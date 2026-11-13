Nations League: Η Ιταλία νίκησε 3-1 τη Γαλλία και έβαλε φωτιά στον όμιλο, ιστορικό ρεκόρ του Κέιν με την Αγγλία, δείτε γκολ
Nations League: Η Ιταλία νίκησε 3-1 τη Γαλλία και έβαλε φωτιά στον όμιλο, ιστορικό ρεκόρ του Κέιν με την Αγγλία, δείτε γκολ
Η πρόκριση στα προημιτελικά θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική για Ιταλία και Βέλγιο – Στην οκτάδα Αγγλία και Ισπανία, άνοδος για το Μαυροβούνιο
Ανοιχτή μέχρι την τελευταία αγωνιστική παραμένει η μάχη της πρόκρισης στον 1ο όμιλο της League A του Nations League, μετά τη νίκη της Ιταλίας με 3-1 επί της Γαλλίας. Οι «ατζούρι» έφτασαν τους 10 βαθμούς, όσους έχουν και οι «τρικολόρ», ενώ το Βέλγιο ακολουθεί με εννέα, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Την ίδια ώρα, η Αγγλία εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά, με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία στο Γουέμπλεϊ, ενώ η Ισπανία συνέχισε την αήττητη πορεία της.
Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής, επικρατώντας εντός έδρας της Γαλλίας με 3-1 και ανατρέποντας τα δεδομένα στον 1ο όμιλο της League A.
Οι Γάλλοι προηγήθηκαν μόλις στο 10ο λεπτό με τον Ολίσε, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Φραντσέσκο Εσπόζιτο στο 26'. Ο Φρατέζι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 63', προτού ο Εσπόζιτο σκοράρει ξανά στο 75', διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Με τη νίκη αυτή, η Ιταλία έφτασε τους 10 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Γαλλία, την ώρα που το Βέλγιο παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς μετά το εκτός έδρας 2-1 επί της Τουρκίας.
Στην αναμέτρηση αυτή, οι Τούρκοι άνοιξαν το σκορ με τον Γκιουλέρ στο 20', αλλά οι Βέλγοι αντέδρασαν άμεσα. Ο Ντε Μπρόινε ισοφάρισε στο 27' και ο Ντε Κετελάρε, τρία λεπτά αργότερα, πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν το Βέλγιο θα υποδεχθεί την Ιταλία σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει την πρόκριση στα προημιτελικά.
Η Γαλλία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς στην τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει εντός έδρας την Τουρκία, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό στον όμιλο. Με τα δεδομένα αυτά, το Βέλγιο - Ιταλία αποκτά χαρακτήρα τελικού για την είσοδο στην οκτάδα.
Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» πραγματοποίησε την 126η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον και καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Μάλιστα, συνδύασε το επίτευγμά του με το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης, ευστοχώντας σε πέναλτι στο 64ο λεπτό.
Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής, επικρατώντας εντός έδρας της Γαλλίας με 3-1 και ανατρέποντας τα δεδομένα στον 1ο όμιλο της League A.
Οι Γάλλοι προηγήθηκαν μόλις στο 10ο λεπτό με τον Ολίσε, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Φραντσέσκο Εσπόζιτο στο 26'. Ο Φρατέζι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 63', προτού ο Εσπόζιτο σκοράρει ξανά στο 75', διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Με τη νίκη αυτή, η Ιταλία έφτασε τους 10 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Γαλλία, την ώρα που το Βέλγιο παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς μετά το εκτός έδρας 2-1 επί της Τουρκίας.
Στην αναμέτρηση αυτή, οι Τούρκοι άνοιξαν το σκορ με τον Γκιουλέρ στο 20', αλλά οι Βέλγοι αντέδρασαν άμεσα. Ο Ντε Μπρόινε ισοφάρισε στο 27' και ο Ντε Κετελάρε, τρία λεπτά αργότερα, πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν το Βέλγιο θα υποδεχθεί την Ιταλία σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει την πρόκριση στα προημιτελικά.
Η Γαλλία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς στην τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει εντός έδρας την Τουρκία, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό στον όμιλο. Με τα δεδομένα αυτά, το Βέλγιο - Ιταλία αποκτά χαρακτήρα τελικού για την είσοδο στην οκτάδα.
Ο Κέιν έγραψε ιστορία και έστειλε την Αγγλία στους «8»Στον 3ο όμιλο της League A, η Αγγλία εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στα προημιτελικά, επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 στο Γουέμπλεϊ, σε μια βραδιά που είχε ξεχωριστή σημασία για τον Χάρι Κέιν.
Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» πραγματοποίησε την 126η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον και καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Μάλιστα, συνδύασε το επίτευγμά του με το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης, ευστοχώντας σε πέναλτι στο 64ο λεπτό.
Η Αγγλία είχε προηγηθεί με τον Ρότζερς στο 24', ενώ οι Κροάτες ισοφάρισαν προσωρινά με τον Σούτσιτς στο 59'. Πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο Κέιν έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους, εξασφαλίζοντας τη νίκη και το εισιτήριο για την οκτάδα.
Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η Ισπανία συνέχισε με το απόλυτο των νικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Τσεχίας με 2-0 και φτάνοντας στο «5 στα 5».
Η ομάδα που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μπαένα στο 39', ενώ ο Πουμπίλ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Αλβανία και Λευκορωσία θα λύσουν τις διαφορές τους στο ΜινσκΣτη League C, η μάχη της απευθείας ανόδου στη League B παραμένει ανοιχτή στον 1ο όμιλο, με την Αλβανία και τη Λευκορωσία να σημειώνουν νίκες και να μεταφέρουν την εκκρεμότητα στην τελευταία αγωνιστική.
Η Αλβανία νίκησε 2-0 τη Φινλανδία εντός έδρας, χάρη στα γκολ των Μούτσι στο 35' και Μάναϊ στο 50', ενώ η Λευκορωσία πέρασε με το ίδιο σκορ από την έδρα του Σαν Μαρίνο, με τους Γκομάνοφ και Κοντσεβόι να σκοράρουν στο 13' και στο 17' αντίστοιχα.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Μινσκ για την 6η και τελευταία αγωνιστική, με έπαθλο την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στη League B.
Η Αλβανία διατηρεί προβάδισμα δύο βαθμών έναντι της Λευκορωσίας και της αρκεί ακόμη και η ισοπαλία, ενώ η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω των playoffs.
Άνοδος για το Μαυροβούνιο παρά την αποβολήΣτον 2ο όμιλο της League C, το Μαυροβούνιο εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του στη League B, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.
Παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 57ο λεπτό, λόγω αποβολής του Σάβιτς, κατάφερε να επικρατήσει της Λετονίας με 2-1. Ο Κρστόβιτς έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 70', με τον Μέλνικς να ισοφαρίζει δύο λεπτά αργότερα για τους Λετονούς. Τελικά, ο Μάρας πέτυχε το καθοριστικό γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στο Μαυροβούνιο τη νίκη και την άνοδο.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Αρμενία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κύπρο. Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 9' με τον Πίκις, όμως ο Γκαριμπιάν ισοφάρισε στο 58', διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τουρκία-Βέλγιο 1-2
Ιταλία-Γαλλία 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ιταλία 10
Γαλλία 10
Βέλγιο 9
Τουρκία 0 --Υποβιβασμός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία-Ελλάδα 13/11, 21:45
Σερβία-Γερμανία 13/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ολλανδία 8
Ελλάδα 8
Γερμανία 5
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία-Ισπανία 0-2
Αγγλία-Κροατία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ισπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά--
Αγγλία 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά--
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία-Ουαλία 14/11, 19:00
Πορτογαλία-Δανία 14/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Πορτογαλία 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά--
Δανία 6
Ουαλία 3
Νορβηγία 3
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκωτία-Β. Μακεδονία 13/11, 21:45
Σλοβενία-Ελβετία 13/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ελβετία 12
Σλοβενία 7
Σκωτία 4
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουγγαρία 14/11, 19:00
Β.Ιρλανδία-Ουκρανία 14/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 8
Ουγγαρία 7
Ουκρανία 4
Γεωργία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κόσοβο-Ισραήλ 14/11, 16:00
Αυστρία-Ιρλανδία 14/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αυστρία 8
Κόσοβο 5
Ιρλανδία 5
Ισραήλ 2
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Σουηδία-Βοσνία 14/11, 21:45
Ρουμανία-Πολωνία 14/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Σουηδία 10
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8
Πολωνία 4
Ρουμανία 0
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Φινλανδία 2-0
Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αλβανία 12
Λευκορωσία 10
Φινλανδία 7
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Κύπρος 1-1
Μαυροβούνιο-Λετονία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μαυροβούνιο 13 --Προκρίθηκε στη League B--
Κύπρος 8 --Play Offs--
Αρμενία 5
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Καζακστάν 13/11, 19:00
Σλοβακία-Νησιά Φαρόε 13/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Σλοβακία 10
Νησιά Φαρόε 4
Μολδαβία 4
Καζακστάν 2
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Εσθονία 13/11, 21:45
Βουλγαρία-Ισλανδία 13/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ισλανδία 8
Εσθονία 6
Βουλγαρία 4
Λουξεμβούργο 3
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ανδόρα-Γιβραλτάρ 13/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάλτα 7
Γιβραλτάρ 2 -2αγ.
Ανδόρα 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιχτενστάιν-Αζερμπαϊτζάν 13/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 5
Λιθουανία 4
Λιχτενστάιν 1 -2αγ.
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