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Άγριο επεισόδιο μεταξύ παλαιστών του UFC στο Άμπου Ντάμπι: Ο Νουρμαγκομέντοφ χαστούκισε τον Ντβαλισβίλι και ξέσπασε συμπλοκή, δείτε βίντεο
Ο Νταγκεστανός αθλητής επιτέθηκε στον Γεωργιανό πρώην πρωταθλητή του UFC την ώρα που έδινε συνέντευξη - Με αίματα στο πρόσωπο εμφανίστηκε αργότερα ο δεύτερος και κατήγγειλε την επίθεση
Το περιστατικό εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, με τη συμμετοχή μελών από τις ομάδες των δύο αθλητών, ενώ ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε στη συνέχεια βίντεο στο οποίο εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο Ντβαλισβίλι μιλά μπροστά στην κάμερα, όταν ο Νουρμαγκομέντοφ τον πλησιάζει από πίσω, συνοδευόμενος από ομάδα ατόμων.
🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili pic.twitter.com/SGJzkQdFif— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026
Ο Ρώσος αθλητής φαίνεται να τον αντιμετωπίζει επιθετικά και να τον χαστουκίζει στο πρόσωπο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Γεωργιανού μαχητή. Ακολούθησαν σκηνές χάους στο λόμπι του ξενοδοχείου, με πολλούς από τους παρευρισκομένους να εμπλέκονται στη συμπλοκή και το προσωπικό ασφαλείας να επιχειρεί να χωρίσει τους δύο αθλητές και τις ομάδες τους. Το περιστατικό καταγράφηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
Khabib'in kuzeni ve MMA dövüşçüsü Usman Nurmagomedov, kardeşini yenen UFC dövüşçüsü Merab Dvalishvili'ye saldırdı. pic.twitter.com/5cLqe7RsYS— BPT (@bpthaber) November 11, 2026
Μετά τη συμπλοκή, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται με ματωμένο πρόσωπο, ενώ δέχεται τις πρώτες φροντίδες για τα τραύματά του. Ο ίδιος κατηγόρησε τον Νουρμαγκομέντοφ και τους συνοδούς του ότι του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ενώ υποστήριξε ότι χτυπήθηκε μαζί με έναν φίλο του από πολυάριθμη ομάδα ατόμων.
«Ήρθαν από πίσω σαν φίδια, τι είδους άντρες είστε;»
🚨UPDATE: Merab Dvalishvili claims his 21-year-old wrestler friend fought both Usman and Umar Nurmagomedov during the altercation, and now wants to switch to MMA.— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026
“My young friend, he’s only a 21-year-old wrestler from Georgia, and he was with me. He fought both brothers, Usman… pic.twitter.com/Wk3ewKU63K
«Τι ύπουλος τρόπος είναι αυτός; Ήμασταν μόνο δύο, εγώ και ο φίλος μου, και ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ με τους φίλους του ήρθαν από πίσω σαν φίδια. Τι είδους μαχητές είστε; Τι είδους άντρας κάνει κάτι τέτοιο; Αν θέλετε να μιλήσουμε ή να παλέψουμε, ας το κάνουμε με τον σωστό τρόπο», ανέφερε εμφανώς εξοργισμένος.
«Εμείς ματώνουμε, παλεύουμε και πολεμάμε, αλλά εσείς ενεργείτε ύπουλα. Δεν είστε πραγματικοί άντρες. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σας. Αν θέλετε να παλέψουμε, ελάτε να παλέψουμε», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις εναντίον των αντιπάλων του.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο του MMA, Άριελ Χελγουάνι, οι αρχές του Άμπου Ντάμπι προχώρησαν στην κράτηση των εμπλεκομένων για ανάκριση. Σε ενημέρωσή του το βράδυ της Τετάρτης, ο Χελγουάνι ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, όλοι όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή, συμπεριλαμβανομένου του Ντβαλισβίλι και του φίλου του, είχαν οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, ο Ντβαλισβίλι δεν είχε καταθέσει μήνυση, ωστόσο οι αρχές παρενέβησαν επειδή το επεισόδιο σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο και καταγράφηκε σε βίντεο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές του Άμπου Ντάμπι για συλλήψεις ή ενδεχόμενες κατηγορίες.
Η παλιά βεντέτα με την οικογένεια ΝουρμαγκομέντοφΗ σύγκρουση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το τελευταίο επεισόδιο μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μεταξύ του Ντβαλισβίλι και της ομάδας Νουρμαγκομέντοφ.
Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γεωργιανός μαχητής είχε επικρατήσει του Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, αδελφού του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight. Πριν από εκείνη την αναμέτρηση, ο Ντβαλισβίλι είχε χαρακτηρίσει τον Ουμάρ «κακομαθημένο» και τον είχε κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο πλευρών να είναι ήδη τεταμένες.
Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τον Αύγουστο, σε διοργάνωση του Real American Freestyle στη Γεωργία, ο Ντβαλισβίλι είχε χαστουκίσει στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, σε ένα ακόμη επεισόδιο που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.
Selon certaines informations, l'altercation aurait débuté après que 🇬🇪 Merab Dvalishvili aurait giflé un lutteur du RAF, proche de la team de 🇷🇺 Usman Nurmagomedov. L'entourage d'Usman serait ensuite venu lui rendre la pareille, avant que la situation ne dégénère dans l'hôtel. pic.twitter.com/2RB8kaEGC4— MMA PROPAGANDE 👊🇫🇷 (@MMAPropagande) November 11, 2026
Ο Ουσμάν και ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι ξαδέλφια του θρύλου του UFC και πρώην πρωταθλητή ελαφρών βαρών, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες του αθλήματος.
Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διοργάνωση Real American Freestyle στο Άμπου Ντάμπι, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Ο Ντβαλισβίλι αναμένεται να αντιμετωπίσει τον πρώην διεκδικητή τίτλου του UFC, Μάρλον Μοράες, ενώ ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί απέναντι στον πρώην πρωταθλητή του UFC, Ουράια Φέιμπερ.
Η αναμέτρηση του Σαββάτου και το μέλλον του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ
Παράλληλα, ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ βρίσκεται σε καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας διαπραγματεύσεων όσον αφορά το συμβόλαιό του, με έντονη φημολογία για πιθανή αποχώρησή του από το PFL και μετακίνησή του στο UFC μέσα στο 2027.
Η συμπλοκή στο Άμπου Ντάμπι ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις του Ρώσου μαχητή, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παρέμβασης των τοπικών αρχών. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου.
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