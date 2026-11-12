Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη

« Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του κέντρου. Ο κόσμος του κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο Μητσοτάκης» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς