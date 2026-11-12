Κατερίνα Στικούδη: Πιο πολλές πιθανότητες έχω να συμμετάσχω σε ταινία του Λάνθιμου παρά να πάω στη Eurovision
Κατερίνα Στικούδη: Πιο πολλές πιθανότητες έχω να συμμετάσχω σε ταινία του Λάνθιμου παρά να πάω στη Eurovision
Ο κόσμος εδώ και μία δεκαετία περίπου μου λέει ότι θέλει να με δει σε αυτόν τον θεσμό, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Περισσότερες πιθανότητες να συμμετάσχει σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θεωρεί πως έχει η Κατερίνα Στικούδη, παρά να βρεθεί στη Eurovision.
Η τραγουδίστρια, όπως προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που φέρεται πως είχε κάνει στο παρελθόν για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό, ωστόσο δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες και αρκέστηκε να πει στη δημοσιογράφο: «Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα».
Έπειτα πρόσθεσε με χιούμορ: «Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο και να συμμετέχω σε μία ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision».
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε πως οι θαυμαστές της επιθυμούν να τη δουν στη σκηνή της Eurovision και της το ζητούν επί χρόνια: «Πολλές φορές ο κόσμος μου λέει, εδώ και μία δεκαετία περίπου, ότι θέλει να με δει σε αυτόν τον θεσμό. Αν συμβεί καλοδεχούμενο θα είναι. Πάντως αν πάω, θα σας το ανακοινώσω με πολύ μεγάλη χαρά», ανέφερε.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τα τηλεοπτικά της σχέδια, με την ίδια να αποκαλύπτει τι είδους εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει με τον Βαγγέλη Σερίφη: «Με τον σύζυγό μου θα παρουσιάζαμε μαζί εκπομπή μαγειρικής. Μεταξύ μας θέλαμε να κάνουμε κάτι. Το είχαμε επικοινωνήσει λίγο. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος. Μπορεί κάποια στιγμή πιο μετά», είπε.
Η τραγουδίστρια, όπως προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που φέρεται πως είχε κάνει στο παρελθόν για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό, ωστόσο δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες και αρκέστηκε να πει στη δημοσιογράφο: «Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα».
Έπειτα πρόσθεσε με χιούμορ: «Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο και να συμμετέχω σε μία ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision».
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε πως οι θαυμαστές της επιθυμούν να τη δουν στη σκηνή της Eurovision και της το ζητούν επί χρόνια: «Πολλές φορές ο κόσμος μου λέει, εδώ και μία δεκαετία περίπου, ότι θέλει να με δει σε αυτόν τον θεσμό. Αν συμβεί καλοδεχούμενο θα είναι. Πάντως αν πάω, θα σας το ανακοινώσω με πολύ μεγάλη χαρά», ανέφερε.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τα τηλεοπτικά της σχέδια, με την ίδια να αποκαλύπτει τι είδους εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει με τον Βαγγέλη Σερίφη: «Με τον σύζυγό μου θα παρουσιάζαμε μαζί εκπομπή μαγειρικής. Μεταξύ μας θέλαμε να κάνουμε κάτι. Το είχαμε επικοινωνήσει λίγο. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος. Μπορεί κάποια στιγμή πιο μετά», είπε.
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