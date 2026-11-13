Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft, χάος σε 74 χώρες - Πού οφείλεται η βλάβη
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Microsoft Μπλακάουτ Βλάβη

Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft, χάος σε 74 χώρες - Πού οφείλεται η βλάβη

Η εταιρεία αναζητά νέες τεχνικές λύσεις, καθώς οι διακομιστές εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες – Προβλήματα σε αεροπορικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης

Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft, χάος σε 74 χώρες - Πού οφείλεται η βλάβη
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Τα πρώτα σημάδια βελτίωσης καταγράφει η Microsoft το πρωί της Παρασκευής (13/11), καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης της εκτεταμένης τεχνικής βλάβης που έχει επηρεάσει χρήστες σε τουλάχιστον 74 χώρες παγκοσμίως.

Παρά τις τεχνικές παρεμβάσεις, τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί πλήρως, ενώ η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική επαναφορά των υπηρεσιών της.

Σε νεότερη ενημέρωση μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X, η Microsoft ανέφερε ότι διαπιστώνει «θετικά αποτελέσματα» από τις προσπάθειες επανεκκίνησης των επηρεαζόμενων υποδομών και αποκατάστασης της διαθεσιμότητας των διακομιστών. Οι τεχνικές ομάδες παρακολουθούν τη λειτουργία των συστημάτων που επανέρχονται σταδιακά, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν μπορούν να παραμείνουν σταθερά.

Η αποκατάσταση, πάντως, παραμένει δύσκολη, καθώς διακομιστές που επανέρχονται σε λειτουργία έχουν παρουσιάσει εκ νέου προβλήματα μόλις δέχονται την κανονική κίνηση των χρηστών. Η εταιρεία επιχειρεί να αυξήσει τη διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα, να ανακατανείμει την κίνηση του δικτύου και να εφαρμόσει εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Σε μία ακόμη προσπάθεια αντιμετώπισης της βλάβης, η Microsoft δοκιμάζει την επαναφορά προηγούμενης έκδοσης της διαμόρφωσης του λογισμικού σε μέρος των επηρεαζόμενων διακομιστών. Παράλληλα, περιορίζει προσωρινά συγκεκριμένους τύπους δικτυακής κίνησης, προκειμένου να διαπιστώσει εάν κάποια κατηγορία αιτημάτων προκαλεί την υπερφόρτωση. Εφόσον οι δοκιμές αποδώσουν, οι παρεμβάσεις θα επεκταθούν και σε άλλους διακομιστές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η βλάβη προκάλεσε προβλήματα από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη έως την Ιαπωνία και την Ινδία, επηρεάζοντας ακόμη και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών.

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Πού οφείλεται το παγκόσμιο μπλακάουτ

Όσον αφορά τα αίτια του παγκόσμιου μπλακάουτ, η Microsoft έχει εντοπίσει υπερφόρτωση σε διαδικασία των διακομιστών που διαχειρίζεται τις ασφαλείς συνδέσεις των χρηστών. Όταν αυξάνεται η κίνηση, τα συστήματα αδυνατούν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Outlook.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης κατά πόσο πρόσφατη αλλαγή στις ρυθμίσεις του δικτύου συνέβαλε στην εμφάνιση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει οριστικά την αιτία.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Προβλήματα σε αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του Reuters, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air στην Ινδία ανακοίνωσαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ στην Ταϊβάν επηρεάστηκαν χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικοί οργανισμοί.

Μάλιστα, μία εταιρεία αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένη συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων λόγω της βλάβης.

Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με την OpenAI και την Anthropic να αναφέρουν δυσλειτουργίες στις συνδέσεις των εφαρμογών τους με τις υπηρεσίες της Microsoft.

Επιστρέφουν στα τηλέφωνα και τα φαξ

Η Ρίτα Ελκάζι, επικεφαλής εκτέλεσης συναλλαγών της UBS για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, είδε το Outlook να σταματά να λειτουργεί την ώρα που ολοκληρωνόταν μια εξαιρετικά νευρική εβδομάδα στις αγορές.

Αναγκάστηκε να καταφύγει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και εναλλακτικά κανάλια για να διατηρήσει επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Ήταν σχεδόν καταστροφικό και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί», δήλωσε από το Σίδνεϊ, εξηγώντας ότι πλέον απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των επιβεβαιώσεων και των ανακεφαλαιώσεων των συναλλαγών.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Σιγκαπούρη, όπου στελέχη της CMC Markets επέστρεψαν σε πιο παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας.

«Όλοι ξαναπιάσαμε τα τηλέφωνα, ενώ οι συνομιλίες μας στο WhatsApp ήταν πολύ πιο έντονες από το συνηθισμένο», ανέφερε ο Γιουτζίν Κο, trader της CMC Markets Singapore. Όπως εξήγησε, μια διαδικασία που κανονικά ολοκληρώνεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μέσω email απαιτούσε πλέον τηλεφωνική επικοινωνία και αρκετά λεπτά.

Στο Τόκιο, ο Ριουτάρο Κιμούρα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ομολόγων της BNP Paribas Asset Management, επισήμανε ότι οι συναλλαγές συνέχισαν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούνται, ωστόσο οι επιβεβαιώσεις συσσωρεύονταν, δημιουργώντας προβλήματα στα τμήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού.

«Τα γραφεία εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και φαξ», σημείωσε.

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο Exchange Online και στο Outlook, με χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Δυσλειτουργίες έχουν αναφερθεί επίσης σε υπηρεσίες του Microsoft 365, όπως το OneDrive, το SharePoint και το Copilot, ενώ στο Teams επηρεάζονται κυρίως επιμέρους λειτουργίες που εξαρτώνται από το Exchange.

Η βλάβη ξεκίνησε χθες (12/11), με το Downdetector να καταγράφει σχεδόν 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook κατά την κορύφωση της διακοπής. Μέσα σε περίπου μία ώρα είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε 74 χώρες και περιοχές.

Παρά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, η Microsoft συνεχίζει να παρακολουθεί τη σταθερότητα των υποδομών της και να εφαρμόζει πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η εταιρεία έχει επισημάνει ότι η επαναφορά της λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά, καθώς αποκαθίσταται η διαθέσιμη χωρητικότητα και οι εφαρμογές των χρηστών επανασυνδέονται στους διακομιστές. Συνεπώς, η βελτίωση που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η βλάβη έχει αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προειδοποίηση τραπεζών για απάτες

Την ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προειδοποιώντας τους πελάτες τους για πιθανές απόπειρες εξαπάτησης και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), καθώς κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft για να στοχοποιήσουν ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Παραμείνετε σε εγρήγορση και προστατεύστε τον εαυτό σας», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Standard Chartered στη Σιγκαπούρη, επισημαίνοντας ότι «μια τεχνολογική βλάβη μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους απατεώνες».

Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και η ING στην Αυστραλία, τονίζοντας ότι επιτήδειοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν με πελάτες προσποιούμενοι τους τεχνικούς που μπορούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα της Microsoft ή άλλων συστημάτων.

«Μην επιτρέπετε σε κανέναν να αποκτήσει πρόσβαση στις συσκευές σας χωρίς προηγουμένως να έχετε επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, επικοινωνώντας με τον οργανισμό μέσω του επίσημα δημοσιευμένου αριθμού τηλεφώνου του», υπογράμμισε η τράπεζα.
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