Η Κωνσταντοπούλου προκάλεσε επεισόδιο και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να παραλάβουν την προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωή Κωνσταντοπούλου ΕΚΑΒ Επιθεώρηση Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο

Η Κωνσταντοπούλου προκάλεσε επεισόδιο και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να παραλάβουν την προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας

Για ανάρμοστη συμπεριφορά καταγγέλλουν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας οι εργαζόμενοι:  «Μας ειρωνευόταν και έλεγε ότι κάνουμε show»

Η Κωνσταντοπούλου προκάλεσε επεισόδιο και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να παραλάβουν την προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας
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Για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες καταγγέλλει την Ζωή Κωνσταντοπούλου το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, φέρεται να είπε στους εργαζόμενους «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», κατά τη διάρκεια της διακομιδής με ασθενοφόρο της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώθηκε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το περιστατικό σημειώθηκε κατά την παραλαβή ασθενούς, όταν, όπως καταγγέλλεται, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ειρωνεύτηκε τους διασώστες και αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να απευθύνθηκε στους εργαζόμενους λέγοντας: «Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», με το Σωματείο να υποστηρίζει ότι επέδειξε αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά αυτή απρεπή και ανάρμοστη, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίστηκαν συνάδελφοί τους την ώρα που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι αδιανόητο ένα μέλος της Βουλής να επιδεικνύει τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε δημόσιους λειτουργούς και σε έναν ασθενή πολίτη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – ΕΚΑΒ:

Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας.


Στο νοσοκομείο η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό, όπου μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε ότι δεν θα γίνει εισαγωγή και πως θα αποχωρήσει.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο X, το περιστατικό συνέβη κατά την εξέταση καταγγελίας της κυρίας Καρακίτσου, πρώην εργαζομένης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική», υποστηρίζοντας ότι, έπειτα από αναζήτηση του ιστορικού της, διαπίστωσε πως η κατάσταση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία».

«Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

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