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Προπονήθηκε κανονικά ο Κουρμπέλης ενόψει του ματς με την Ολλανδία: Το Protothema.gr στη «Johan Cruyff Arena», δείτε βίντεο
Προπονήθηκε κανονικά ο Κουρμπέλης ενόψει του ματς με την Ολλανδία: Το Protothema.gr στη «Johan Cruyff Arena», δείτε βίντεο
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έδωσε το παρόν στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής επί ολλανδικού εδάφους ενόψει του ματς με τους «Οράνιε»
Η Εθνική ομάδα κοντράρεται αύριο στις 21:45 στη «Johan Cruyff Arena» με την Ολλανδία του Τσάβι και έχει ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για να γίνει φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου του Nations League.
Το protothema.gr ήταν στην προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μια μέρα πριν τη μεγάλη μάχη με τους «Οράνιε».
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και μένει να δούμε αν και κατά πόσο θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα πλάνα του, ενώ στην προπόνηση βρίσκεται κανονικά ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης ήταν επίσης παρόν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας
Το protothema.gr ήταν στην προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μια μέρα πριν τη μεγάλη μάχη με τους «Οράνιε».
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και μένει να δούμε αν και κατά πόσο θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα πλάνα του, ενώ στην προπόνηση βρίσκεται κανονικά ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης ήταν επίσης παρόν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας
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