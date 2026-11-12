Έγραψε χρυσή ιστορία ο Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, ξεπέρασε τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον
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Χάρι Κέιν Εθνική Αγγλίας Κροατία Πίτερ Σίλτον Nations League

Έγραψε χρυσή ιστορία ο Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, ξεπέρασε τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας (126), ξεπερνώντας τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, που βρίσκεται στις 125

Έγραψε χρυσή ιστορία ο Κέιν: Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, ξεπέρασε τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον
Το 2026 θα μείνει για καιρό χαραγμένο στη μνήμη του Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική αγωνιστική χρονιά τόσο με την Μπάγερν Μονάχου όσο και με την Εθνική Αγγλίας, γεγονός που του χάρισε το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Πέρα από κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς, ωστόσο, ο Κέιν συνεχίζει να γράφει ιστορία με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.


Και αυτό διότι, στην αποψινή αναμέτρηση των “Τριών Λιονταριών” με την Κροατία, ο 33χρονος στράικερ έπιασε ακόμα μια κορυφή.

Πιο αναλυτικά, ο Χάρι Κέιν έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας (126), ξεπερνώντας τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, που βρίσκεται στις 125.


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Για να αξιολογηθεί καλύτερα η σημασία του συγκεκριμένου επιτεύγματος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κέιν έφτασε σε αριθμό συμμετοχών παίκτες όπως οι Ντάνι Άλβες, Εντέν Αζάρ και Πάολο Μαλντίνι.

Πρόκειται για σπουδαίους παίκτες, κανείς εκ των οποίων, ωστόσο, δεν κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών για την εθνική ομάδα της χώρας του.

Το ίδιο ισχύει και για τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Λουίς Φίγκο, οι οποίοι έχουν από 127 συμμετοχές, καθώς και για τον Μάνουελ Νόιερ, που μετρά 128.


Υπενθυμίζουμε ότι, ο Κέιν είναι επίσης πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, μακράν του δευτέρου, με 91 γκολ συνολικά. Ο Γουέιν Ρούνεϊ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση έχει πετύχει 53.


Οι Άγγλοι που βρίσκονται στο top10 των διεθνών συμμετοχών είναι:

Χάρι Κέιν 125 (89 γκολ)
Πίτερ Σίλτον 125
Γουέιν Ρούνει 120 (53)
Ντέιβιντ Μπέκαμ 115 (17)
Στίβεν Τζέραρντ 114 (21)
Μπόμπι Μουρ 108 (2)
Άσλεϊ Κόουλ 107
Μπόμπι Τσάρλτον 106 (49)
Φρανκ Λάμπαρντ 106 (29)
Μπίλι Ράιτ 105 (3)

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