Επιστρέφει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ μετά την τιμωρία του
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ΚΑΕ Ολυμπιακός Τάιλερ Ντόρσεϊ

Επιστρέφει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ μετά την τιμωρία του

Η ανακοίνωση του Χρήστου Μπαφέ για τον διεθνή γκαρντ και οι όροι που έθεσε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» για την επιστροφή του

Επιστρέφει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ μετά την τιμωρία του
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC, ο Χρήστος Μπαφές τοποθετήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα ο αθλητικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ τελείωσε και τον περιμένουν αύριο (13/11) στην προπόνηση.

«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας», δήλωσε ο Χρήστος Μπαφές.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε επί του θέματος, λέγοντας: «Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα. Αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τον εκτιμούμε. Να τον κερδίσουμε εμείς, δεν ζητάμε από κανέναν να παίξει τσάμπα. Ο Τάιλερ έπαιζε 5άδα στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.Τι καλύτερο να θέλεις όταν παίζεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρέπει κι αυτός να είναι ικανοποιημένος με αυτό που το δίνει η ομάδα. Αν το καταφέρει θα είναι χρήσιμος για την ομάδα, αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση».

Πηγή:www.gazzetta.gr
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