Marc: Στις 14,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ που ανεβαίνει στο 30,5%, η ΕΛΑΣ 3,3 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ
Marc: Στις 14,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ που ανεβαίνει στο 30,5%, η ΕΛΑΣ 3,3 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ
Στο 36% οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση, στο 31% ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία - Αυξάνει το ΠΑΣΟΚ το προβάδισμά του ως πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, συνεχίζονται οι χαμηλές πτήσεις Ανδρουλάκη - Δείτε σε βίντεο την παρουσίαση της έρευνας
Στις 14,7 μονάδες καταγράφει η Marc το προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και η οποία παρουσιάζει μικρές διαφορές σε σχέση με την δημοσκόπηση του Οκτωβρίου της ίδιας εταιρείας. Το κυβερνών κόμμα καταγράφηκε στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου (από 30,4% τον Οκτώβριο) , ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει σταθερό στο 15,8%. Στην τρίτη θέση, με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου (από το 10,5% στο 11%) αλλά σχεδόν σταθερό στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ, που έχει και πάλι τον Νίκο Ανδρουλάκη στο μονοψήφιο 7,4% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ 9 κόμματα κερδίζουν το εισιτήριο για τη Βουλή.
Στο 36% (από 36,7% τον Οκτώβριο) είναι οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση. Είναι ενδιαφέρον ότι παρουσιάζει μία μικρή πτώση η θετική αξιολόγηση από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, ενώ ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ κάνει θετική αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει σχεδόν μισή μονάδα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και φτάνει στο 31% από 30,6% τον Οκτώβριο. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης ανεβαίνει στο 14,7% από το 14,2%.
Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, το 51% αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση, το 44,3% στα μέσα ενημέρωσης, το 15,5% στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 14,9% στα social media, το 11,7% στα μικρότερα κόμματα και το 10,5% στο ΠΑΣΟΚ, που ανεβάζει στο 19,3% (από 16,6%) το ποσοστό του στο ερώτημα ποιος κάνει την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερή στο 9,3%.
Για τα ελληνοτουρκικά
Το 33,5% θεωρεί ως αρκετά ή πολύ πιθανό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ το 64,1% εκτιμά ως λίγο ή καθόλου πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Σημειώνεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από τον πλου του γαλλικού πλοίου σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και την «ήπια» τουρκική αντίδραση, καθώς η φρεγάτα που απευθύνθηκε μέσω ασυρμάτου στο ερευνητικό σκάφος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «αδειοδότηση».
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Στο 36% (από 36,7% τον Οκτώβριο) είναι οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση. Είναι ενδιαφέρον ότι παρουσιάζει μία μικρή πτώση η θετική αξιολόγηση από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, ενώ ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ κάνει θετική αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει σχεδόν μισή μονάδα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και φτάνει στο 31% από 30,6% τον Οκτώβριο. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης ανεβαίνει στο 14,7% από το 14,2%.
Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, το 51% αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση, το 44,3% στα μέσα ενημέρωσης, το 15,5% στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 14,9% στα social media, το 11,7% στα μικρότερα κόμματα και το 10,5% στο ΠΑΣΟΚ, που ανεβάζει στο 19,3% (από 16,6%) το ποσοστό του στο ερώτημα ποιος κάνει την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερή στο 9,3%.
Για τα ελληνοτουρκικά
Το 33,5% θεωρεί ως αρκετά ή πολύ πιθανό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ το 64,1% εκτιμά ως λίγο ή καθόλου πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Σημειώνεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από τον πλου του γαλλικού πλοίου σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και την «ήπια» τουρκική αντίδραση, καθώς η φρεγάτα που απευθύνθηκε μέσω ασυρμάτου στο ερευνητικό σκάφος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «αδειοδότηση».
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
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