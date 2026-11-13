Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams και Copilot σε 74 χώρες, εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές

Επί οκτώ ώρες οι δυσλειτουργίες, σχεδόν 140.000 αναφορές μόνο για το Outlook στην κορύφωση της βλάβης – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία





Για περισσότερες από οκτώ ώρες συνεχίστηκαν τα προβλήματα στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο.



Σιγκαπούρη, τη Αυστραλία, με την εταιρεία να καταβάλλει προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της.



Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector, οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν την Πέμπτη λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας, ενώ περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000 παγκοσμίως.



Ο αριθμός αυτός ήταν περισσότερο από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.











Κλείσιμο Ποιες υπηρεσίες της Microsoft επηρεάζονται Οι δυσλειτουργίες εντοπίζονται σε σειρά εφαρμογών του Microsoft 365, με σημαντικά προβλήματα στην υπηρεσία Exchange Online, στην οποία περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook.



Χρήστες αναφέρουν ότι αδυνατούν να συνδεθούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε λειτουργίες των εφαρμογών, ενώ η Microsoft επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην μπορούν να δουν συγκεκριμένα αρχεία ή πληροφορίες στα ημερολόγιά τους.



Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσιάστηκαν επίσης στο Teams και στο Copilot, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.



Ωστόσο, σύμφωνα με τη Microsoft, οι λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διαδικτυακών συσκέψεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες, παρά τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες.



Σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft αντιμετωπίζουν χρήστες σε δεκάδες χώρες, εξαιτίας εκτεταμένης τεχνικής βλάβης που επηρεάζει το Outlook, το Teams, την πλατφόρμα τ εχνητής νοημοσύνης Copilot και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365. Σύμφωνα με το Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα στο Outlook πλησίασαν τις 140.000 στην κορύφωση της διακοπής, ενώ μέσα σε περίπου μία ώρα είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε 74 χώρες. Η εταιρεία αποδίδει το πρόβλημα σε υπερφόρτωση των υποδομών της, έπειτα από την απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας διακομιστών, και ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης αρχίζουν να αποδίδουν.Για περισσότερες από οκτώ ώρες συνεχίστηκαν τα προβλήματα στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο.Η βλάβη επηρέασε χρήστες, μεταξύ άλλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες , την Ιαπωνία , τη, τη Βρετανία και την, με την εταιρεία να καταβάλλει προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της.Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector, οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν την Πέμπτη λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας, ενώ περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000 παγκοσμίως.Ο αριθμός αυτός ήταν περισσότερο από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.Στη νεότερη καταγραφή του Downdetector, οι αναφορές προβλημάτων είχαν περιοριστεί σε περισσότερες από 28.000, γεγονός που υποδηλώνει μερική αποκλιμάκωση της διαταραχής, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.Οι δυσλειτουργίες εντοπίζονται σε σειρά εφαρμογών του Microsoft 365, με σημαντικά προβλήματα στην υπηρεσία Exchange Online, στην οποία περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook.Χρήστες αναφέρουν ότι αδυνατούν να συνδεθούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε λειτουργίες των εφαρμογών, ενώ η Microsoft επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην μπορούν να δουν συγκεκριμένα αρχεία ή πληροφορίες στα ημερολόγιά τους.Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσιάστηκαν επίσης στο Teams και στο Copilot, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.Ωστόσο, σύμφωνα με τη Microsoft, οι λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διαδικτυακών συσκέψεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες, παρά τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες.

Τι προκάλεσε τη βλάβη και πότε αναμένεται η αποκατάσταση Η Microsoft ανακοίνωσε ότι εντόπισε αυξημένο φόρτο στις τεχνολογικές υποδομές της σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, ο οποίος πιθανότατα ευθύνεται για τα προβλήματα συνδεσιμότητας.



Όπως διευκρίνισε, η υπερφόρτωση δεν προκλήθηκε από κάποια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά από το γεγονός ότι ορισμένοι διακομιστές τέθηκαν απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να αναλάβουν μεγαλύτερο όγκο εργασιών από αυτόν που μπορούσαν να διαχειριστούν.







Στη συνέχεια, η εταιρεία διαπίστωσε ότι κρίσιμο τμήμα των διακομιστών που είχαν επηρεαστεί δεχόταν υπερβολική επιβάρυνση, επιτείνοντας τις διακοπές.



Σε νεότερη ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας X, η Microsoft ανέφερε ότι οι προσπάθειες επανεκκίνησης των επηρεαζόμενων συστημάτων παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα.



«Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα», ανακοίνωσε, προσθέτοντας ότι οι τεχνικές ομάδες παρακολουθούν ενεργά την απόδοση των υποδομών.







Προειδοποίησε, πάντως, ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να σταματήσουν ξανά να ανταποκρίνονται όταν αυξηθεί ο φόρτος, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτίων της βλάβης.



Μέχρι τη συγκεκριμένη ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.



Χιούμορ και memes στα κοινωνικά δίκτυα για το «μπλακάουτ» Η πολύωρη διακοπή προκάλεσε και κύμα χιουμοριστικών αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με εργαζομένους να σχολιάζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χωρίς πρόσβαση στις καθημερινές εφαρμογές τους.



Ανάμεσα στα memes που κυκλοφόρησαν ήταν μια σκηνή από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Dilemma» του 2002, με τον Nelly και την Kelly Rowland, στην οποία η τραγουδίστρια εμφανίζεται να πληκτρολογεί μήνυμα σε υπολογιστικό φύλλο.



«Αφού το Outlook δεν λειτουργεί, ήρθε η ώρα να γίνουμε σαν την Kelly Rowland και να αρχίσουμε να στέλνουμε email μέσω Excel», έγραψε χρήστης του X.



Η ανάρτηση συγκέντρωσε 23.000 likes και σχεδόν 3.000 κοινοποιήσεις.







Η αμερικανική εταιρεία ακινήτων Surmont σχολίασε στο Instagram: «Μέρες σαν τη σημερινή σου θυμίζουν ότι όλη σου η δουλειά είναι απλώς να στέλνεις email».



Άλλοι χρήστες αντιμετώπισαν την κατάσταση ως ευκαιρία για ένα απροσδόκητο διάλειμμα από την εργασία.



«Αν δεν επανέλθει το Outlook, δικαιούμαστε νομικά να πάρουμε άδεια για το υπόλοιπο της εβδομάδας;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.











