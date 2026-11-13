Ούτε λέξη από Κωνσταντοπούλου για τον νευρικό κλονισμό της προϊσταμένης Επιθεώρησης Εργασίας και τις ειρωνείες σε διασώστες του ΕΚΑΒ

Αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Βουλής το βράδυ της Πέμπτης μετά τα δύο περιστατικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε έδωσε κάποια απάντηση