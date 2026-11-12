Μπαρτζώκας: «Ο Βεζένκοβ είναι στην καλύτερη ηλικία και έχει πολλά χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό»
Μπαρτζώκας: «Ο Βεζένκοβ είναι στην καλύτερη ηλικία και έχει πολλά χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό»
Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι BC
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις απέναντι στην Ντουμπάι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκφράζει την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και να αποθεώνει τον Σάσα Βεζένκοφ για το νέο του ιστορικό επίτευγμα.
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:
Για την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την κακή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας:
«Αυτό είναι το μπάσκετ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε πετύχει 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι και σήμερα βάλαμε 57 μόνο στο πρώτο ημίχρονο.
Φυσικά, παίζει ρόλο και η ημέρα στην οποία βρίσκεσαι, αλλά θεωρώ ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε καλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε σε καλή κατάσταση και συνολικά όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή.
Νομίζω ότι απολαύσαμε το παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους μας. Η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που σέβομαι πολύ.
Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις μια ομάδα με τόσο μεγάλο ταλέντο. Έπρεπε να είμαστε πραγματικά συμπαγείς στην άμυνα και να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα στην επίθεση».
Για το ιστορικό επίτευγμα του Σάσα Βεζένκοφ:
«Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο!
Μιλάμε για έναν παίκτη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ηλικία του και έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, να κατακτήσει τίτλους, να πετύχει μεγάλες νίκες και να απολαύσει το μπάσκετ. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι πολύ σημαντικό».
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:
Για την αντίδραση του Ολυμπιακού μετά την κακή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας:
«Αυτό είναι το μπάσκετ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε πετύχει 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι και σήμερα βάλαμε 57 μόνο στο πρώτο ημίχρονο.
Φυσικά, παίζει ρόλο και η ημέρα στην οποία βρίσκεσαι, αλλά θεωρώ ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε καλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε σε καλή κατάσταση και συνολικά όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή.
Νομίζω ότι απολαύσαμε το παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους μας. Η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που σέβομαι πολύ.
Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις μια ομάδα με τόσο μεγάλο ταλέντο. Έπρεπε να είμαστε πραγματικά συμπαγείς στην άμυνα και να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα στην επίθεση».
Για το ιστορικό επίτευγμα του Σάσα Βεζένκοφ:
«Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο!
Μιλάμε για έναν παίκτη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ηλικία του και έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, να κατακτήσει τίτλους, να πετύχει μεγάλες νίκες και να απολαύσει το μπάσκετ. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι πολύ σημαντικό».
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