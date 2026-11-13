Euroleague: Επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι, μεγάλο διπλό της Ζαλγκίρις και νίκη της Μακάμπι στο ισραηλινό ντέρμπι, δείτε βίντεο
Euroleague: Επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι, μεγάλο διπλό της Ζαλγκίρις και νίκη της Μακάμπι στο ισραηλινό ντέρμπι, δείτε βίντεο
Ιστορικός Βεζένκοφ, 28 πόντοι Φουρνιέ στη νίκη των ερυθρόλευκων με 101-72 - Η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπάγερν, η Μακάμπι νίκησε την Χαποέλ, η Ρεάλ τον Ερυθρό Αστέρα και η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο
Εντυπωσιακή επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, που συνέτριψε την Ντουμπάι με 101-72 στη SUNEL Arena, με τον Σάσα Βεζένκοφ να γίνεται ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στην ιστορία της Euroleague και τον Εβάν Φουρνιέ να σημειώνει 28 πόντους.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 105-84, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ με 80-73 στο ισραηλινό ντέρμπι, η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπάγερν με 102-87 και η Ζαλγκίρις πέρασε από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 86-83.
Μία εβδομάδα μετά την απογοητευτική εμφάνιση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος στο ίδιο γήπεδο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ντουμπάι, φτάνοντας με επιβλητικό τρόπο στη νίκη με 101-72.
Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, προηγήθηκαν με 25-18 στο πρώτο δεκάλεπτο και διεύρυναν τη διαφορά στο 57-43 μέχρι την ανάπαυλα. Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 88-56 και ουσιαστικά να εξασφαλίζει τη νίκη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο χαμήλωσε την ένταση, διαφορετικά η διαφορά θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ, για διαφορετικούς λόγους. Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6/6 δίποντα, όμως το σημαντικότερο επίτευγμά του ήταν ότι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πέρασε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας. Ο Φουρνιέ αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή της επιθετικής αντίδρασης του Ολυμπιακού, σημειώνοντας 28 πόντους με 5/7 τρίποντα και μοιράζοντας πέντε ασίστ. Ο Γάλλος έδωσε από νωρίς το σύνθημα, οδηγώντας την ομάδα του σε μία από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση. Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Εντζάι, ο οποίος πρόσφερε 11 πόντους, έξι ριμπάουντ και αρκετές θεαματικές φάσεις. Ο Κόρι Τζόσεφ πρόσθεσε 12 πόντους με 6/7 δίποντα, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανταποκρίθηκε απόλυτα στον ρόλο του δεύτερου πόιντ γκαρντ, καταγράφοντας 10 πόντους και επτά ασίστ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε οκτώ πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, με τους Ουόρντ και Μιλουτίνοφ να προσφέρουν επίσης ουσιαστικές λύσεις στον χρόνο συμμετοχής τους.
Από την πλευρά της Ντουμπάι, που υποχώρησε στο 7-4, ο Ντουέιν Μπέικον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Ο Εμφιοντού Καμπενγκέλε είχε 12 πόντους, έξι ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ο Ντζάναν Μούσα εννέα πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με οκτώ πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Τόμας Ουόκαπ, ενώ από τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού απουσίασαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, λόγω τενοντίτιδας στον καταφυτικό τένοντα του ορθού κοιλιακού, καθώς και ο Ντάνστον. Εκτός έμειναν επίσης ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο τραυματίας Ζαν Μοντέρο.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 105-84, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ με 80-73 στο ισραηλινό ντέρμπι, η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπάγερν με 102-87 και η Ζαλγκίρις πέρασε από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 86-83.
Ολυμπιακός: Καταιγιστικός απέναντι στην Ντουμπάι, ιστορικό ρεκόρ για τον Βεζένκοφ
Μία εβδομάδα μετά την απογοητευτική εμφάνιση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος στο ίδιο γήπεδο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ντουμπάι, φτάνοντας με επιβλητικό τρόπο στη νίκη με 101-72.
Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, προηγήθηκαν με 25-18 στο πρώτο δεκάλεπτο και διεύρυναν τη διαφορά στο 57-43 μέχρι την ανάπαυλα. Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 88-56 και ουσιαστικά να εξασφαλίζει τη νίκη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο χαμήλωσε την ένταση, διαφορετικά η διαφορά θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ, για διαφορετικούς λόγους. Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6/6 δίποντα, όμως το σημαντικότερο επίτευγμά του ήταν ότι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πέρασε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας. Ο Φουρνιέ αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή της επιθετικής αντίδρασης του Ολυμπιακού, σημειώνοντας 28 πόντους με 5/7 τρίποντα και μοιράζοντας πέντε ασίστ. Ο Γάλλος έδωσε από νωρίς το σύνθημα, οδηγώντας την ομάδα του σε μία από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση. Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Εντζάι, ο οποίος πρόσφερε 11 πόντους, έξι ριμπάουντ και αρκετές θεαματικές φάσεις. Ο Κόρι Τζόσεφ πρόσθεσε 12 πόντους με 6/7 δίποντα, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανταποκρίθηκε απόλυτα στον ρόλο του δεύτερου πόιντ γκαρντ, καταγράφοντας 10 πόντους και επτά ασίστ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε οκτώ πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, με τους Ουόρντ και Μιλουτίνοφ να προσφέρουν επίσης ουσιαστικές λύσεις στον χρόνο συμμετοχής τους.
Από την πλευρά της Ντουμπάι, που υποχώρησε στο 7-4, ο Ντουέιν Μπέικον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Ο Εμφιοντού Καμπενγκέλε είχε 12 πόντους, έξι ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ο Ντζάναν Μούσα εννέα πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με οκτώ πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Τόμας Ουόκαπ, ενώ από τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού απουσίασαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, λόγω τενοντίτιδας στον καταφυτικό τένοντα του ορθού κοιλιακού, καθώς και ο Ντάνστον. Εκτός έμειναν επίσης ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο τραυματίας Ζαν Μοντέρο.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72.
Μακάμπι - Χάποελ: Το ισραηλινό ντέρμπι στην ομάδα του Κάτας
Σημαντική νίκη πέτυχε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ισραηλινό ντέρμπι της Euroleague που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-73.
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε περισσότερες επιθετικές επιλογές στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας προβάδισμα 25-21 στην πρώτη περίοδο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +8 (41-33). Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη αντέδρασε μετά την ανάπαυλα, ισοφάρισε σε 43-43 και κατάφερε να περάσει μπροστά. Ωστόσο, η Μακάμπι ανέκτησε τον έλεγχο και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 56-52.
Στην τελευταία περίοδο, ο Κλαρκ και ο Κόλσον έδωσαν κρίσιμες επιθετικές λύσεις, επιτρέποντας στην ομάδα τους να διατηρήσει το προβάδισμα παρά την προσπάθεια των αντιπάλων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης. Με τις εύστοχες ελεύθερες βολές στα τελευταία λεπτά, η Μακάμπι διαμόρφωσε το τελικό 80-73 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-8, ενώ η Χάποελ υποχώρησε στο 6-5.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-33, 56-52, 80-73.
Βαλένθια: Νέα κατοστάρα και σταθερά σε τροχιά κορυφής
Την όγδοη νίκη της σε 11 αγωνιστικές πανηγύρισε η Βαλένθια, η οποία επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 102-87 στην Ισπανία, παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νταμπλ νταμπλ, έχοντας 14 πόντους και 10 ασίστ.
Η Βαλένθια επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, προηγήθηκε με 29-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησε διψήφια διαφορά μέχρι το ημίχρονο (52-41). Η Μπάγερν επιχείρησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (62-58), χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή. Οι Ισπανοί διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου (73-65) και με καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο αύξησαν ξανά τη διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 102-87. Έτσι, η Βαλένθια ανέβηκε στο 8-3, ενώ οι Βαυαροί γνώρισαν την όγδοη ήττα τους και υποχώρησαν στο 3-8.
Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87.
Ζαλγκίρις: Μεγάλο διπλό στο Μιλάνο και ιστορική επίδοση του Βαλαντσιούνας
Μία ακόμη σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Ζαλγκίρις Κάουνας, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 86-83 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-4.
Οι Ιταλοί μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 25-18 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Ζαλγκίρις αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-41. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Λιθουανοί ανέβασαν την απόδοσή τους και με πρωταγωνιστές τους Τουμπέλις, Έντουαρντς και Βαλαντσιούνας απέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα.
Η ομάδα του Κάουνας έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +11 (63-52), ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο έφτασε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους. Η Αρμάνι επιχείρησε την αντεπίθεσή της και περιόρισε σημαντικά τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την ήττα. Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 17 πόντους και 20 ριμπάουντ. Με τους 17 πόντους ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ στη διοργάνωση, ενώ τα 20 ριμπάουντ αποτελούν νέο ρεκόρ καριέρας. Η Ζαλγκίρις έφτασε τις επτά νίκες, ενώ η Αρμάνι παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-10.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86.
Ρεάλ Μαδρίτης: Επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα
Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις επιτυχίες η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 105-84 στην ισπανική πρωτεύουσα, αφήνοντας πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό.
Η «βασίλισσα» επέβαλε από το ξεκίνημα τον ρυθμό της, πραγματοποιώντας εξαιρετική επιθετική εμφάνιση στην πρώτη περίοδο, την οποία ολοκλήρωσε με προβάδισμα 18 πόντων (38-20). Οι Μαδριλένοι διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 56-41.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας τη διαφορά στους 23 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (82-59). Ο Ερυθρός Αστέρας δεν βρήκε τις λύσεις για να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, με τη Ρεάλ να φτάνει χωρίς δυσκολία στο τελικό 105-84.
Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-4 και έπιασε τον Ερυθρό Αστέρα στη βαθμολογία, καθώς οι Σέρβοι υποχώρησαν επίσης στο 7-4.
Τα δεκάλεπτα: 38-20, 56-41, 82-59, 105-84.
Σε αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 80-66
Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 111-109 -παρ. (92-92κ.α.)
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 101-72
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 80-73
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 102-87
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 105-84
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21:15
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2
Βαλένθια 8-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-3
Ερυθρός Αστέρας 7-4
Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
Μπαρτσελόνα 7-3
Ντουμπάι 7-4
Φενέρμπαχτσε 7-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
Παρτιζάν 6-5
Παρί 5-6
Αναντολού Εφές 4-6
Μπεσίκτας 4-6
Βίρτους Μπολόνια 4-6
Βιλερμπάν 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
Αρμάνι Μιλάνο 1-10
Μπασκόνια 1-10
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Τρίτη (17/11)
18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
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