Ο Τεττέη πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην προπόνηση της Εθνικής, δείτε βίντεο
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Ανδρέας Τεττέη Εθνική Ελλάδας Εθνική Ολλανδίας

Ο Τεττέη πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην προπόνηση της Εθνικής, δείτε βίντεο

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πρόσφερε το καλύτερο στιγμιότυπο την παραμονή του αγώνα με την Ολλανδία

Ο Τεττέη πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην προπόνηση της Εθνικής, δείτε βίντεο
Άμστερνταμ, αποστολή: Δημήτρης Τυχάλας
Ο Ανδρέας Τεττέη πρόσφερε την καλύτερη φάση στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην Ολλανδία, την παραμονή του αυριανού αγώνα (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ για το Nations League. 

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έφερε το κορμί του σε οριζόντια θέση μετά τη σέντρα και πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι. Ήταν δίχως αμφιβολία η φάση που ξεχώρισε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν το σημαντικό παιχνίδι στην Ολλανδία. 

Ο Τεττέη το χάρηκε με την ψυχή του ενώ δεν ήταν λίγοι οι διεθνείς που... έπιαναν το κεφάλι τους μετά από την ενέργεια του διεθνούς άσου. 

Ήταν, μάλλον και ένα μήνυμα προς τους αντιπάλους για την κατάσταση που βρίσκεται η Ελληνική ομάδα. 


Άμστερνταμ, αποστολή: Δημήτρης Τυχάλας

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