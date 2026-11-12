Abeille Marengo: Μήνυμα από τον ασύρματο χωρίς αναφορά σε αδειοδότηση έστειλε τουρκική φρεγάτα μόλις το πλοίο μπήκε σε διεθνή ύδατα

'Αμεση απάντηση από τη φρεγάτα «Λήμνος»: Πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα - Η τουρκική φρεγάτα, ανέγνωσε διά ασυρμάτου κείμενο υποστηρίζοντας ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του»