Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοβ: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague ξεπερνώντας τον μυθικό Σπανούλη, βίντεο
SPORTS
Βασίλης Σπανούλης Ολυμπιακός Euroleague Σάσα Βεζένκοβ

Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοβ: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague ξεπερνώντας τον μυθικό Σπανούλη, βίντεο

Ο Βούλγαρος ξεπέρασε τους 3552 πόντους ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα

Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοβ: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague ξεπερνώντας τον μυθικό Σπανούλη, βίντεο
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Έγραψε ιστορία ο Σάσα Βεζένκοβ, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» πετυχαίνοντας δύο πόντους κόντρα στην Ντουμπάι BC, ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα ξεπέρασε τους 3552 πόντους και το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.



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