στο δρόμο για να της αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι τρεις νεαροί να πλησιάζουν το υποψήφιο θύμα τους ενώ εκείνη περπατά στο πεζοδρόμιο, κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ.
Είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, σε ένα κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου, αλλά οι ληστές δεν διστάζουν να της επιτεθούν με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.
Ένας από τους δράστες ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τραβά τη γυναίκα από τη μπλούζα με αποτέλεσμα να φύγει από τα χέρια της το καρότσι με τα ψώνια.
Με γρήγορες κινήσεις την πιάνει από το λαιμό, της κλέβει την αλυσίδα και την πετά στο έδαφος. Η γυναίκα παραμένει πεσμένη και αβοήθητη την ώρα που ο ληστής επιταχύνει το βήμα του και τρέχει μαζί με τους άλλους δύο νεαρούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι τρεις νεαροί να πλησιάζουν το υποψήφιο θύμα τους ενώ εκείνη περπατά στο πεζοδρόμιο, κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ.
Είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, σε ένα κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου, αλλά οι ληστές δεν διστάζουν να της επιτεθούν με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.
Ένας από τους δράστες ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τραβά τη γυναίκα από τη μπλούζα με αποτέλεσμα να φύγει από τα χέρια της το καρότσι με τα ψώνια.
Με γρήγορες κινήσεις την πιάνει από το λαιμό, της κλέβει την αλυσίδα και την πετά στο έδαφος. Η γυναίκα παραμένει πεσμένη και αβοήθητη την ώρα που ο ληστής επιταχύνει το βήμα του και τρέχει μαζί με τους άλλους δύο νεαρούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
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