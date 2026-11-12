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To ποδοσφαιρικό μουσείο στο σπίτι του Χάρι Κέιν: Η ξεχωριστή ξενάγηση του νικητή της «Χρυσής Μπάλας», βίντεο και φωτογραφίες
To ποδοσφαιρικό μουσείο στο σπίτι του Χάρι Κέιν: Η ξεχωριστή ξενάγηση του νικητή της «Χρυσής Μπάλας», βίντεο και φωτογραφίες
Ο Άγγλος διεθνής και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας ετοιμάζεται να γίνει ρέκορντμαν συμμετοχών με την Εθνική του ομάδα και η ομοσπονδία αποφάσισε να μπει στο σπίτι του και ξεναγηθεί στα ενδότερα των προσωπικών του χώρων
Ο Χάρι Κέιν παρουσίασε την εντυπωσιακή συλλογή από καπέλα που έχει συγκεντρώσει από τις διεθνείς του συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας.
Τα καπέλα έχουν τοποθετηθεί ξεχωριστά στους τοίχους του σπιτιού του, σε μια ξεχωριστή έκθεση που τιμά την πορεία και τα επιτεύγματά του με το εθνόσημο.
Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε, μάλιστα, πως η πρωτότυπη αυτή ιδέα ανήκε στη σύζυγό του, Κέιτ.
Εκείνη εμπνεύστηκε τη δημιουργία της συλλογής μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στη Γερμανία, το 2023, όταν ο Κέιν αποχώρησε από την Τότεναμ σε μια μεταγραφή που κόστισε 100 εκατομμύρια λίρες.
«Ήταν ένα υπέροχο δώρο από τη σύζυγό μου, την Κέιτ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγλος διεθνής. Όπως εξήγησε, η σύζυγός του ήθελε να παρουσιάσει τα καπέλα σαν μικρά έργα τέχνης, ώστε να μπορούν να τα θαυμάζουν τόσο τα μέλη της οικογένειας όσο και οι φίλοι τους, ενώ παράλληλα να αποτελούν μια διαρκή υπενθύμιση ορισμένων από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.
Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας παρουσίασε, επίσης, τη συλλογή τροπαίων που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, στην οποία ξεχωρίζει η περίφημη Χρυσή Μπάλα, την οποία κατέκτησε τον περασμένο μήνα έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου και τα «Τρία Λιοντάρια».
Με αυτή τη διάκριση, ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το κορυφαίο ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου μετά τον Μάικλ Όουεν, το 2001.
Ωστόσο, η διατήρηση όλων αυτών των πολύτιμων τροπαίων σε άριστη κατάσταση δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα σε ένα σπίτι όπου μεγαλώνουν τέσσερα μικρά παιδιά.
Τα καπέλα έχουν τοποθετηθεί ξεχωριστά στους τοίχους του σπιτιού του, σε μια ξεχωριστή έκθεση που τιμά την πορεία και τα επιτεύγματά του με το εθνόσημο.
Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε, μάλιστα, πως η πρωτότυπη αυτή ιδέα ανήκε στη σύζυγό του, Κέιτ.
Εκείνη εμπνεύστηκε τη δημιουργία της συλλογής μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στη Γερμανία, το 2023, όταν ο Κέιν αποχώρησε από την Τότεναμ σε μια μεταγραφή που κόστισε 100 εκατομμύρια λίρες.
«Ήταν ένα υπέροχο δώρο από τη σύζυγό μου, την Κέιτ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγλος διεθνής. Όπως εξήγησε, η σύζυγός του ήθελε να παρουσιάσει τα καπέλα σαν μικρά έργα τέχνης, ώστε να μπορούν να τα θαυμάζουν τόσο τα μέλη της οικογένειας όσο και οι φίλοι τους, ενώ παράλληλα να αποτελούν μια διαρκή υπενθύμιση ορισμένων από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.
🏴🏆HARRY KANE enseña el BALÓN de ORO en su CASA en MÚNICH: 😅"Pesa bastante, mi brazo esa noche haciendo tantos selfies estaba..." 𝐀 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐞𝐧 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘. https://t.co/A1HAaM60NU— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2026
Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας παρουσίασε, επίσης, τη συλλογή τροπαίων που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, στην οποία ξεχωρίζει η περίφημη Χρυσή Μπάλα, την οποία κατέκτησε τον περασμένο μήνα έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου και τα «Τρία Λιοντάρια».
Με αυτή τη διάκριση, ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το κορυφαίο ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου μετά τον Μάικλ Όουεν, το 2001.
Ωστόσο, η διατήρηση όλων αυτών των πολύτιμων τροπαίων σε άριστη κατάσταση δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα σε ένα σπίτι όπου μεγαλώνουν τέσσερα μικρά παιδιά.
Ο ίδιος αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, αστειευόμενος για την προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου να προστατεύσει τα τρόπαιά του από τα κραγιόνια και τις μπογιές που χρησιμοποιούν καθημερινά τα παιδιά του.
Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι γιοι του έχουν ήδη βρει έναν δικό τους τρόπο να αξιοποιούν τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα, καθώς συνηθίζουν να παίρνουν ορισμένα από τα τρόπαιά του στον παιδότοπο, όπου στήνουν τους δικούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Όπως ακριβώς κάνει και ο πατέρας τους, έτσι κι εκείνοι πανηγυρίζουν τις νίκες τους σηκώνοντας τα τρόπαια ψηλά!
Η ξεχωριστή αυτή ξενάγηση στην κατοικία του Κέιν έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον ίδιο, καθώς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την εθνική Αγγλίας στην αναμέτρηση με την Κροατία στο Γουέμπλεϊ.
Ο πρώην άσος της Τότεναμ έχει φτάσει τις 125 διεθνείς συμμετοχές, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του θρυλικού Πίτερ Σίλτον. Εφόσον αγωνιστεί την Πέμπτη, θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
Ο Σίλτον διατηρεί το σχετικό ρεκόρ από το 1990, ωστόσο ο Κέιν βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να ξεπεράσει την επίδοση που ο θρυλικός τερματοφύλακας κατέγραψε σε διάστημα 11 ετών με το εθνόσημο.
Ο Κέιν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα τον Μάρτιο του 2015, στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στη θέση του Γουέιν Ρούνεϊ και χρειάστηκε μόλις 79 δευτερόλεπτα για να βρει δίχτυα. Έκτοτε, εξελίχθηκε στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, έχοντας πετύχει τον εντυπωσιακό αριθμό των 91 γκολ.
Παράλληλα, ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026 αναμένεται να τιμηθεί σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Γουέμπλεϊ πριν από την αναμέτρηση της Πέμπτης για το Nations League, παρουσία και του ίδιου του Πίτερ Σίλτον.
Παρότι έχει ήδη καταφέρει να γράψει ιστορία σε πολλές περιπτώσεις, ο Χάρι Κέιν δεν δείχνει διατεθειμένος να επαναπαυθεί στις επιτυχίες του. Αντίθετα, τονίζει πως έχει ακόμη αρκετά χρόνια ποδοσφαίρου μπροστά του, έχοντας ως στόχο να κατακτήσει ακόμη περισσότερες διακρίσεις τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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