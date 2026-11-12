Γέννησε η Ηρώ Πεκτέση, απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο
Γέννησε η Ηρώ Πεκτέση, απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο
Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2025 - Ο επιχειρηματίας έχει άλλες δύο κόρες από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα
Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, καθώς η σύντροφός του, Ηρώ Πεκτέση έφερε στον κόσμο το παιδί τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, σχεδόν έναν μήνα αφόρου κυκλοφόρησε η είδηση για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Άγιος Έρωτας».
Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2025 και η σχέση τους ξεκίνησε, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς. Ο επιχειρηματίας έχει ήδη δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στις 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας για την εγκυμοσύνη της, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
Σχετικά με την εγκυμοσύνη της είχε εξηγήσει ότι δεν είχε πάντα την επιθυμία να γίνει μητέρα, ωστόσο ο σύντροφός της, όπως είπε, την έκανε να αισθανθεί ασφάλεια: «Δεν είχα ποτέ τη θέληση να γίνω μαμά. Είμαι κόρη, ηθοποιός, γυναίκα, αυτά τα έχω ως ρόλους. Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου ότι ίσως θελήσω να γίνω μητέρα. Έτυχε, αλλά με προβλημάτισε το νωρίς, παρ' όλα αυτά ο Νεκτάριος με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ασφαλής, τον είδα και πώς είναι σαν μπαμπάς και με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Κάθε μέρα νιώθω ότι συντελείται μέσα στην κοιλιά μου ένα θαύμα. Σχεδόν μου ανακοίνωσε εκείνος ότι είμαι έγκυος. Ένιωθα κόπωση, δούλευα βέβαια και πάρα πολύ. Ήθελα να ξαπλώνω και να κοιμάμαι. Του έλεγα "να σου πω, πρέπει να περνάω κατάθλιψη, θέλω να κοιτάω το ταβάνι, να μην κάνω τίποτα" και μου λέει "δεν πρέπει να έχεις κατάθλιψη, έγκυος είσαι". Το είχε αισθανθεί μάλλον, έχει και την εμπειρία. Μετά είδαμε ότι ήμουν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, σχεδόν έναν μήνα αφόρου κυκλοφόρησε η είδηση για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Άγιος Έρωτας».
Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Αύγουστο του 2025 και η σχέση τους ξεκίνησε, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς. Ο επιχειρηματίας έχει ήδη δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στις 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας για την εγκυμοσύνη της, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
Σχετικά με την εγκυμοσύνη της είχε εξηγήσει ότι δεν είχε πάντα την επιθυμία να γίνει μητέρα, ωστόσο ο σύντροφός της, όπως είπε, την έκανε να αισθανθεί ασφάλεια: «Δεν είχα ποτέ τη θέληση να γίνω μαμά. Είμαι κόρη, ηθοποιός, γυναίκα, αυτά τα έχω ως ρόλους. Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου ότι ίσως θελήσω να γίνω μητέρα. Έτυχε, αλλά με προβλημάτισε το νωρίς, παρ' όλα αυτά ο Νεκτάριος με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ασφαλής, τον είδα και πώς είναι σαν μπαμπάς και με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Κάθε μέρα νιώθω ότι συντελείται μέσα στην κοιλιά μου ένα θαύμα. Σχεδόν μου ανακοίνωσε εκείνος ότι είμαι έγκυος. Ένιωθα κόπωση, δούλευα βέβαια και πάρα πολύ. Ήθελα να ξαπλώνω και να κοιμάμαι. Του έλεγα "να σου πω, πρέπει να περνάω κατάθλιψη, θέλω να κοιτάω το ταβάνι, να μην κάνω τίποτα" και μου λέει "δεν πρέπει να έχεις κατάθλιψη, έγκυος είσαι". Το είχε αισθανθεί μάλλον, έχει και την εμπειρία. Μετά είδαμε ότι ήμουν».
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