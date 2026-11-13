Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» η Ασία μετά το σοκ της Nvidia – Πιέσεις στα futures της Wall Street

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ενώ η άνοδος του πετρελαίου και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών - Στο επίκεντρο τα νέα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ