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Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams και Copilot σε 74 χώρες, εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές
Επί οκτώ ώρες οι δυσλειτουργίες, σχεδόν 140.000 αναφορές μόνο για το Outlook στην κορύφωση της βλάβης – Τι ανακοίνωσε η εταιρεία
Για περισσότερες από οκτώ ώρες συνεχίστηκαν τα προβλήματα στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η βλάβη επηρέασε χρήστες, μεταξύ άλλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Βρετανία και την Αυστραλία, με την εταιρεία να καταβάλλει προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της.
Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector, οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν την Πέμπτη λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας, ενώ περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000 παγκοσμίως.
Ο αριθμός αυτός ήταν περισσότερο από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.
Στη νεότερη καταγραφή του Downdetector, οι αναφορές προβλημάτων είχαν περιοριστεί σε περισσότερες από 28.000, γεγονός που υποδηλώνει μερική αποκλιμάκωση της διαταραχής, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.
Microsoft is still reporting issues with users' Exchange Online mailboxes and an issue with Microsoft Teams.— ABC News (@ABC) November 12, 2026
The company said around 4 p.m. Thursday that it believes its latest attempt to fix the issue showed signs of being successful.https://t.co/ZklH0OrEky pic.twitter.com/ps2agOlxZE
Ποιες υπηρεσίες της Microsoft επηρεάζονταιΟι δυσλειτουργίες εντοπίζονται σε σειρά εφαρμογών του Microsoft 365, με σημαντικά προβλήματα στην υπηρεσία Exchange Online, στην οποία περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook.
Χρήστες αναφέρουν ότι αδυνατούν να συνδεθούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε λειτουργίες των εφαρμογών, ενώ η Microsoft επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην μπορούν να δουν συγκεκριμένα αρχεία ή πληροφορίες στα ημερολόγιά τους.
Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσιάστηκαν επίσης στο Teams και στο Copilot, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Microsoft, οι λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διαδικτυακών συσκέψεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες, παρά τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες.
Τι προκάλεσε τη βλάβη και πότε αναμένεται η αποκατάστασηΗ Microsoft ανακοίνωσε ότι εντόπισε αυξημένο φόρτο στις τεχνολογικές υποδομές της σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, ο οποίος πιθανότατα ευθύνεται για τα προβλήματα συνδεσιμότητας.
Όπως διευκρίνισε, η υπερφόρτωση δεν προκλήθηκε από κάποια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά από το γεγονός ότι ορισμένοι διακομιστές τέθηκαν απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να αναλάβουν μεγαλύτερο όγκο εργασιών από αυτόν που μπορούσαν να διαχειριστούν.
The servers we returned to service can become unresponsive again once they receive traffic; we're analyzing diagnostic data to determine what's triggering the behavior. In parallel, we're temporarily limiting which types of traffic can reach the affected infrastructure in some…— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026
Στη συνέχεια, η εταιρεία διαπίστωσε ότι κρίσιμο τμήμα των διακομιστών που είχαν επηρεαστεί δεχόταν υπερβολική επιβάρυνση, επιτείνοντας τις διακοπές.
Σε νεότερη ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας X, η Microsoft ανέφερε ότι οι προσπάθειες επανεκκίνησης των επηρεαζόμενων συστημάτων παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα.
«Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα», ανακοίνωσε, προσθέτοντας ότι οι τεχνικές ομάδες παρακολουθούν ενεργά την απόδοση των υποδομών.
We’re seeing positive results with our efforts to restart affected infrastructure and recover server availability in an isolated manner. We’re actively monitoring the performance of these portions of infrastructure to verify stability, which we suspect will support improved…— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026
Προειδοποίησε, πάντως, ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να σταματήσουν ξανά να ανταποκρίνονται όταν αυξηθεί ο φόρτος, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτίων της βλάβης.
Μέχρι τη συγκεκριμένη ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.
Χιούμορ και memes στα κοινωνικά δίκτυα για το «μπλακάουτ»Η πολύωρη διακοπή προκάλεσε και κύμα χιουμοριστικών αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με εργαζομένους να σχολιάζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χωρίς πρόσβαση στις καθημερινές εφαρμογές τους.
Ανάμεσα στα memes που κυκλοφόρησαν ήταν μια σκηνή από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Dilemma» του 2002, με τον Nelly και την Kelly Rowland, στην οποία η τραγουδίστρια εμφανίζεται να πληκτρολογεί μήνυμα σε υπολογιστικό φύλλο.
«Αφού το Outlook δεν λειτουργεί, ήρθε η ώρα να γίνουμε σαν την Kelly Rowland και να αρχίσουμε να στέλνουμε email μέσω Excel», έγραψε χρήστης του X.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε 23.000 likes και σχεδόν 3.000 κοινοποιήσεις.
with Outlook down, it’s time to be like Kelly Rowland and start sending emails through Excel pic.twitter.com/a2Qj2KU6iN— culture (@notgwendalupe) November 12, 2026
Η αμερικανική εταιρεία ακινήτων Surmont σχολίασε στο Instagram: «Μέρες σαν τη σημερινή σου θυμίζουν ότι όλη σου η δουλειά είναι απλώς να στέλνεις email».
Άλλοι χρήστες αντιμετώπισαν την κατάσταση ως ευκαιρία για ένα απροσδόκητο διάλειμμα από την εργασία.
«Αν δεν επανέλθει το Outlook, δικαιούμαστε νομικά να πάρουμε άδεια για το υπόλοιπο της εβδομάδας;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.
if Outlook doesn’t come back we are legally allowed to take the rest of the week off— memes.xlsx (@ExcelHumor) November 12, 2026
Estoy en la oficina. Se cayeron Outlook, Copilot y otras apps de Microsoft. Me hizo acordar a los tiempos donde nos quedábamos sin Internet. pic.twitter.com/fuHnYcbfNU— Marina (@marrrinette) November 12, 2026
Microsoft Headquarters right now…… pic.twitter.com/5K4970bLRx— Spitfire (@RealSpitfire) November 12, 2026
The Microsoft outage has officially brought back the oldest IT solution: Turn it off. Turn it on. If that fails, hit it harder 😅 pic.twitter.com/bcDlUq0RDA— Olki (@Olking07) November 12, 2026
POV : Corporate Americans refreshing Microsoft Outlook,Microsoft 365 and Sharepoint every second#Microsoft365 #MicrosoftOutlookDown pic.twitter.com/RjwCzp5JIN— Cwesi Owusu (@Tax_Room21) November 13, 2026
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