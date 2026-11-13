Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς για τη «μάχη» της Ελλάδας με την Ολλανδία
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Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς για τη «μάχη» της Ελλάδας με την Ολλανδία

Τα δύο διλήμματα που έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αποψινή αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς για τη «μάχη» της Ελλάδας με την Ολλανδία
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Με ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στα ύψη η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε (21:45) την Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για την 5η αγωνιστική του Nations League. Η Εθνική μας ομάδα προέρχεται από την εξαιρετική της παρουσία στην προηγούμενη διακοπή και έχει ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την φέρει αγκαλιά με την πρόκριση, αφού τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.

Τα προβλήματα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εντοπίζονται στη μεσαία γραμμή, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Ζαφείρη, ενώ ο Κουρμπέλης έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, αλλά στην τελευταία έδειξε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αφού έλαβε κανονικά μέρος.

Κατά τα άλλα για την ενδεκάδα ο Τζολάκης θα υπερασπιστεί την εστία της Ελλάδας με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Τσιμίκα αριστερά και τους Ρέτσο, Μαυροπάνο να είναι οι δύο στόπερ.

Εφόσον παίξει ο Κουρμπέλης στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Ανδρούτσος έχοντας στα άκρα τους Καρέτσα και Τζόλη. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Παυλίδη στην επίθεση. Ένα σενάριο θέλει τον φορ της Μπενφίκα να παίζει πίσω από τον Δουβίκα και ένα άλλο τον Μπακασέτα πίσω από τον Παυλίδη. Με αξιώσεις βέβαια διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα και ο ανεβασμένος Κωστούλας.

Θυμίζουμε ότι στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Κουτσουπιάς, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
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