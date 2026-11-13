«Athenaeum Palace»: Βαριές ποινές στους υπεύθυνους της εταιρείας που το… έκαψε

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης - Ακολουθεί το Εφετείο για την κατηγορία του εμπρησμού - Η περιπετειώδης ιστορία του ακινήτου