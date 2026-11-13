«Κόλαση επί γης»: Τι περιμένει τον Ράσελ Μπραντ στη φυλακή Γουάντσγουορθ σύμφωνα με πρώην κρατούμενό της
«Κόλαση επί γης»: Τι περιμένει τον Ράσελ Μπραντ στη φυλακή Γουάντσγουορθ σύμφωνα με πρώην κρατούμενό της
Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός εκτίει ποινή 10,5 ετών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις - Οι κραυγές των κρατουμένων, η απομόνωση και ο φόβος επιθέσεων
Αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που απέχει δραματικά από τη ζωή του ως σελέμπριτι βρίσκεται πλέον ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Γουάντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο, μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.
Η άφιξη του 51χρονου πρώην παρουσιαστή και κωμικού σε μία από τις μεγαλύτερες φυλακές της βικτωριανής εποχής στην Αγγλία έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων, με ορισμένους να φωνάζουν το όνομά του και να χτυπούν τις πόρτες των κελιών τους. Την ίδια ώρα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ενδέχεται να τον καταστήσει στόχο επιθέσεων.
Μιλώντας στο BBC, ο Κρις Άτκινς, ο οποίος πέρασε οκτώ μήνες στη συγκεκριμένη φυλακή για φορολογική απάτη, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης ως «κόλαση επί γης». «Ο πρώτος μήνας είναι μακράν ο χειρότερος. Το ψυχολογικό σοκ είναι απολύτως τεράστιο. Ήταν τεράστιο για μένα και για εκείνον θα είναι δέκα φορές χειρότερο, εξαιτίας της φύσης των αδικημάτων του και του ύψους από το οποίο έπεσε», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, ο Μπραντ θα πρέπει να προσαρμοστεί στη σκληρή πραγματικότητα του εγκλεισμού, έχοντας χάσει απότομα την ελευθερία και τα προνόμια που συνόδευαν τη δημόσια ζωή του. «Πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Το καθαρά σωματικό σοκ του να βρίσκεσαι ξαφνικά παγιδευμένος σε ένα μπουντρούμι για εβδομάδες, χωρίς να έχεις κανέναν να μιλήσεις τις περισσότερες ώρες, είναι φρικτό», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του Μπραντ, ο 51χρονος τα πηγαίνει «αξιοσημείωτα καλά, δεδομένων των συνθηκών» και έχει ήδη μεταφερθεί από την απομόνωση σε μία από τις βασικές πτέρυγες της φυλακής.
Ωστόσο, η παρουσία του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Εργαζόμενος στη Γουάντσγουορθ ανέφερε στο BBC ότι επικρατεί «μεγάλη αναστάτωση» μεταξύ των κρατουμένων εξαιτίας της άφιξης του διάσημου ηθοποιού. «Οι φυλακές είναι βαρετές και το γεγονός ότι ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται στον χώρο τους τούς έχει δώσει κάτι για να διασκεδάσουν. Χτυπούν δυνατά τις πόρτες των κελιών και φωνάζουν το όνομά του», περιέγραψε. «Είναι καταδικασμένος για βιασμό, επομένως υπάρχει και θυμός για όσα έκανε. Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του κλίματος», πρόσθεσε.
Παρά τη μεταφορά του σε κανονική πτέρυγα, εκτιμάται ότι ο Μπραντ εξακολουθεί να διαμένει μόνος του σε κελί, για λόγους ασφαλείας.
Η καθημερινότητα στη Γουάντσγουορθ είναι αυστηρά περιορισμένη. Το κελί του Μπραντ πιθανότατα διαθέτει ένα κρεβάτι, έναν νιπτήρα και μια τουαλέτα, ενώ ενδέχεται να έχει τηλεόραση και βραστήρα, ανάλογα με την πτέρυγα στην οποία βρίσκεται.
Με την είσοδό του στη φυλακή, τα προσωπικά του αντικείμενα κατασχέθηκαν, μεταξύ αυτών το κινητό τηλέφωνο, τα ρούχα και όποια αντικείμενα αξίας είχε μαζί του. Στη θέση τους του χορηγήθηκε η χαρακτηριστική γκρίζα φόρμα της φυλακής, την οποία πρώην κρατούμενοι περιγράφουν ως «τραχιά, που προκαλεί φαγούρα και συχνά δεν είναι στο σωστό μέγεθος». Όπως συμβαίνει με τους νεοεισερχόμενους κρατουμένους, έλαβε επίσης ένα βασικό πακέτο με είδη διατροφής για τις πρώτες ημέρες. Σε αυτό περιλαμβάνονται μπισκότα, φακελάκια τσαγιού, μια μικρή συσκευασία δημητριακών, ζάχαρη και ένα κουτί γάλα.
Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Prison Reform Trust, τα συγκεκριμένα πακέτα προορίζονται να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των κρατουμένων έως ότου αποκτήσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα από το κατάστημα της φυλακής. Ο Μπραντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει δημόσια παρουσία ως χριστιανός influencer, μπορεί επίσης να δηλώσει συμμετοχή στην κυριακάτικη λειτουργία που τελείται κάθε εβδομάδα στο παρεκκλήσι. «Πολλοί δηλώνουν συμμετοχή μόνο και μόνο για να βγουν από το κελί τους», ανέφερε ένας κρατούμενος, προσθέτοντας ότι ο Μπραντ θα μπορούσε να έχει τακτικές συναντήσεις με τον ιερέα της φυλακής, εφόσον το επιθυμεί.
Η άφιξη του 51χρονου πρώην παρουσιαστή και κωμικού σε μία από τις μεγαλύτερες φυλακές της βικτωριανής εποχής στην Αγγλία έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων, με ορισμένους να φωνάζουν το όνομά του και να χτυπούν τις πόρτες των κελιών τους. Την ίδια ώρα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ενδέχεται να τον καταστήσει στόχο επιθέσεων.
Μιλώντας στο BBC, ο Κρις Άτκινς, ο οποίος πέρασε οκτώ μήνες στη συγκεκριμένη φυλακή για φορολογική απάτη, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης ως «κόλαση επί γης». «Ο πρώτος μήνας είναι μακράν ο χειρότερος. Το ψυχολογικό σοκ είναι απολύτως τεράστιο. Ήταν τεράστιο για μένα και για εκείνον θα είναι δέκα φορές χειρότερο, εξαιτίας της φύσης των αδικημάτων του και του ύψους από το οποίο έπεσε», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, ο Μπραντ θα πρέπει να προσαρμοστεί στη σκληρή πραγματικότητα του εγκλεισμού, έχοντας χάσει απότομα την ελευθερία και τα προνόμια που συνόδευαν τη δημόσια ζωή του. «Πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Το καθαρά σωματικό σοκ του να βρίσκεσαι ξαφνικά παγιδευμένος σε ένα μπουντρούμι για εβδομάδες, χωρίς να έχεις κανέναν να μιλήσεις τις περισσότερες ώρες, είναι φρικτό», πρόσθεσε.
Οι αντιδράσεις των κρατουμένων και οι συνθήκες διαβίωσης
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του Μπραντ, ο 51χρονος τα πηγαίνει «αξιοσημείωτα καλά, δεδομένων των συνθηκών» και έχει ήδη μεταφερθεί από την απομόνωση σε μία από τις βασικές πτέρυγες της φυλακής.
Ωστόσο, η παρουσία του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Εργαζόμενος στη Γουάντσγουορθ ανέφερε στο BBC ότι επικρατεί «μεγάλη αναστάτωση» μεταξύ των κρατουμένων εξαιτίας της άφιξης του διάσημου ηθοποιού. «Οι φυλακές είναι βαρετές και το γεγονός ότι ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται στον χώρο τους τούς έχει δώσει κάτι για να διασκεδάσουν. Χτυπούν δυνατά τις πόρτες των κελιών και φωνάζουν το όνομά του», περιέγραψε. «Είναι καταδικασμένος για βιασμό, επομένως υπάρχει και θυμός για όσα έκανε. Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του κλίματος», πρόσθεσε.
Παρά τη μεταφορά του σε κανονική πτέρυγα, εκτιμάται ότι ο Μπραντ εξακολουθεί να διαμένει μόνος του σε κελί, για λόγους ασφαλείας.
Η καθημερινότητα στη Γουάντσγουορθ είναι αυστηρά περιορισμένη. Το κελί του Μπραντ πιθανότατα διαθέτει ένα κρεβάτι, έναν νιπτήρα και μια τουαλέτα, ενώ ενδέχεται να έχει τηλεόραση και βραστήρα, ανάλογα με την πτέρυγα στην οποία βρίσκεται.
Με την είσοδό του στη φυλακή, τα προσωπικά του αντικείμενα κατασχέθηκαν, μεταξύ αυτών το κινητό τηλέφωνο, τα ρούχα και όποια αντικείμενα αξίας είχε μαζί του. Στη θέση τους του χορηγήθηκε η χαρακτηριστική γκρίζα φόρμα της φυλακής, την οποία πρώην κρατούμενοι περιγράφουν ως «τραχιά, που προκαλεί φαγούρα και συχνά δεν είναι στο σωστό μέγεθος». Όπως συμβαίνει με τους νεοεισερχόμενους κρατουμένους, έλαβε επίσης ένα βασικό πακέτο με είδη διατροφής για τις πρώτες ημέρες. Σε αυτό περιλαμβάνονται μπισκότα, φακελάκια τσαγιού, μια μικρή συσκευασία δημητριακών, ζάχαρη και ένα κουτί γάλα.
Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Prison Reform Trust, τα συγκεκριμένα πακέτα προορίζονται να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των κρατουμένων έως ότου αποκτήσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα από το κατάστημα της φυλακής. Ο Μπραντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει δημόσια παρουσία ως χριστιανός influencer, μπορεί επίσης να δηλώσει συμμετοχή στην κυριακάτικη λειτουργία που τελείται κάθε εβδομάδα στο παρεκκλήσι. «Πολλοί δηλώνουν συμμετοχή μόνο και μόνο για να βγουν από το κελί τους», ανέφερε ένας κρατούμενος, προσθέτοντας ότι ο Μπραντ θα μπορούσε να έχει τακτικές συναντήσεις με τον ιερέα της φυλακής, εφόσον το επιθυμεί.
Οι φόβοι για επίθεση
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Μπραντ αφορά την προσωπική του ασφάλεια. Πρώην κρατούμενοι και εργαζόμενοι σε σωφρονιστικά καταστήματα εξηγούν ότι όσοι έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα συχνά βρίσκονται μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού των φυλακών. Η δημοσιότητα της υπόθεσης και η αναγνωρισιμότητα του Μπραντ αυξάνουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, τον κίνδυνο να αποτελέσει στόχο άλλων κρατουμένων.
«Όταν μια δίκη λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα, αναδεικνύονται τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο καταδικασμένος. Αυτό με τη σειρά του τον καθιστά ευάλωτο στο δικό τους σύστημα "δικαιοσύνης", που περιλαμβάνει αυθαίρετους ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σεξουαλικά εγκλήματα», εξήγησε ένας διευθυντής φυλακής.
Αυτή η κατάσταση δυσκολεύει και την πρόσβαση στην εργασία μέσα στη φυλακή. Οι κρατούμενοι μπορούν να αποκτούν χρήματα είτε μέσω εργασίας είτε από οικονομική βοήθεια συγγενών τους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως εργαστήρια, πλυντήρια και βιβλιοθήκες.
Για όσους έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, η εύρεση εργασίας είναι ακόμη δυσκολότερη, καθώς η επαφή με άλλους κρατουμένους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων.
Πέρα από τις συνθήκες κράτησης, ο Μπραντ έχει να αντιμετωπίσει και την περίπλοκη γραφειοκρατία του σωφρονιστικού συστήματος. Η έγκριση τηλεφωνικών αριθμών, η καταχώριση επισκεπτών και οι άδειες επικοινωνίας απαιτούν διαδικασίες που ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες. Ο Κρις Άτκινς περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος όταν οδηγήθηκε στη Γουάντσγουορθ: «Δεν θα έχει κανέναν καταχωρισμένο στον λογαριασμό επισκεπτών του. Οι επισκέπτες πρέπει να περάσουν από μια σειρά ελέγχων. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί χρειάζονται έγκριση. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι γρήγορες και πρέπει να γνωρίζεις πώς να υποβάλεις τις αιτήσεις», σημείωσε. «Συχνά δεν υπάρχει κανείς να σου εξηγήσει πώς λειτουργεί όλο αυτό, οπότε πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου», πρόσθεσε. Ο ίδιος χρειάστηκε πέντε εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να δει τον μικρό γιο του.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό για πόσο καιρό ο Μπραντ θα παραμείνει στη Γουάντσγουορθ. Είναι πιθανό στο μέλλον να μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, με λιγότερο αυστηρό καθεστώς και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στην Αγγλία και την Ουαλία, όσοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές τουλάχιστον τεσσάρων ετών για ορισμένα σοβαρά βίαια ή σεξουαλικά εγκλήματα μπορούν να αποφυλακιστούν υπό όρους αφού εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους. Στην περίπτωση του Μπραντ, αυτό αντιστοιχεί σε επτά χρόνια φυλάκισης.
«Όταν μια δίκη λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα, αναδεικνύονται τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο καταδικασμένος. Αυτό με τη σειρά του τον καθιστά ευάλωτο στο δικό τους σύστημα "δικαιοσύνης", που περιλαμβάνει αυθαίρετους ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σεξουαλικά εγκλήματα», εξήγησε ένας διευθυντής φυλακής.
Αυτή η κατάσταση δυσκολεύει και την πρόσβαση στην εργασία μέσα στη φυλακή. Οι κρατούμενοι μπορούν να αποκτούν χρήματα είτε μέσω εργασίας είτε από οικονομική βοήθεια συγγενών τους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως εργαστήρια, πλυντήρια και βιβλιοθήκες.
Για όσους έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, η εύρεση εργασίας είναι ακόμη δυσκολότερη, καθώς η επαφή με άλλους κρατουμένους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων.
Πέρα από τις συνθήκες κράτησης, ο Μπραντ έχει να αντιμετωπίσει και την περίπλοκη γραφειοκρατία του σωφρονιστικού συστήματος. Η έγκριση τηλεφωνικών αριθμών, η καταχώριση επισκεπτών και οι άδειες επικοινωνίας απαιτούν διαδικασίες που ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες. Ο Κρις Άτκινς περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος όταν οδηγήθηκε στη Γουάντσγουορθ: «Δεν θα έχει κανέναν καταχωρισμένο στον λογαριασμό επισκεπτών του. Οι επισκέπτες πρέπει να περάσουν από μια σειρά ελέγχων. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί χρειάζονται έγκριση. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι γρήγορες και πρέπει να γνωρίζεις πώς να υποβάλεις τις αιτήσεις», σημείωσε. «Συχνά δεν υπάρχει κανείς να σου εξηγήσει πώς λειτουργεί όλο αυτό, οπότε πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου», πρόσθεσε. Ο ίδιος χρειάστηκε πέντε εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να δει τον μικρό γιο του.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό για πόσο καιρό ο Μπραντ θα παραμείνει στη Γουάντσγουορθ. Είναι πιθανό στο μέλλον να μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, με λιγότερο αυστηρό καθεστώς και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στην Αγγλία και την Ουαλία, όσοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές τουλάχιστον τεσσάρων ετών για ορισμένα σοβαρά βίαια ή σεξουαλικά εγκλήματα μπορούν να αποφυλακιστούν υπό όρους αφού εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους. Στην περίπτωση του Μπραντ, αυτό αντιστοιχεί σε επτά χρόνια φυλάκισης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα