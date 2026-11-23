Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Το ξεχωριστό μήνυμα Ομπράντοβιτς-Σλούκα στον Γιαν Βέσελι με αφορμή την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βίντεο
Το ξεχωριστό μήνυμα Ομπράντοβιτς-Σλούκα στον Γιαν Βέσελι με αφορμή την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βίντεο
Οι τρεις τους είχαν κατακτήσει μαζί τη Euroleague το 2017 κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της Κωνσταντινούπολης
Η EuroLeague ετοίμασε μια όμορφη έκπληξη για τον Γιαν Βέσελι, ζητώντας από παλιούς προπονητές και συμπαίκτες του σε Παρτίζαν, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα να του στείλουν βίντεο με ευχές για την ολοκλήρωση της σπουδαίας καριέρας του.
Μέσα σε αυτούς ήταν φυσικά και οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Κώστας Σλούκας, μαζί με τους οποίους ο Τσέχος ψηλός κατέκτησε την EuroLeague το 2017.
«Γιαν, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα και για όλες τις ομάδες που έχεις δουλέψει. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου.
Σε θεωρώ έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχω κοουτσάρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού.
«Αν ξεκινήσω τώρα, θα τελειώσω αύριο. Είναι ο καλύτερός μου φίλος και ο κουμπάρος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά και περήφανος για την καριέρα του.
Ήμασταν μαζί πέντε χρόνια. Αυτά που είδα από εκείνον στο παρκέ, δεν τα έχω ξαναδεί από άλλον ψηλό στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και του εύχομαι να απολαύσει τη νέα του ζωή», είπε από τη δική του πλευρά ο Έλληνας γκαρντ.
Μέσα σε αυτούς ήταν φυσικά και οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Κώστας Σλούκας, μαζί με τους οποίους ο Τσέχος ψηλός κατέκτησε την EuroLeague το 2017.
«Γιαν, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα και για όλες τις ομάδες που έχεις δουλέψει. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου.
Σε θεωρώ έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχω κοουτσάρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού.
«Αν ξεκινήσω τώρα, θα τελειώσω αύριο. Είναι ο καλύτερός μου φίλος και ο κουμπάρος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά και περήφανος για την καριέρα του.
Ήμασταν μαζί πέντε χρόνια. Αυτά που είδα από εκείνον στο παρκέ, δεν τα έχω ξαναδεί από άλλον ψηλό στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και του εύχομαι να απολαύσει τη νέα του ζωή», είπε από τη δική του πλευρά ο Έλληνας γκαρντ.
From @PartizanBC to @FBBasketbol and @FCBbasket, a little love from those who've been part of the journey 👏 Former teammates and coaches send a message to Jan Vesely 🎙️ https://t.co/U3gG7RXPTy— EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2026
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