Ο Άρης Μουγκοπέτρος γιόρτασε τα 33α γενέθλιά του με τις κόρες του: Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια
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Άρης Μουγκοπέτρος Γενέθλια κόρες

Ο Άρης Μουγκοπέτρος γιόρτασε τα 33α γενέθλιά του με τις κόρες του: Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια

Για πρώτη φορά ίσως, τα γενέθλιά μου δεν μετρήθηκαν από το πόσοι ήταν γύρω μου, αλλά από το πόσοι πραγματικά έμειναν, έγραψε ο μουσικός σε ένα μήνυμά του στα social media

Ο Άρης Μουγκοπέτρος γιόρτασε τα 33α γενέθλιά του με τις κόρες του: Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια
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Τα 33 του χρόνια έκλεισε ο Άρης Μουγκοπέτρος και με αφορμή τα γενέθλιά του έκανε μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στις δοκιμασίες που πέρασε, αλλά και στους ανθρώπους που παρέμειναν κοντά του στις δύσκολες στιγμές.

Ο μουσικός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τις κόρες του, μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων του, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα για όσα έχουν αλλάξει στη ζωή του. «33 λοιπόν… Και για πρώτη φορά ίσως, τα γενέθλιά μου δεν μετρήθηκαν από το πόσοι ήταν γύρω μου, αλλά από το πόσοι πραγματικά έμειναν», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αναφέρθηκε στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τη ζωή του, σημειώνοντας: «Άλλες χρονιές υπήρχαν περισσότερα πρόσωπα, περισσότερες φωνές, περισσότερες ευχές. Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις απογοητεύσεις που βίωσε, γράφοντας: «Δεν πικράθηκα που έφυγαν. Πόνεσα που κάποτε πίστεψα πως θα έμεναν».

Δείτε την ανάρτησή του


Παρά τις δυσκολίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη ζωή του με αισιοδοξία, έχοντας δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπούν πραγματικά. «Στα 33 μου δεν ζητάω πια πολλά. Ζητάω αληθινές αγκαλιές, καθαρές ψυχές και ανθρώπους που δεν φοβούνται να μείνουν όταν σκοτεινιάζει», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, έστειλε ένα μήνυμα για το μέλλον: «33 χρόνια ζωής… και το πιο όμορφο κεφάλαιο δεν το έχω γράψει ακόμα», ευχαριστώντας παράλληλα όσους του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του.

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος γιόρτασε τα 33α γενέθλιά του με τις κόρες του: Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια
Ο Άρης Μουγκοπέτρος γιόρτασε τα 33α γενέθλιά του με τις κόρες του: Φέτος υπήρχε λιγότερος κόσμος, μα περισσότερη αλήθεια
12 ΣΧΟΛΙΑ

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