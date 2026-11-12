Άγριο επεισόδιο μεταξύ παλαιστών του UFC στο Άμπου Ντάμπι: Ο Νουρμαγκομέντοφ χαστούκισε τον Ντβαλισβίλι και ξέσπασε συμπλοκή, δείτε βίντεο

Η παλιά βεντέτα με την οικογένεια Νουρμαγκομέντοφ



Η αναμέτρηση του Σαββάτου και το μέλλον του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ

Παράλληλα, σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο του MMA, Άριελ Χελγουάνι,. Σε ενημέρωσή του το βράδυ της Τετάρτης, ο Χελγουάνι ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, όλοι όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή, συμπεριλαμβανομένου του Ντβαλισβίλι και του φίλου του, είχαν οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα.Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, ο Ντβαλισβίλι δεν είχε καταθέσει μήνυση, ωστόσο οι αρχές παρενέβησαν επειδή το επεισόδιο σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο και καταγράφηκε σε βίντεο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές του Άμπου Ντάμπι για συλλήψεις ή ενδεχόμενες κατηγορίες.Η σύγκρουση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μεταξύ του Ντβαλισβίλι και της ομάδας Νουρμαγκομέντοφ.Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε επικρατήσει του Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφού του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight. Πριν από εκείνη την αναμέτρηση,και τον είχε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο πλευρών να είναι ήδη τεταμένες.Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον Αύγουστο, σε διοργάνωση τουστηο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τονφίλο του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, σε ένα ακόμη επεισόδιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.Ο Ουσμάν και ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι ξαδέλφια του θρύλου του UFC και πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες του αθλήματος.Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διοργάνωση Real American Freestyle στο Άμπου Ντάμπι, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Ο Ντβαλισβίλι αναμένεται να αντιμετωπίσει τον πρώην διεκδικητή τίτλου του UFC, Μάρλον Μοράες, ενώ ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί απέναντι στον πρώην πρωταθλητή του UFC, Ουράια Φέιμπερ.Παράλληλα, ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας διαπραγματεύσεων όσον αφορά το συμβόλαιό του, με έντονη φημολογία για πιθανή αποχώρησή του από το PFL και μετακίνησή του στο UFC μέσα στο 2027.Η συμπλοκή στο Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις του Ρώσου μαχητή, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παρέμβασης των τοπικών αρχών. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου.