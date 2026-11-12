Έγραψε χρυσή ιστορία ο Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, ξεπέρασε τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας (126), ξεπερνώντας τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, που βρίσκεται στις 125