Marc: Στις 14,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ που ανεβαίνει στο 30,5%, η ΕΛΑΣ 3,3 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ

Στο 36% οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση, στο 31% ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία - Αυξάνει το ΠΑΣΟΚ το προβάδισμά του ως πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, συνεχίζονται οι χαμηλές πτήσεις Ανδρουλάκη - Δείτε σε βίντεο την παρουσίαση της έρευνας