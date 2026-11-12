Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC ο Κούλης Καραταΐδης
SPORTS
Ολυμπιακός Κούλης Καραταϊδης Ντουμπάι BC Euroleague

Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC ο Κούλης Καραταΐδης

Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού απόλαυσε από κοντά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC ο Κούλης Καραταΐδης
Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στη Sunel Arena με αντίπαλο τη Ντουμπάι BC για την 11η αγωνιστική της Euroleague επικρατώντας με 101-72. 

Στις θέσεις που βρίσκονται πίσω από την μπασκέτα του κλειστού των Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο θρύλος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κούλης Καραταΐδης

Ο θρύλος του Ολυμπιακού είναι ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς έχει 500 με την ερυθρόλευκη φανέλα. 

Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC ο Κούλης Καραταΐδης

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