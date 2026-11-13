Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» η Ασία μετά το σοκ της Nvidia – Πιέσεις στα futures της Wall Street
Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» η Ασία μετά το σοκ της Nvidia – Πιέσεις στα futures της Wall Street
Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ενώ η άνοδος του πετρελαίου και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών - Στο επίκεντρο τα νέα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ
Πτωτικά κινήθηκαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί μετά την αναταραχή που προκάλεσε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, ενώ οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
Εξαίρεση αποτέλεσε το χρηματιστήριο του Τόκιο, όπου ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 61.142,35 μονάδες. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,53% στις 23.641,31 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite έχασε 0,59% στις 3.634,35 μονάδες.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 0,98% στις 5.290,53 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex υποχώρησε κατά 0,54% στις 81.468,48 μονάδες. Απώλειες 0,93% στις 5.233,59 μονάδες κατέγραψε και ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,62%.
Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,12%, ενώ εκείνα του τεχνολογικού Nasdaq 100 έχαναν 0,38%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν οριακές απώλειες.
Η επιφυλακτικότητα ακολούθησε την πτωτική συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, όταν οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πιέσεις εξαιτίας της κρίσης στη Nvidia.
Ο Nasdaq Composite και ο S&P 500 υποχώρησαν περίπου 0,4%, ενώ ο Dow Jones έχασε σχεδόν 190 μονάδες, σημειώνοντας επίσης πτώση της τάξης του 0,4%.
Η Nvidia ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 4,3%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει πολύ μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αποτιμήσουν τις συνέπειες της αποχώρησης του ιδρυτή και επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της.
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Εξαίρεση αποτέλεσε το χρηματιστήριο του Τόκιο, όπου ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 61.142,35 μονάδες. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,53% στις 23.641,31 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite έχασε 0,59% στις 3.634,35 μονάδες.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 0,98% στις 5.290,53 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex υποχώρησε κατά 0,54% στις 81.468,48 μονάδες. Απώλειες 0,93% στις 5.233,59 μονάδες κατέγραψε και ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,62%.
Υποχωρούν τα futures της Wall StreetΤο αρνητικό κλίμα μεταφέρθηκε και στα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, τα οποία κινούνταν ελαφρώς πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές.
Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,12%, ενώ εκείνα του τεχνολογικού Nasdaq 100 έχαναν 0,38%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν οριακές απώλειες.
Η επιφυλακτικότητα ακολούθησε την πτωτική συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, όταν οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πιέσεις εξαιτίας της κρίσης στη Nvidia.
Ο Nasdaq Composite και ο S&P 500 υποχώρησαν περίπου 0,4%, ενώ ο Dow Jones έχασε σχεδόν 190 μονάδες, σημειώνοντας επίσης πτώση της τάξης του 0,4%.
Η Nvidia ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 4,3%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει πολύ μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αποτιμήσουν τις συνέπειες της αποχώρησης του ιδρυτή και επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της.
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