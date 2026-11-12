Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ξάνθη Χρήστος Πανόπουλος βράβευση

Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες

Οι ποδοσφαιριστές που έγραψαν χρυσή ιστορία με τη φανέλα της βράβευσαν τον άλλοτε ιδιοκτήτη της Σκόντα Ξάνθης

Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες
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Μνήμες από το ένδοξο παρελθόν ξύπνησαν στην Ξάνθη, όπου οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της ομάδας τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο. 

Ο λόγος βέβαια για τον ιδιοκτήτη της Σκόντα Ξάνθης, την περίοδο, που η ομάδα είχε συνεχή παρουσία στην πρώτη εθνική κατηγορία. Οι «Ακρίτες» από το 1991 και για 30 χρόνια βρίσκονταν στα κορυφαία πατώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

ΞΑΝΘΗ: ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Γνωστοί ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα τους, παίκτες που τίμησαν την Εθνική ομάδα αλλά και περίφημοι ξένοι άσοι. Η Ξάνθη που είχε κάνει σπουδαίες πορείες είχε φτάσει έως και την εξάδα της βαθμολογίας αλλά και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2015, οπότε και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. 

Πρώην ποδοσφαιριστές ταξίδεψαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά ακόμα και από τη Γερμανία προκειμένου να βρεθούν σε αυτήν την εκδήλωση. 

Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες

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Ο Χρήστος Πανόπουλος είχε δίπλα του παλιούς συνεργάτες του στην τότε ΠΑΕ που και αυτοί βρέθηκαν σε αυτό το αντάμωμα. 

Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες

Μεταξύ άλλων οι  Άρης Πιαλόγλου, Νίκος Επιτρόπου, Νίκος Τσιτσέλης, Ανέστης Μυλωνάς, Λάκης Σαρχόσης, Παναγιώτης Καρασερίδης, Ισμέτ Ογλού Καδρής, Χουσεΐν Τσιτάκ.

Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες

Οι παλαίμαχοι παίκτες που βρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν οι: Μαρσέλο, Τζάτζος, Τεγγελιδής, Καραγεωργίου, Αθανασιάδης, Αλαβάντας, Μπανιώτης, Λαμπριάκος, Κωνσταντινίδης, Σφακιανάκης, Ζήκος, Παπάς, Γιουργούσης, Καζάκης, Σαμαράς, Φουρλακίδης, Μαλούσης, Παπακωνσταντίνου, Μαχαιρίδης, Μπαξεβανίδης, Χιώνας, Λυμπερόπουλος, Τσιφούτης, Ιωσηφίδης, Φανουράκης, Φλίσκας, Μαζάνης, Μαλαδένης, Καρκάνης, Λοντίγκιν, Χατζημωυσιάδης, Ζωγραφάκης, Μουστάκης, Κεχαγιάς, Μπέρτος, Κομεσίδης, Κωστούλας, Βενετίδης, Ράνος, Δημητριάδης, Κορδονούρης.

Θυμήθηκαν τα παλιά και συγκινήθηκαν στην Ξάνθη, οι παλαίμαχοι τίμησαν τον Χρήστο Πανόπουλο, βίντεο και φωτογραφίες

photo credits: Xanthipost.gr 
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