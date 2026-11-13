Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτήριο που κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη: Ποιοι ήταν οι 8 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
Μπρούκλιν Νέα Υόρκη Κατάρρευση Κτήριο Νεκροί

Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτήριο που κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη: Ποιοι ήταν οι 8 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά

Για την κατάρρευση εξετάζεται αν έπαιξαν ρόλο οι εργασίες εκσκαφής σε εργοτάξιο δίπλα στο κτήριο το οποίο έπεσε προς την πλευρά του οικοπέδου αυτού

Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτήριο που κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη: Ποιοι ήταν οι 8 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά
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Θρήνος επικρατεί στη Νέα Υόρκη για τον θάνατο οχτώ ατόμων - ανάμεσά τους δύο παιδιά - από την κατάρρευση κτηρίου στο Μπρούκλιν.

Ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη, στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το πρώτο βίντεο είναι, μάλιστα, μέσα από ένα από τα διαμερίσματα του κτηρίου που έπεσε. Σε αυτό ένα μικρό αγόρι φαίνεται να τρέχει προς τη μητέρα του ενώ αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει με το κτήριο. Δευτερόλεπτα αργότερα καταρρέει αρχικά ένας τοίχος ενώ το βίντεο διακόπτεται απότομα.



Το δεύτερο βίντεο έχει καταγραφεί από κάμερα διπλανού κτηρίου. Σε αυτό φαίνεται η σκόνη που σηκώνεται από την κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου ενώ αποτυπώνεται και ο απόκοσμος ήχος από την καταστροφή.



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Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την κατάρρευση εξετάζεται αν έπαιξαν ρόλο οι εργασίες εκσκαφής σε εργοτάξιο δίπλα στο κτήριο στο Μπρούκλιν το οποίο έπεσε προς την πλευρά του οικοπέδου αυτού.

Το περιστατικό οδήγησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να διατάξει τον έλεγχο περίπου 100 ακινήτων σε ολόκληρη την πόλη, τα οποία συνδέονται με «πέντε εταιρικές οντότητες» που εμπλέκονται στις κατασκευαστικές εργασίες.

Τα θύματα

Από την κατάρρευση του κτηρίου πέθαναν συνολικά οχτώ άτομα, ανάμεσά τους με δύο ξαδέλφια ηλικίας 9 και 10 ετών, ένας μέλλων πατέρας με μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και ένας νεαρός οικοδόμος.

«Ήταν φίλοι μας και γείτονές μας. Γονείς και παιδιά, νέες οικογένειες που έχτιζαν τη ζωή τους στην πόλη μας, καθώς και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες.



Ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού και η γυναίκα του ήταν έγκυος, ήταν μετανάστης από τον Ισημερινό και είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια, όπως δήλωσε ο αδελφός του, Κάρλος, στο Univision.

Ο επίσης 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, ήταν επίσης παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν εξάχρονο γιο, σύμφωνα τους New York Times.

Ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, ήταν ένα από τα δύο θύματα που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία της περιοχής

Μεταξύ των υπόλοιπων νεκρών ήταν ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, σύμφωνα με τους New York Times, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού, σύμφωνα με πηγές.

Ο Μαμντάνι ανέφερε ότι δύο από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν εκσκαφές την ώρα που κατέρρευσε το κτήριο στο Μπρούκλιν.
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