Ούτε λέξη από Κωνσταντοπούλου για τον νευρικό κλονισμό της προϊσταμένης Επιθεώρησης Εργασίας και τις ειρωνείες σε διασώστες του ΕΚΑΒ
Ούτε λέξη από Κωνσταντοπούλου για τον νευρικό κλονισμό της προϊσταμένης Επιθεώρησης Εργασίας και τις ειρωνείες σε διασώστες του ΕΚΑΒ
Αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Βουλής το βράδυ της Πέμπτης μετά τα δύο περιστατικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε έδωσε κάποια απάντηση
Με νέα διακοπή, αυτή τη φορά για ιατρικούς λόγους, συνεχίστηκε η υπόθεση της καταγγελίας της πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για απλήρωτα δεδουλευμένα και ηθική παρενόχληση.
Εννέα μήνες μετά την καταγγελία, η ακρόαση στην Επιθεώρηση Εργασίας διακόπηκε ξανά, με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με νευρικό κλονισμό. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ, η προϊσταμένη «λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας» κατά την εξέταση της καταγγελίας για φερόμενη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Ο ίδιος κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης με αναβολές, μηνύσεις και «εκφοβισμούς».
Η προϊσταμένη έλαβε εξιτήριο το απόγευμα. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό». Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για «κρίση πανικού». Σε ανάρτησή της, έγραψε ότι οι λειτουργοί της Αρχής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση».
Καταγγελία εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ, που εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους».
Όπως αναφέρουν, κατά την παραλαβή της προϊσταμένης, η κυρία Κωνσταντοπούλου «ειρωνευόταν τους συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού” αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς».
Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μαθιόπουλος ανέφερε στο Action 24 ότι το Συντονιστικό δέχθηκε αίτημα για «μία κυρία που είχε τάση λιποθυμίας». Οι διασώστες, προσέθεσε, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τήρησαν το πρωτόκολλο, κατεβάζοντας την με ειδική καρέκλα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τους διασώστες για εργαλειοποίηση του περιστατικού και τους ρώτησε γιατί η προϊσταμένη δεν πηγαίνει με τα πόδια.
Τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η υπόθεση, είχε υποστηρίξει ότι η καταγγέλλουσα δεν εργάζεται στο κόμμα για πάνω από ένα χρόνο και είναι ψευδές ότι εργάζεται και δεν πληρώνεται.
Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι «έψαξε λίγο το ιστορικό» και ότι η υπόθεση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία», περιγράφοντας μια σειρά διαδικαστικών εμποδίων που έχουν προκύψει εδώ και εννέα μήνες.
Εννέα μήνες μετά την καταγγελία, η ακρόαση στην Επιθεώρηση Εργασίας διακόπηκε ξανά, με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με νευρικό κλονισμό. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ, η προϊσταμένη «λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας» κατά την εξέταση της καταγγελίας για φερόμενη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Ο ίδιος κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης με αναβολές, μηνύσεις και «εκφοβισμούς».
Η προϊσταμένη έλαβε εξιτήριο το απόγευμα. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό». Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για «κρίση πανικού». Σε ανάρτησή της, έγραψε ότι οι λειτουργοί της Αρχής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση».
«Απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ
Καταγγελία εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ, που εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους».
Όπως αναφέρουν, κατά την παραλαβή της προϊσταμένης, η κυρία Κωνσταντοπούλου «ειρωνευόταν τους συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού” αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς».
Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μαθιόπουλος ανέφερε στο Action 24 ότι το Συντονιστικό δέχθηκε αίτημα για «μία κυρία που είχε τάση λιποθυμίας». Οι διασώστες, προσέθεσε, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τήρησαν το πρωτόκολλο, κατεβάζοντας την με ειδική καρέκλα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τους διασώστες για εργαλειοποίηση του περιστατικού και τους ρώτησε γιατί η προϊσταμένη δεν πηγαίνει με τα πόδια.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικόΗ κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχει ακόμη προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Κατά την παρέμβασή της, το βράδυ της Πέμπτης, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, δεν έκανε καμία αναφορά στο περιστατικό.
Τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η υπόθεση, είχε υποστηρίξει ότι η καταγγέλλουσα δεν εργάζεται στο κόμμα για πάνω από ένα χρόνο και είναι ψευδές ότι εργάζεται και δεν πληρώνεται.
Εννέα μήνες με αναβολές, αιτήσεις εξαίρεσης και μηνύσεις
Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι «έψαξε λίγο το ιστορικό» και ότι η υπόθεση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία», περιγράφοντας μια σειρά διαδικαστικών εμποδίων που έχουν προκύψει εδώ και εννέα μήνες.
Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026
Τον Φεβρουάριο, η πρώτη συζήτηση αναβλήθηκε μετά από αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τον Απρίλιο, ζήτησε την εξαίρεση του επιθεωρητή εργασίας. Όταν το αίτημα της απορρίφθηκε, αυτή «υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή» κι εκείνος «πήγε στο τμήμα».
Τον Ιούνιο, με νέο επιθεωρητή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε νέα εξαίρεση της προϊσταμένης, με αποτέλεσμα την εκ νέου ματαίωση της ακρόασης. Τον Σεπτέμβριο, κατήγγειλε το «μη νόμιμο της διαδικασίας» και ζήτησε αναβολή, αίτημα που επανέλαβε και τον Οκτώβριο.
Με βάση το χρονολόγιο που επικαλέστηκε, από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα προκύπτουν τρεις αναβολές, δύο αιτήματα εξαίρεσης και δύο μηνύσεις, η μία εκ των οποίων, κατά τον ίδιο κατατέθηκε χθες. «Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο», έγραψε.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την προϊσταμένη ότι έχει πάρει χρήματα από τον ίδιο κι ότι είναι μέλος «της εγκληματικής μας συμμορίας με τον Παύλο Μαρινάκη και άλλους». Σημείωσε ακόμη ότι «απ’ ότι μαθαίνω κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση», και ελπίζει ότι θα υπάρξει παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα