Το παρασκήνιο πριν και μετά την καρατόμηση Τσαβδαρίδη: Τα δύο λάθη του, οι νέοι υφυπουργοί και η προαναγγελία νέου συστήματος για το 10% στις πανελλαδικές
Το παρασκήνιο πριν και μετά την καρατόμηση Τσαβδαρίδη: Τα δύο λάθη του, οι νέοι υφυπουργοί και η προαναγγελία νέου συστήματος για το 10% στις πανελλαδικές
Σήμερα στις 12:30 η ορκωμοσία των νέων υφυπουργών Σπανάκη, Λιάκου, Βαρτζόπουλου - Damage control από την κυβέρνηση για την υπόθεση Τσαβδαρίδη
Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεντρώνεται στη διαχείριση διεθνών θεμάτων δίνοντας το παρών στη δεύτερη μέρα της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. Εντός συνόρων όμως η κυβέρνηση διαχειρίζεται ακόμα τους μετασεισμούς της μίνι-κρίσης με πρωταγωνιστή τον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης Λάζαρο Τσαβδαρίδη και τη μοριοδότηση της κόρης του για να περάσει στο πανεπιστήμιο μέσω του χάντμπολ.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει damage control με δύο τρόπους, όπως και σε άλλες περιπτώσεις κρίσεων. Αφενός, ο κ. Τσαβδαρίδης καρατομήθηκε νωρίς-νωρίς, με την… αυγούλα. Λίγο πριν ο κ. Μητσοτάκης πάρει το αεροπλάνο για την Ιρλανδία, ο κ. Τσαβδαρίδης που κοιμήθηκε υφυπουργός, ξύπνησε με το δυσάρεστο τηλέφωνο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ (και προσωπικού του φίλου) Γιώργου Μυλωνάκη.
Ο κ. Τσαβδαρίδης υπέβαλε άμεσα την παραίτηση του, καθώς το Μαξίμου κατάλαβε δύο τινά: αφενός, έκανε την αίτηση για να χρησιμοποιήσει η κόρη του την έξτρα μοριοδότηση του 10%, ασχέτως αν δεν έκανε εγγραφή στο τμήμα Παιδαγωγών και Νηπιαγωγών της Ρόδου, αφετέρου ήταν σαφές ότι έγραψε το παιδί του στην ομάδα της Πυλαίας προκειμένου να πάρει τα μόρια για τις Πανελλαδικές.
Παρανομία δεν υπάρχει, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπήρχε όμως ένα ηθικό ζήτημα που αναγνώρισε αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ισχύει το διαχρονικό: το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
Ο κ. Τσαβδαρίδης δέχθηκε στωικά την εξέλιξη των πραγμάτων και σύντομα οι συνεργάτες του ξεκίνησαν να αδειάζουν το γραφείο του στην Καραγιώργη Σερβίας. Φυσικά, ακυρώθηκε και η παρουσία του σε εκδήλωση των βιομηχάνων της Θεσσαλίας. Βεβαίως, η αρμοδιότητα της βιομηχανίας δεν θα μείνει… ορφανή, καθώς περνά στο χαρτοφυλάκιο του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για τον οποίον είναι στρατηγική προτεραιότητα.
Για το εμπόριο, για τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές, επιστρατεύτηκε εν είδει… κυανόκρανου ο Βασίλης Σπανάκης, πολιτικός με τριβή στις λαϊκές γειτονιές του νοτίου τομέα της Αθήνας, ο οποίος μετακόμισε από το υπουργείο Εσωτερικών. Στη θέση του μπαίνει για πρώτη φορά ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος που σχεδίασε την εφαρμογή iKO για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ενώ επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα ως υφυπουργός Υγείας και ο εκ των αδικημένων του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ανήκει στην ίδια κατηγορία με τους επανακάμψαντες Τάσο Χατζηβασιλείου (στο ΥΠΕΞ) και Νότη Μηταράκη (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος), ενώ ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έχουν μείνει στην αναμονή.
Οι νέο υφυπουργοί ορκίζονται σήμερα στις 12:30 ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη (λόγω της απουσίας Μητσοτάκη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο).
Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από την αρμόδια υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την αμεσότερη αναπροσαρμογή του συστήματος που ήταν ούτως ή άλλως υπό εξέταση σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά. Πάντως, σίγουρα θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η μετάπτωση στο νέο σύστημα δεν θα είναι αυτόματη, αν όντως λάβει χώρα και δεν το… προλάβουν οι εκλογές της άνοιξης.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει damage control με δύο τρόπους, όπως και σε άλλες περιπτώσεις κρίσεων. Αφενός, ο κ. Τσαβδαρίδης καρατομήθηκε νωρίς-νωρίς, με την… αυγούλα. Λίγο πριν ο κ. Μητσοτάκης πάρει το αεροπλάνο για την Ιρλανδία, ο κ. Τσαβδαρίδης που κοιμήθηκε υφυπουργός, ξύπνησε με το δυσάρεστο τηλέφωνο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ (και προσωπικού του φίλου) Γιώργου Μυλωνάκη.
Ο κ. Τσαβδαρίδης υπέβαλε άμεσα την παραίτηση του, καθώς το Μαξίμου κατάλαβε δύο τινά: αφενός, έκανε την αίτηση για να χρησιμοποιήσει η κόρη του την έξτρα μοριοδότηση του 10%, ασχέτως αν δεν έκανε εγγραφή στο τμήμα Παιδαγωγών και Νηπιαγωγών της Ρόδου, αφετέρου ήταν σαφές ότι έγραψε το παιδί του στην ομάδα της Πυλαίας προκειμένου να πάρει τα μόρια για τις Πανελλαδικές.
Παρανομία δεν υπάρχει, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπήρχε όμως ένα ηθικό ζήτημα που αναγνώρισε αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ισχύει το διαχρονικό: το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
Ο κ. Τσαβδαρίδης δέχθηκε στωικά την εξέλιξη των πραγμάτων και σύντομα οι συνεργάτες του ξεκίνησαν να αδειάζουν το γραφείο του στην Καραγιώργη Σερβίας. Φυσικά, ακυρώθηκε και η παρουσία του σε εκδήλωση των βιομηχάνων της Θεσσαλίας. Βεβαίως, η αρμοδιότητα της βιομηχανίας δεν θα μείνει… ορφανή, καθώς περνά στο χαρτοφυλάκιο του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για τον οποίον είναι στρατηγική προτεραιότητα.
Για το εμπόριο, για τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές, επιστρατεύτηκε εν είδει… κυανόκρανου ο Βασίλης Σπανάκης, πολιτικός με τριβή στις λαϊκές γειτονιές του νοτίου τομέα της Αθήνας, ο οποίος μετακόμισε από το υπουργείο Εσωτερικών. Στη θέση του μπαίνει για πρώτη φορά ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος που σχεδίασε την εφαρμογή iKO για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ενώ επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα ως υφυπουργός Υγείας και ο εκ των αδικημένων του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ανήκει στην ίδια κατηγορία με τους επανακάμψαντες Τάσο Χατζηβασιλείου (στο ΥΠΕΞ) και Νότη Μηταράκη (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος), ενώ ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έχουν μείνει στην αναμονή.
Οι νέο υφυπουργοί ορκίζονται σήμερα στις 12:30 ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη (λόγω της απουσίας Μητσοτάκη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο).
Το νέο σύστημαΈνας ακόμα λόγος της άμεσης καρατόμησης του κ. Τσαβδαρίδη ήταν, ώστε η κυβέρνηση να προαναγγείλει ένα νέο σύστημα αξιοποίησης του 10% για αθλητές που διακρίνονται. Το σχέδιο προανήγγειλε χθες ο κ. Μαρινάκης, περιγράφοντας ως βασική προϋπόθεση την πιο «ουσιαστική» συμμετοχή ενός νεαρού αθλητή στα της ομάδας του ή του αθλήματος του.
Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από την αρμόδια υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την αμεσότερη αναπροσαρμογή του συστήματος που ήταν ούτως ή άλλως υπό εξέταση σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά. Πάντως, σίγουρα θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η μετάπτωση στο νέο σύστημα δεν θα είναι αυτόματη, αν όντως λάβει χώρα και δεν το… προλάβουν οι εκλογές της άνοιξης.
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