«Athenaeum Palace»: Βαριές ποινές στους υπεύθυνους της εταιρείας που το… έκαψε
«Athenaeum Palace»: Βαριές ποινές στους υπεύθυνους της εταιρείας που το… έκαψε
Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης - Ακολουθεί το Εφετείο για την κατηγορία του εμπρησμού - Η περιπετειώδης ιστορία του ακινήτου
Η υπόθεση του «Athenaeum Palace & luxury suites» που άνοιξε τις πύλες του τον Ιούνιο του 2018, αλλά τις… έκλεισε κατά περιπετειώδη τρόπο μετά από εμπρησμό τον Δεκέμβριο του 2019 έχει απασχολήσει αρκετές φορές την επικαιρότητα.
Η εξέλιξή της, ωστόσο, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά επίπεδα, από την τύχη του ίδιου του ακινήτου, μέχρι την ποινική αντιμετώπιση των υπευθύνων της μισθώτριας ξενοδοχειακής επιχείρησης οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.
Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, πριν λίγες ημέρες, στις 6 Νοεμβρίου, το Γ’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών εκδίκασε την υπόθεση της πλαστογραφίας εγγράφου και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης επιβάλλοντας βαριές ποινές.
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Η εξέλιξή της, ωστόσο, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά επίπεδα, από την τύχη του ίδιου του ακινήτου, μέχρι την ποινική αντιμετώπιση των υπευθύνων της μισθώτριας ξενοδοχειακής επιχείρησης οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.
Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, πριν λίγες ημέρες, στις 6 Νοεμβρίου, το Γ’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών εκδίκασε την υπόθεση της πλαστογραφίας εγγράφου και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης επιβάλλοντας βαριές ποινές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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