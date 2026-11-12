Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον ντρόπιασε: «Εύγε δεκανέα»
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Παράσημο Μετάλλιο Πεντάγωνο

Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον ντρόπιασε: «Εύγε δεκανέα»

Ο στρατιώτης επέπληξε τον υπουργό Πολέμου και την συνοδεία του επειδή γελούσαν και τραβούσαν φωτογραφίες στο Εθνικό Κοιμητήριο του Αρλινγκτον:  «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή»

Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον ντρόπιασε: «Εύγε δεκανέα»
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Μία ημέρα μετά το μάλλον πρωτοφανές επεισόδιο στο Εθνικό Κοιμητήριο, όπου ο φρουρός επέπληξε τον Πιτ Χέγκσεθ και τη συνοδεία του για τη συμπεριφορά τους στον χώρο, ο υπουργός Άμυνας παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τους επανέφερε στην τάξη.

Ο υπουργός τον τίμησε με μετάλλιο Επιδοκιμασίας. «Αγαπάμε τους στρατιώτες, αγαπάμε τα πρότυπα, εύγε δεκανέα», έγραψε σε ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Πατριώτες, συνεχίστε».

O Πιτ Χέγκσεθ υποδέχτηκε το 3ο Σύνταγμα Πεζικού, γνωστό ως «Η Παλαιά Φρουρά», στο Πεντάγωνο «όπου απένειμε με υπερηφάνεια στον δεκανέα Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επιδοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την εκτέλεση των καθηκόντων του στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11 Νοεμβρίου 2026».

Ο Χέγκσεθ, η σύζυγός του, ο αρχηγός του επιτελείου Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ και η ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια βοηθός Τάμι Ρανταμπάου φωτογραφίζονταν μπροστά από τον τάφο μετά από τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων την Τετάρτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Κάποια πρόσωπα από την ομάδα άρχισαν να γελούν και να κουβεντιάζουν αφού είχαν βγάλει τις φωτογραφίες.

Ο στρατιώτης που περιπολούσε μπροστά από τον τάφο, ο δεκανέας Ιγκλέσιας, σταμάτησε να περπατά και στράφηκε προς την ομάδα. «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», φώναξε.

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Το βίντεο με το περιστατικό είχε δημοσιεύσει το CNN.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο στρατιώτης «υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την ευπρέπεια».

Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα από τα πιο ιερά πολεμικά μνημεία των ΗΠΑ. Στρατιώτες από το 3o Σύνταγμα φυλάττουν το μνημείο από 1948 ανελλιπώς, 24 ώρες το 24ωρο, επιπλήττοντας τους επισκέπτες που κάνουν πολύ θόρυβο.
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