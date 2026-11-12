Άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο μετά τη μήνυση Παπαδημούλη

Η υπόθεση αφορά ανάρτηση της ευρωβουλευτού το 2020, στην οποία κατηγορούσε τον πρώην ευρωβουλευτή ότι πλούτισε με αθέμιτο τρόπο





Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και συνδέεται με δημοσίευση της Λατινοπούλου στο Twitter στις 13 Ιουνίου 2020.







Παράλληλα, τον κατηγορούσε ότι απέκτησε πλούτο με αθέμιτα μέσα, ισχυριζόμενη ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».



Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Δημήτρη Παπαδημούλη υποστηρίζουν ότι οι αναφορές αυτές θίγουν την προσωπικότητά του.







Παπαδημούλης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», ανέφερε.



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Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη «Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικες αρχες μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαστική εξέταση υπόθεσης που αφορά μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη σε βάρος της ευρωβουλευτού.Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και συνδέεται με δημοσίευση της Λατινοπούλου στο Twitter στις 13 Ιουνίου 2020.Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η ευρωβουλευτής υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην «αποστροφή των πολιτών από την πολιτική».Παράλληλα, τον κατηγορούσε ότι απέκτησε πλούτο με αθέμιτα μέσα, ισχυριζόμενη ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Δημήτρη Παπαδημούλη υποστηρίζουν ότι οι αναφορές αυτές θίγουν την προσωπικότητά του.Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων ισχυρισμών από ποινικής πλευράς αποτελεί πλέον αντικείμενο της ελληνικής Δικαιοσύνης.Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», ανέφερε.Ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου.«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικες αρχες μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι

Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες ,την τιμή και την υπόληψη μου.

Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!»

12.11.2026, 23:20