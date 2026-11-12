Η Κωνσταντοπούλου προκάλεσε επεισόδιο και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να παραλάβουν την προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασίας
Για ανάρμοστη συμπεριφορά καταγγέλλουν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας οι εργαζόμενοι: «Μας ειρωνευόταν και έλεγε ότι κάνουμε show»
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το περιστατικό σημειώθηκε κατά την παραλαβή ασθενούς, όταν, όπως καταγγέλλεται, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ειρωνεύτηκε τους διασώστες και αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να απευθύνθηκε στους εργαζόμενους λέγοντας: «Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», με το Σωματείο να υποστηρίζει ότι επέδειξε αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.
Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά αυτή απρεπή και ανάρμοστη, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίστηκαν συνάδελφοί τους την ώρα που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι αδιανόητο ένα μέλος της Βουλής να επιδεικνύει τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε δημόσιους λειτουργούς και σε έναν ασθενή πολίτη.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – ΕΚΑΒ:
Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.
Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό, όπου μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε ότι δεν θα γίνει εισαγωγή και πως θα αποχωρήσει.
Στο νοσοκομείο η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας
Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο X, το περιστατικό συνέβη κατά την εξέταση καταγγελίας της κυρίας Καρακίτσου, πρώην εργαζομένης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική», υποστηρίζοντας ότι, έπειτα από αναζήτηση του ιστορικού της, διαπίστωσε πως η κατάσταση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία».
«Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία» τόνισε ο υπουργός Υγείας.
Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία. Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης έγιναν στις 12/2/26 και 13/2/26. Η πρώτη συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 24/2/26 και με αίτημα της κυρίας Προέδρου αναβλήθηκε για τις 23/4. Τότε υποβλήθηκε από την κυρία Πρόεδρο αίτηση εξαίρεσης του κ. Χαρμαντά του επιθεωρητού που θα εξέταζε την καταγγελία. Το αίτημα απερρίφθη και μετά υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή οπότε ματαιώθηκε η εξέταση και αυτός πήγε στο τμήμα. Η Ανεξάρτητη Αρχή άλλαξε τον επιθεωρητή και η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17/6/26. Τότε η κυρία Πρόεδρος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της επιθεωρήτριας- προϊσταμένης και η ακρόαση εκ νέου ματαιώθηκε. Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης και ορίσθηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2/9/26. Στις 2/9 ήρθε η κυρία Πρόεδρος και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8/10 για να απαντήσει η υπηρεσία επί των όσων καταγγέλθηκαν. Στις 8/10 ζήτησε η κυρία Πρόεδρος νέα αναβολή και η ακρόαση προσδιορίστηκε για σήμερα 12/11. Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πρόεδρου, ότι έχει πάρει χρήματα από μένα και ότι είναι μέλος της εγκληματικής μας συμμορίας με τον @pavlmarin και άλλους η ακρόαση προφανώς εκ νέου ματαιώθηκε. Από ότι μαθαίνω πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση αυτή φοβούμενοι άπαντες ή ότι θα καταλήξουν στο τμήμα ή στο νοσοκομείο με βλάβη στην υγεία τους. Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος που τελικά καταφέρνει η κυρία Πρόεδρος με το bullying και τους εκφοβισμούς της να το εμποδίζει από το να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει εργαζόμενους από εργοδότες σαν και αυτήν. Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος. Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της επιθεώρησης εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026
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