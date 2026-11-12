Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC ο Κούλης Καραταΐδης
Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC ο Κούλης Καραταΐδης
Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού απόλαυσε από κοντά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στη Sunel Arena με αντίπαλο τη Ντουμπάι BC για την 11η αγωνιστική της Euroleague επικρατώντας με 101-72.
Στις θέσεις που βρίσκονται πίσω από την μπασκέτα του κλειστού των Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο θρύλος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κούλης Καραταΐδης.
Ο θρύλος του Ολυμπιακού είναι ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς έχει 500 με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Στις θέσεις που βρίσκονται πίσω από την μπασκέτα του κλειστού των Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο θρύλος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κούλης Καραταΐδης.
Ο θρύλος του Ολυμπιακού είναι ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς έχει 500 με την ερυθρόλευκη φανέλα.
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