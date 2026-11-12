Ο Οβόνο ζήτησε να συναντηθεί με την οικογένεια του Χέσους Ντε Μιγκέλ
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Χεσούς Οβόνο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα Ανδόρρα Τενερίφη

Ο Οβόνο ζήτησε να συναντηθεί με την οικογένεια του Χέσους Ντε Μιγκέλ

Έχει ζητήσει από την ομάδα του, την Ανδόρρα να μεσολαβήσει προκειμένου να δει από κοντά την οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Τενερίφης

Ο Οβόνο ζήτησε να συναντηθεί με την οικογένεια του Χέσους Ντε Μιγκέλ
Ο Χέσους Οβόνο ζήτησε να συναντηθεί με την οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χέσους ντε Μιγκέλ. 

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρρας που ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση που τελικά οδήγησε και στο θάνατο του ντε Μιγκέλ, βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του. Δεν έχει επανέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδας του και δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα γίνει αυτό. 

Ο Οβόνο μιλάει με ψυχολόγους και ζήτησε από την Ανδόρρα να μεσολαβήσει προκειμένου να συναντήσει την οικογένεια του ντε Μιγκέλ. Η ομάδα του 25χρονου τερματοφύλακα μίλησε με την Τενερίφη και το όλο ζήτημα ακόμα βρίσκεται σε διερεύνηση. 

Ο Οβόνο ήθελε να μιλήσει άμεσα τηλεφωνικά μετά το συμβάν με την οικογένεια αλλά και να βρεθεί στην κηδεία. Τελικά προτιμήθηκε από όλες τις πλευρές να μην παρευρεθεί.  


«Πρέπει να του δώσουμε χώρο, ώστε να νιώθει απόλυτα ελεύθερος να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, είτε θέλει να επιστρέψει είτε όχι, όποτε το κρίνει σκόπιμο και είναι έτοιμος», σχολίασε ο προπονητής της Ανδόρρας, Κάρλες Μάνσο.

Ο σύλλογος έχει διαθέσει ψυχολογική υποστήριξη σε ολόκληρη την ομάδα σε ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες.

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