Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες
Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες
Οι ποδοσφαιριστές που έγραψαν χρυσή ιστορία με τη φανέλα της βράβευσαν τον άλλοτε ιδιοκτήτη της Σκόντα Ξάνθης
Μνήμες από το ένδοξο παρελθόν ξύπνησαν στην Ξάνθη, όπου οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της ομάδας τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο.
Ο λόγος βέβαια για τον ιδιοκτήτη της Σκόντα Ξάνθης, την περίοδο, που η ομάδα είχε συνεχή παρουσία στην πρώτη εθνική κατηγορία. Οι «Ακρίτες» από το 1991 και για 30 χρόνια βρίσκονταν στα κορυφαία πατώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Γνωστοί ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα τους, παίκτες που τίμησαν την Εθνική ομάδα αλλά και περίφημοι ξένοι άσοι. Η Ξάνθη που είχε κάνει σπουδαίες πορείες είχε φτάσει έως και την εξάδα της βαθμολογίας αλλά και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2015, οπότε και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.
Πρώην ποδοσφαιριστές ταξίδεψαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά ακόμα και από τη Γερμανία προκειμένου να βρεθούν σε αυτήν την εκδήλωση.
Ο Χρήστος Πανόπουλος είχε δίπλα του παλιούς συνεργάτες του στην τότε ΠΑΕ που και αυτοί βρέθηκαν σε αυτό το αντάμωμα.
Μεταξύ άλλων οι Άρης Πιαλόγλου, Νίκος Επιτρόπου, Νίκος Τσιτσέλης, Ανέστης Μυλωνάς, Λάκης Σαρχόσης, Παναγιώτης Καρασερίδης, Ισμέτ Ογλού Καδρής, Χουσεΐν Τσιτάκ.
Ο λόγος βέβαια για τον ιδιοκτήτη της Σκόντα Ξάνθης, την περίοδο, που η ομάδα είχε συνεχή παρουσία στην πρώτη εθνική κατηγορία. Οι «Ακρίτες» από το 1991 και για 30 χρόνια βρίσκονταν στα κορυφαία πατώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Γνωστοί ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα τους, παίκτες που τίμησαν την Εθνική ομάδα αλλά και περίφημοι ξένοι άσοι. Η Ξάνθη που είχε κάνει σπουδαίες πορείες είχε φτάσει έως και την εξάδα της βαθμολογίας αλλά και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2015, οπότε και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.
Πρώην ποδοσφαιριστές ταξίδεψαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά ακόμα και από τη Γερμανία προκειμένου να βρεθούν σε αυτήν την εκδήλωση.
Ο Χρήστος Πανόπουλος είχε δίπλα του παλιούς συνεργάτες του στην τότε ΠΑΕ που και αυτοί βρέθηκαν σε αυτό το αντάμωμα.
Μεταξύ άλλων οι Άρης Πιαλόγλου, Νίκος Επιτρόπου, Νίκος Τσιτσέλης, Ανέστης Μυλωνάς, Λάκης Σαρχόσης, Παναγιώτης Καρασερίδης, Ισμέτ Ογλού Καδρής, Χουσεΐν Τσιτάκ.
Οι παλαίμαχοι παίκτες που βρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν οι: Μαρσέλο, Τζάτζος, Τεγγελιδής, Καραγεωργίου, Αθανασιάδης, Αλαβάντας, Μπανιώτης, Λαμπριάκος, Κωνσταντινίδης, Σφακιανάκης, Ζήκος, Παπάς, Γιουργούσης, Καζάκης, Σαμαράς, Φουρλακίδης, Μαλούσης, Παπακωνσταντίνου, Μαχαιρίδης, Μπαξεβανίδης, Χιώνας, Λυμπερόπουλος, Τσιφούτης, Ιωσηφίδης, Φανουράκης, Φλίσκας, Μαζάνης, Μαλαδένης, Καρκάνης, Λοντίγκιν, Χατζημωυσιάδης, Ζωγραφάκης, Μουστάκης, Κεχαγιάς, Μπέρτος, Κομεσίδης, Κωστούλας, Βενετίδης, Ράνος, Δημητριάδης, Κορδονούρης.
photo credits: Xanthipost.gr
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