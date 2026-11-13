Euroleague: Επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι, μεγάλο διπλό της Ζαλγκίρις και νίκη της Μακάμπι στο ισραηλινό ντέρμπι, δείτε βίντεο

Βαλένθια: Νέα κατοστάρα και σταθερά σε τροχιά κορυφής

Ζαλγκίρις: Μεγάλο διπλό στο Μιλάνο και ιστορική επίδοση του Βαλαντσιούνας

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα

Σε αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ρεάλ Μαδρίτης

7

-4

Σημαντική νίκη πέτυχε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ισραηλινό ντέρμπι της Euroleague που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-73.Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε περισσότερες επιθετικές επιλογές στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας προβάδισμα 25-21 στην πρώτη περίοδο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +8 (41-33). Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη αντέδρασε μετά την ανάπαυλα, ισοφάρισε σε 43-43 και κατάφερε να περάσει μπροστά. Ωστόσο, η Μακάμπι ανέκτησε τον έλεγχο και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 56-52.Στην τελευταία περίοδο, ο Κλαρκ και ο Κόλσον έδωσαν κρίσιμες επιθετικές λύσεις, επιτρέποντας στην ομάδα τους να διατηρήσει το προβάδισμα παρά την προσπάθεια των αντιπάλων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης. Με τις εύστοχες ελεύθερες βολές στα τελευταία λεπτά, η Μακάμπι διαμόρφωσε το τελικό 80-73 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-8, ενώ η Χάποελ υποχώρησε στο 6-5.Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73.Την όγδοη νίκη της σε 11 αγωνιστικές πανηγύρισε η Βαλένθια, η οποία επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 102-87 στην Ισπανία, παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νταμπλ νταμπλ, έχοντας 14 πόντους και 10 ασίστ.Η Βαλένθια επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, προηγήθηκε με 29-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησε διψήφια διαφορά μέχρι το ημίχρονο (52-41). Η Μπάγερν επιχείρησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (62-58), χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή. Οι Ισπανοί διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου (73-65) και με καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο αύξησαν ξανά τη διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 102-87. Έτσι, η Βαλένθια ανέβηκε στο 8-3, ενώ οι Βαυαροί γνώρισαν την όγδοη ήττα τους και υποχώρησαν στο 3-8.Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87.Μία ακόμη σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 86-83 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-4.Οι Ιταλοί μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 25-18 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Ζαλγκίρις αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-41. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Λιθουανοί ανέβασαν την απόδοσή τους και με πρωταγωνιστές τους Τουμπέλις, Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας απέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα.Η ομάδα του Κάουνας έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +11 (63-52), ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο έφτασε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους. Η Αρμάνι επιχείρησε την αντεπίθεσή της και περιόρισε σημαντικά τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την ήττα. Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 17 πόντους και 20 ριμπάουντ. Με τους 17 πόντους ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ στη διοργάνωση, ενώ τα 20 ριμπάουντ αποτελούν νέο ρεκόρ καριέρας. Η Ζαλγκίρις έφτασε τις επτά νίκες, ενώ η Αρμάνι παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-10.Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86.Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις επιτυχίες η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 105-84 στην ισπανική πρωτεύουσα, αφήνοντας πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό.Η «βασίλισσα» επέβαλε από το ξεκίνημα τον ρυθμό της, πραγματοποιώντας εξαιρετική επιθετική εμφάνιση στην πρώτη περίοδο, την οποία ολοκλήρωσε με προβάδισμα 18 πόντων (38-20). Οι Μαδριλένοι διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 56-41.Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας τη διαφορά στους 23 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (82-59). Ο Ερυθρός Αστέρας δεν βρήκε τις λύσεις για να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, με τη Ρεάλ να φτάνει χωρίς δυσκολία στο τελικό 105-84.Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-4 και έπιασε τον Ερυθρό Αστέρα στη βαθμολογία, καθώς οι Σέρβοι υποχώρησαν επίσης στο 7-4.Τα δεκάλεπτα: 38-20, 56-41, 82-59, 105-84.Τετάρτη, 11 ΝοεμβρίουΠαρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 80-66Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 111-109 -παρ. (92-92κ.α.)Πέμπτη, 12 ΝοεμβρίουΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 101-72Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 80-73Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 102-87Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 83-86Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 105-84Παρασκευή, 13 ΝοεμβρίουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21:15Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2Βαλένθια 8-3ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-3Ερυθρός Αστέρας 7-4Μπαρτσελόνα 7-3Ντουμπάι 7-4Φενέρμπαχτσε 7-4Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5Παρτιζάν 6-5Παρί 5-6Αναντολού Εφές 4-6Μπεσίκτας 4-6Βίρτους Μπολόνια 4-6Βιλερμπάν 4-6Μπάγερν Μονάχου 3-8Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8Αρμάνι Μιλάνο 1-10Μπασκόνια 1-10Τρίτη (17/11)18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια22:00 Βίρτους Μπολόνια - ΠαναθηναϊκόςΤετάρτη (18/11)19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης