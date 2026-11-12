Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοβ: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague ξεπερνώντας τον μυθικό Σπανούλη, βίντεο
Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοβ: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague ξεπερνώντας τον μυθικό Σπανούλη, βίντεο
Ο Βούλγαρος ξεπέρασε τους 3552 πόντους ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα
Έγραψε ιστορία ο Σάσα Βεζένκοβ, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» πετυχαίνοντας δύο πόντους κόντρα στην Ντουμπάι BC, ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη EuroLeague.
Συγκεκριμένα ξεπέρασε τους 3552 πόντους και το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» πετυχαίνοντας δύο πόντους κόντρα στην Ντουμπάι BC, ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη EuroLeague.
Συγκεκριμένα ξεπέρασε τους 3552 πόντους και το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
HISTORY MADE! Sasha Vezenkov becomes @Olympiacos_BC’s all-time leading EuroLeague scorer, surpassing the legendary V. Spanoulis 🤩 https://t.co/mSYd4t4QtV— EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026
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