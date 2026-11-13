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Προπονήτρια πήδηξε τα κάγκελα και ήρθε στα χέρια με διαιτητή σε αγώνα σχολικών ομάδων μπάσκετ στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Προπονήτρια πήδηξε τα κάγκελα και ήρθε στα χέρια με διαιτητή σε αγώνα σχολικών ομάδων μπάσκετ στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Μετά το επεισόδιο η Κόσι Κόνγκντον παραιτήθηκε από τη θέση της προπονήτριας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου λυκείου
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από επεισόδιο σε αγώνα μπάσκετ σχολικών ομάδων στις ΗΠΑ με πρωταγωνίστρια μια προπονήτρια που αφού σκαρφάλωσε στα κάγκελα, μπήκε στο γήπεδο και ήρθε στα χέρια με τον διαιτητή της αναμέτρησης.
Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε το 2025 σε αγώνα στη Μοντάνα φαίνεται ο διαιτητής Σον Γουέτζελ να συνομιλεί με έναν γονέα στις κερκίδες.
Κάποια στιγμή στο πλάνο μπαίνει μια γυναίκα, η οποία στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως Κάσι Κόνγκντον, να προσπαθεί να τον χτυπήσει πάνω από ένα διαχωριστικό κιγκλίδωμα.
Στη συνέχεια, πηδά πάνω από τα κάγκελα και πιάνεται στα χέρια με τον διαιτητή πριν να παρέμβουν άλλοι γονείς για να τους σταματήσουν.
Σύμφωνα με το NBC Μοντάνα, η Κόνγκντον παραιτήθηκε από τη θέση της προπονήτριας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του λυκείου Flathead, ενώ ο Γουέτζελ απομακρύνθηκε από τη θέση του εθελοντή βοηθού προπονητή στην ομάδα μπάσκετ αγοριών του λυκείου Butte.
Η Κόνγκντον δήλωσε στη συνέχεια ένοχη για το πλημμέλημα της διατάραξης της δημόσιας τάξης ενώ ο Γουέτζελ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως προπονητής σε ομάδες λυκείων, ωστόσο συνεχίζει να διαιτητεύει αγώνες μπάσκετ νεαρών αθλητών.
Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε το 2025 σε αγώνα στη Μοντάνα φαίνεται ο διαιτητής Σον Γουέτζελ να συνομιλεί με έναν γονέα στις κερκίδες.
Κάποια στιγμή στο πλάνο μπαίνει μια γυναίκα, η οποία στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως Κάσι Κόνγκντον, να προσπαθεί να τον χτυπήσει πάνω από ένα διαχωριστικό κιγκλίδωμα.
Στη συνέχεια, πηδά πάνω από τα κάγκελα και πιάνεται στα χέρια με τον διαιτητή πριν να παρέμβουν άλλοι γονείς για να τους σταματήσουν.
Σύμφωνα με το NBC Μοντάνα, η Κόνγκντον παραιτήθηκε από τη θέση της προπονήτριας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του λυκείου Flathead, ενώ ο Γουέτζελ απομακρύνθηκε από τη θέση του εθελοντή βοηθού προπονητή στην ομάδα μπάσκετ αγοριών του λυκείου Butte.
Η Κόνγκντον δήλωσε στη συνέχεια ένοχη για το πλημμέλημα της διατάραξης της δημόσιας τάξης ενώ ο Γουέτζελ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως προπονητής σε ομάδες λυκείων, ωστόσο συνεχίζει να διαιτητεύει αγώνες μπάσκετ νεαρών αθλητών.
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