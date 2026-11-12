«Το παιχνίδι κινείται γρήγορα»: Η χιουμοριστική διαφήμιση του Αντετοκούνμπο για εταιρία προφυλακτικών, βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος πρεσβευτής της μάρκας προφυλακτικών Trojan. Στη διαφήμιση της εταιρείας, εμφανίζεται στον ρόλο του διαιτητή, διαβάζοντας από το «Βιβλίο Κανόνων του Freak»





Ο Έλληνας σταρ του NBA, σε ηλικία 31 ετών, έδωσε τα χέρια με την Trojan, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες προφυλακτικών στις ΗΠΑ, συμφωνώντας να αποτελέσει τον κεντρικό της πρεσβευτή για τους επόμενους δώδεκα μήνες.







Εκεί, αφήνει για λίγο τα παρκέ και εμφανίζεται στον ρόλο ενός διαιτητή, ο οποίος παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο τους άγραφους κανόνες που διέπουν τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trojan Brand Condoms (@trojanbrandcondoms)

Στο διαφημιστικό βίντεο, ο Αντετοκούνμπο φορά στολή διαιτητή και κρατά ένα προσωπικό εγχειρίδιο με την ονομασία «Freak Rulebook», μέσα από το οποίο παρουσιάζει τις δικές του συμβουλές.



«Το παιχνίδι είναι γρήγορο. Ας δούμε αν μπορείς να ανταποκριθείς στον ρυθμό», είναι η χαρακτηριστική ατάκα με την οποία ξεκινά την παρουσίασή του.



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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

«Κανόνας νούμερο ένα: Να έχεις αυτοπεποίθηση. Κανόνας νούμερο δύο: Να της κάνεις κομπλιμέντα, αλλά να μην είσαι περίεργος. Κανόνας νούμερο τρία: Να την κάνεις να γελάει.



Γιάννης Αντετοκούνμπο διευρύνει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στον επιχειρηματικό και διαφημιστικό χώρο, προχωρώντας σε μία συνεργασία που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή και έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα social media.Ο Έλληνας σταρ του NBA, σε ηλικία 31 ετών, έδωσε τα χέρια με την Trojan, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες προφυλακτικών στις ΗΠΑ, συμφωνώντας να αποτελέσει τον κεντρικό της πρεσβευτή για τους επόμενους δώδεκα μήνες.Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο «Greek Freak» συμμετέχει στη νέα ψηφιακή σειρά της εταιρείας με τίτλο «The Ref».Εκεί, αφήνει για λίγο τα παρκέ και εμφανίζεται στον ρόλο ενός διαιτητή, ο οποίος παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο τους άγραφους κανόνες που διέπουν τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις.Στο διαφημιστικό βίντεο, ο Αντετοκούνμπο φορά στολή διαιτητή και κρατά ένα προσωπικό εγχειρίδιο με την ονομασία «Freak Rulebook», μέσα από το οποίο παρουσιάζει τις δικές του συμβουλές.«Το παιχνίδι είναι γρήγορο. Ας δούμε αν μπορείς να ανταποκριθείς στον ρυθμό», είναι η χαρακτηριστική ατάκα με την οποία ξεκινά την παρουσίασή του.Στη συνέχεια, αναφέρεται σε ορισμένους βασικούς κανόνες, δίνοντας έμφαση στην αυτοπεποίθηση, τον σεβασμό και την καλή συμπεριφορά.«Κανόνας νούμερο ένα: Να έχεις αυτοπεποίθηση. Κανόνας νούμερο δύο: Να της κάνεις κομπλιμέντα, αλλά να μην είσαι περίεργος. Κανόνας νούμερο τρία: Να την κάνεις να γελάει.

Κανόνας νούμερο τέσσερα: Να προσέχεις την εμφάνισή σου», λέει ο Αντετοκούνμπο, δίνοντας με χιούμορ τις δικές του συμβουλές.



Στη συνέχεια, αφού παρουσιάζει περισσότερους κανόνες, καθησυχάζει τους θεατές: «Μην ανησυχείτε. Δεν χρειάζεται να τα θυμάστε όλα αυτά, γιατί εγώ θα φροντίσω να παίζετε σύμφωνα με τους κανόνες».



Η καμπάνια συνδέεται με τη νέα σειρά προφυλακτικών Trojan G.O.A.T., αξιοποιώντας τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται για τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών.



Ο Έλληνας σταρ εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινότητα.



«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που σου χαρίζεται. Τη χτίζεις δουλεύοντας σκληρά, ώστε να γίνεσαι καθημερινά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αυτό ισχύει τόσο στο μπάσκετ όσο και στη ζωή.



Η Trojan μοιράζεται αυτή τη φιλοσοφία, οπότε όταν προέκυψε η ευκαιρία να συνεργαστούμε, μου φάνηκε φυσικό», ανέφερε.



Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνισή του στη διαφήμιση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ορισμένοι χρήστες αντιμετώπισαν τη συνεργασία με χιούμορ, κάνοντας αναφορές στο γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.



Έτσι, ο Αντετοκούνμπο αφήνει για λίγο στην άκρη τον ρόλο του πρωταγωνιστή στο παρκέ και αναλαμβάνει να… σφυρίξει τα φάουλ και τους κανόνες στο παιχνίδι του έρωτα.