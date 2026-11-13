«Είναι συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;»: Η απάντηση της Λατινοπούλου για την άρση ασυλίας μετά τη μήνυση Παπαδημούλη

«Αυτό είναι η αλήθεια» επέμεινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά την άρση ασυλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για tweet που είχε κάνει το 2020 για τον Δημήτρη Παπαδημούλη





«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες» είπε αρχικά στο MEGA.











κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και συνδέεται με δημοσίευση της Λατινοπούλου στο Twitter στις 13 Ιουνίου 2020 , ανοίγει ο δρόμος για τη δικαστική εξέταση τηυπόθεσης που αφορά μήνυση του



Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η ευρωβουλευτής υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην «αποστροφή των πολιτών από την πολιτική». Παράλληλα, τον κατηγορούσε ότι απέκτησε πλούτο με αθέμιτα μέσα, ισχυριζόμενη ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».



Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Δημήτρη Παπαδημούλη υποστηρίζουν ότι οι αναφορές αυτές θίγουν την προσωπικότητά του.



Κλείσιμο Παπαδημούλης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», ανέφερε.



Ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου.



Στην άρση ασυλίας της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης , αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιμένοντας πως όσα έγραψε σε tweet το 2020 δεν ήταν συκοφαντικά.«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες» είπε αρχικά στο MEGA.«Σιγά αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια "παπασπιτούπολη" δεν το έγραψα εγώ» πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Μετά την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου που υπερψηφίστηκε χθες, Πέμπτη, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ανοίγει ο δρόμος για τη δικαστική εξέταση τηυπόθεσης που αφορά μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη σε βάρος της ευρωβουλευτού.Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η ευρωβουλευτής υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην «αποστροφή των πολιτών από την πολιτική». Παράλληλα, τον κατηγορούσε ότι απέκτησε πλούτο με αθέμιτα μέσα, ισχυριζόμενη ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Δημήτρη Παπαδημούλη υποστηρίζουν ότι οι αναφορές αυτές θίγουν την προσωπικότητά του.Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», ανέφερε.Ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου.





Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη «Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικες αρχες μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι

Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες ,την τιμή και την υπόληψη μου.

Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!»