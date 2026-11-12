Ο Χέγκσεθ παρασημοφόρησε τον στρατιώτη που τον ντρόπιασε: «Εύγε δεκανέα»
Ο στρατιώτης επέπληξε τον υπουργό Πολέμου και την συνοδεία του επειδή γελούσαν και τραβούσαν φωτογραφίες στο Εθνικό Κοιμητήριο του Αρλινγκτον: «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή»
Ο υπουργός τον τίμησε με μετάλλιο Επιδοκιμασίας. «Αγαπάμε τους στρατιώτες, αγαπάμε τα πρότυπα, εύγε δεκανέα», έγραψε σε ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Πατριώτες, συνεχίστε».
O Πιτ Χέγκσεθ υποδέχτηκε το 3ο Σύνταγμα Πεζικού, γνωστό ως «Η Παλαιά Φρουρά», στο Πεντάγωνο «όπου απένειμε με υπερηφάνεια στον δεκανέα Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επιδοκιμασίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την εκτέλεση των καθηκόντων του στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11 Νοεμβρίου 2026».
We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026
Ο Χέγκσεθ, η σύζυγός του, ο αρχηγός του επιτελείου Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ και η ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια βοηθός Τάμι Ρανταμπάου φωτογραφίζονταν μπροστά από τον τάφο μετά από τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων την Τετάρτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.
Κάποια πρόσωπα από την ομάδα άρχισαν να γελούν και να κουβεντιάζουν αφού είχαν βγάλει τις φωτογραφίες.
Ο στρατιώτης που περιπολούσε μπροστά από τον τάφο, ο δεκανέας Ιγκλέσιας, σταμάτησε να περπατά και στράφηκε προς την ομάδα. «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», φώναξε.
Το βίντεο με το περιστατικό είχε δημοσιεύσει το CNN.
A Tomb Guard from the U.S. Army’s 3rd Infantry Regiment, “The Old Guard” was forced to verbally reprimand Secretary of Defense Pete Hegseth and a group of his senior advisers Wednesday after some in the group laughed and loudly talked in front of the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington. Video of the incident, posted by CNN, shows Hegseth standing and taking photos in front of the tomb with his wife, Jennifer, chief of staff Ricky Buria, deputy chief of staff Patrick Weaver as well as senior adviser and deputy assistant Tami Radabaugh, following a ceremony at Arlington National Cemetery for Veterans Day.— OSINTdefender (@sentdefender) November 11, 2026
Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι ο στρατιώτης «υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την ευπρέπεια».
Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα από τα πιο ιερά πολεμικά μνημεία των ΗΠΑ. Στρατιώτες από το 3o Σύνταγμα φυλάττουν το μνημείο από 1948 ανελλιπώς, 24 ώρες το 24ωρο, επιπλήττοντας τους επισκέπτες που κάνουν πολύ θόρυβο.
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