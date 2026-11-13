Καιρός: Κορυφώνεται σήμερα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σχεδόν 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά η θερμοκρασία
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Καιρός: Κορυφώνεται σήμερα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σχεδόν 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια - Νεφώσεις σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Καιρός: Κορυφώνεται σήμερα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σχεδόν 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά η θερμοκρασία
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Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης συνεχίζεται και αναμένεται να ενταθεί σήμερα.

Παράλληλα, ο υδράργυρος θα βρεθεί σχεδόν 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.
☁️Κορυφώνεται σήμερα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Αναλυτικότερα, σήμερα (13/11) προβλέπονται πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, στην Πελοπόννησο και στο ανατολικό Αιγαίο. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η ψύχρα θα είναι ηπιότερη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα για διάσπαρτες λασποψιχάλες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ.

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Το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένονται περισσότερες βροχές, κυρίως στα δυτικά.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, ενώ η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί.

Την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά.
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