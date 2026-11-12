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Nations League: Διπλό με ανατροπή το Βέλγιο 2-1 την Τουρκία και παρέμεινε ζωντανό για την πρωτιά του ομίλου, δείτε τα γκολ
Nations League: Διπλό με ανατροπή το Βέλγιο 2-1 την Τουρκία και παρέμεινε ζωντανό για την πρωτιά του ομίλου, δείτε τα γκολ
Οι Βέλγοι έμειναν πίσω στο σκορ με φανταστικό φάουλ του Γκιουλέρ, όμως γύρισαν το ματς πριν το τέλος του πρώτου μέρους με τέρματα των Ντε Μπρόινε και Ντε Κέτελαρε
«Ζωντανό» για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Nations League έμεινε επί του παρόντος το Βέλγιο μετά τη νίκη (με ανατροπή) επί της Τουρκίας με 2-1 για τον Α' όμιλο της League A.
Την ίδια ώρα, η Κύπρος με την ισοπαλία που απέσπασε στο Ερεβάν απέναντι στην Αρμενία (1-1), εξασφάλισε επί της ουσίας το «εισιτήριο» για τα play off τη League B της διοργάνωσης.
Βασικός σε όλο τον αγώνα με τους Αρμένιους ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Ναΐρ Τικνιζιάν.
Η Τουρκία προηγήθηκε στη Σμύρνη επί του Βελγίου με το γκολ του Γκιουλέρ στο 20', αλλά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν φέρει τα πάνω κάτω.
Πλέον, η ομάδα του Φαν Μπόμελ παρέμεινε στο παιχνίδι της εισόδου στην τελική οκτάδα του τουρνουά, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των ομίλων και θα ελπίζει σε στραβοπάτημα της Γαλλίας στο ντέρμπι που ακολουθεί με την Ιταλία, έτσι ώστε όλα να κριθούν στην τελευταία... στροφή, όταν και θα υποδεχθεί την «σκουάντρα ατζούρα».
Όσον αφορά την Τουρκία, μετά την αποψινή νέα ήττα (0/4) υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη League B.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:
LEAGUE A
========
1ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Τουρκία-Βέλγιο 1-2
(20' Γκιουλέρ - 27' Ντε Μπρόινε, 30' Ντε Κετελάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Την ίδια ώρα, η Κύπρος με την ισοπαλία που απέσπασε στο Ερεβάν απέναντι στην Αρμενία (1-1), εξασφάλισε επί της ουσίας το «εισιτήριο» για τα play off τη League B της διοργάνωσης.
Βασικός σε όλο τον αγώνα με τους Αρμένιους ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Ναΐρ Τικνιζιάν.
Η Τουρκία προηγήθηκε στη Σμύρνη επί του Βελγίου με το γκολ του Γκιουλέρ στο 20', αλλά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν φέρει τα πάνω κάτω.
Πλέον, η ομάδα του Φαν Μπόμελ παρέμεινε στο παιχνίδι της εισόδου στην τελική οκτάδα του τουρνουά, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των ομίλων και θα ελπίζει σε στραβοπάτημα της Γαλλίας στο ντέρμπι που ακολουθεί με την Ιταλία, έτσι ώστε όλα να κριθούν στην τελευταία... στροφή, όταν και θα υποδεχθεί την «σκουάντρα ατζούρα».
Όσον αφορά την Τουρκία, μετά την αποψινή νέα ήττα (0/4) υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη League B.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:
LEAGUE A
========
1ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Τουρκία-Βέλγιο 1-2
(20' Γκιουλέρ - 27' Ντε Μπρόινε, 30' Ντε Κετελάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ιταλία-Γαλλία 21:45
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