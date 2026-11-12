To ποδοσφαιρικό μουσείο στο σπίτι του Χάρι Κέιν: Η ξεχωριστή ξενάγηση του νικητή της «Χρυσής Μπάλας», βίντεο και φωτογραφίες

Ο ίδιος αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, αστειευόμενος για την προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου να προστατεύσει τα τρόπαιά του από τα κραγιόνια και τις μπογιές που χρησιμοποιούν καθημερινά τα παιδιά του.Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι γιοι του έχουν ήδη βρει έναν δικό τους τρόπο να αξιοποιούν τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα, καθώς συνηθίζουν να παίρνουν ορισμένα από τα τρόπαιά του στον παιδότοπο, όπου στήνουν τους δικούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Όπως ακριβώς κάνει και ο πατέρας τους, έτσι κι εκείνοι πανηγυρίζουν τις νίκες τους σηκώνοντας τα τρόπαια ψηλά!Η ξεχωριστή αυτή ξενάγηση στην κατοικία του Κέιν έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον ίδιο, καθώς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την εθνική Αγγλίας στην αναμέτρηση με την Κροατία στο Γουέμπλεϊ.Ο πρώην άσος της Τότεναμ έχει φτάσει τις 125 διεθνείς συμμετοχές, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του θρυλικού Πίτερ Σίλτον. Εφόσον αγωνιστεί την Πέμπτη, θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.Ο Σίλτον διατηρεί το σχετικό ρεκόρ από το 1990, ωστόσο ο Κέιν βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να ξεπεράσει την επίδοση που ο θρυλικός τερματοφύλακας κατέγραψε σε διάστημα 11 ετών με το εθνόσημο.Ο Κέιν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα τον Μάρτιο του 2015, στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στη θέση του Γουέιν Ρούνεϊ και χρειάστηκε μόλις 79 δευτερόλεπτα για να βρει δίχτυα. Έκτοτε, εξελίχθηκε στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, έχοντας πετύχει τον εντυπωσιακό αριθμό των 91 γκολ.Παράλληλα, ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026 αναμένεται να τιμηθεί σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Γουέμπλεϊ πριν από την αναμέτρηση της Πέμπτης για το Nations League, παρουσία και του ίδιου του Πίτερ Σίλτον.Παρότι έχει ήδη καταφέρει να γράψει ιστορία σε πολλές περιπτώσεις, ο Χάρι Κέιν δεν δείχνει διατεθειμένος να επαναπαυθεί στις επιτυχίες του. Αντίθετα, τονίζει πως έχει ακόμη αρκετά χρόνια ποδοσφαίρου μπροστά του, έχοντας ως στόχο να κατακτήσει ακόμη περισσότερες διακρίσεις τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.