«Κόλαση επί γης»: Τι περιμένει τον Ράσελ Μπραντ στη φυλακή Γουάντσγουορθ σύμφωνα με πρώην κρατούμενό της

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Μπραντ αφορά την προσωπική του ασφάλεια. Πρώην κρατούμενοι και εργαζόμενοι σε σωφρονιστικά καταστήματα εξηγούν ότι όσοι έχουν καταδικαστεί γιασυχνά βρίσκονται μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού των φυλακών. Η δημοσιότητα της υπόθεσης και η αναγνωρισιμότητα του Μπραντ αυξάνουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, τον κίνδυνο να αποτελέσει στόχο άλλων κρατουμένων.«Όταν μια δίκη λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα, αναδεικνύονται τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο καταδικασμένος. Αυτό με τη σειρά του τον καθιστά ευάλωτο στο δικό τους σύστημα "δικαιοσύνης", που περιλαμβάνει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σεξουαλικά εγκλήματα», εξήγησε ένας διευθυντής φυλακής.Αυτή η κατάσταση δυσκολεύει και την πρόσβαση στην εργασία μέσα στη φυλακή. Οι κρατούμενοι μπορούν να αποκτούν χρήματα είτε μέσω εργασίας είτε από οικονομική βοήθεια συγγενών τους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως εργαστήρια, πλυντήρια και βιβλιοθήκες.Για όσους έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, η εύρεση εργασίας είναι ακόμη δυσκολότερη, καθώς η επαφή με άλλους κρατουμένους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων.Πέρα από τις συνθήκες κράτησης, ο Μπραντ έχει να αντιμετωπίσει και την περίπλοκη γραφειοκρατία του σωφρονιστικού συστήματος. Η έγκριση τηλεφωνικών αριθμών, η καταχώριση επισκεπτών και οι άδειες επικοινωνίας απαιτούν διαδικασίες που ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες. Οπεριέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος όταν οδηγήθηκε στη Γουάντσγουορθ: «Δεν θα έχει κανέναν καταχωρισμένο στον λογαριασμό επισκεπτών του. Οι επισκέπτες πρέπει να περάσουν από μια σειρά ελέγχων. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί χρειάζονται έγκριση. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι γρήγορες και πρέπει να γνωρίζεις πώς να υποβάλεις τις αιτήσεις», σημείωσε. «Συχνά δεν υπάρχει κανείς να σου εξηγήσει πώς λειτουργεί όλο αυτό, οπότε πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου», πρόσθεσε. Ο ίδιος χρειάστηκε πέντε εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να δει τον μικρό γιο του.Προς το παρόν δεν είναι γνωστό για πόσο καιρό ο Μπραντ θα παραμείνει στη Γουάντσγουορθ. Είναι πιθανό στο μέλλον να μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, με λιγότερο αυστηρό καθεστώς και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στην Αγγλία και την Ουαλία, όσοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές τουλάχιστον τεσσάρων ετών για ορισμένα σοβαρά βίαια ή σεξουαλικά εγκλήματα μπορούν να αποφυλακιστούν υπό όρους αφού εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους. Στην περίπτωση του Μπραντ, αυτό αντιστοιχεί σε επτά χρόνια φυλάκισης.